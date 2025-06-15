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Подаем с душой: бесплатная веганская лапша в киоске Хошимина

Среди шумной городской жизни Хошимина скромный киоск с лапшой, расположенный на улице Фамвандонг в городе Тхудык, незаметно для многих стал источником утешения и сочувствия. С 3 марта киоск самообслуживания, которым управляет волонтерская группа «Там Ты Тай» (мирный разум), каждый вечер с 16:00 до 22:00 предоставляет бесплатные веганские блюда из лапши быстрого приготовления, в основном студентам и работникам с низким уровнем дохода.

Изначально проект был представлен под названием «киоск с лапшой за 1 донгов», но после некоторого замешательства посетителей, не знакомых с символической ценой, название было изменено на «киоск с лапшой за 0 донгов», предлагающий теплую и питательную еду бесплатно.

Новое название более точно отражает дух совместного использования киоска. Корректировка помогла добиться большего понимания и привлечь более широкую поддержку сообщества.

По словам члена организационного клуба Нго Хоанг Нгок Линь, в киоске подают только одно основное блюдо - веганскую лапшу быстрого приготовления.

Бульон готовится исключительно из овощей, а начинки меняются каждый день, включая такие продукты, как тофу, ростки фасоли и свежую зелень. Все ингредиенты приготовлены на растительной основе, что соответствует стремлению клуба продвигать здоровую пищу.

Нго Хоанг Нгок Линь рассказала, что сначала некоторые жертвователи приносили вегетарианскую и невегетарианскую лапшу быстрого приготовления, но когда они поняли, что наша миссия - подавать только веганскую еду, они стали жертвовать соответствующим образом.

Подготовка начинается рано утром, около 14:00, когда волонтеры собираются, чтобы приготовить еду и подготовить помещение. К 15:00 столы, ингредиенты и посуда уже аккуратно расставлены, а вскоре начинают прибывать гости.

В среднем в киоске подают от 70 до 100 мисок лапши в день. Гостей приглашают обслуживать себя самостоятельно, выбирая ингредиенты, наливая бульон и оформляя миски по своему вкусу.

Модель самообслуживания получила высокую оценку посетителей за ее простоту и уважение к личному выбору.

Для многих студентов, испытывающих финансовые трудности, киоск с лапшой стал долгожданным облегчением.

Чыонг Жанг, студент четвертого курса, отметил, что киоск помогает облегчить его ежемесячный бюджет.

Он поделился, что, особенно в конце месяца, это действительно имеет значение.

Другой студент, Чан Зуй, поддержал его слова, сказав, что ценность бесплатной еды, когда ты в ней нуждаешься, неизмерима.

Несмотря на скромные предложения, киоск привлекает широкий круг посетителей. Многие приходят не только потому, что еда бесплатная, но и потому, что еда полезная и приготовлена с умом.

Помимо практической помощи, киоск стал местом эмоциональной связи и общей человечности.

Члены клуба «Там Ты Тай» больше всего надеются, что пламя на их скромной кухне будет продолжать ярко гореть, даря тепло и добро всем нуждающимся.

Когда солнце садится за город, этот маленький уголок улицы Фамвандонг служит мягким напоминанием о том, что даже самые простые жесты, такие как миска лапши, могут нести глубокий смысл и объединять людей неожиданным образом...

ИЖВ/ВИА

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