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Пограничный оборонный дружественный обмен между Вьетнамом и Лаосом
Мероприятие прошло под совместным председательством генерала армии Фан Ван Зянга, члена Политбюро, заместителя премьер-министра, министра национальной обороны Вьетнама, и генерала армии Кхамлиенга Оутхакейсона, члена Политбюро, заместителя премьер-министра, министра национальной обороны Лаоса. В мероприятии также приняли участие руководители Министерств обороны, Советов народных представителей провинций, Министерств иностранных дел, представители посольств, генеральных консульств, а также представители министерств, ведомств, вооружённых сил и соответствующих компетентных органов двух стран.
В рамках мероприятия делегации двух стран провели ряд значимых мероприятий в районе пограничного столба № 460 на лаосской стороне, относящегося к местному пограничному пункту Нам Он, уезда Сайчампон, провинции Боликхамсай. Здесь министры национальной обороны двух стран провели церемонию приветствия и покрасили пограничный столб, посадили деревья дружбы и приняли участие в церемонии закладки фундамента проекта строительства координационного военно-пограничного пункта Лаоса и Вьетнама.
Затем два министра вместе с делегациями посетили школу начального образования Тхонгнамун в деревне Собтёп приграничного района, выразили поддержку, передали учебное оборудование и стипендии учащимся для содействия развитию образования, создания условий для повышения качества преподавания и обучения, а также поощрения учебного духа школьников в приграничной зоне; посетили медпункт деревни Собтёп уезда Сайчампон и передали медицинское оборудование, чтобы поддержать медицинских работников и пациентов.
В рамках обмена вооружённые силы двух стран совместно организовали мероприятия по медицинскому осмотру, консультированию по вопросам здоровья и бесплатной выдаче лекарств населению приграничных районов; одновременно приняли участие в церемонии передачи племенного скота ряду местных семей для поддержки экономического развития. Эти мероприятия не только способствуют укреплению особой солидарности между вооружёнными силами двух стран Вьетнама и Лаоса, но и помогают укреплять доверие населения приграничных районов.
Третий Вьетнамско-лаосский пограничный оборонный дружественный обмен на уровне министров национальной обороны демонстрирует новое понимание оборонной дипломатии, в которой акцент делается не только на сотрудничестве в области обороны, но и на интересах народа как центральном элементе. Оборонные силы двух стран являются не только силами защиты суверенитета и безопасности, но и важным фактором социального развития, сокращения бедности, создания лучших условий жизни и укрепления связей между народами двух стран. Это также важное знаковое политическое, внешнеполитическое, оборонное и военное событие, ярко отражающее отношения великой дружбы, особой солидарности, всеобъемлющего сотрудничества и стратегической сопряжённости между двумя партиями, двумя государствами, двумя армиями и народами двух стран.
Наряду с обменом профессиональным опытом в сфере обороны, обеспечения безопасности и порядка вдоль общей границы, нынешний обмен также сосредоточен на предоставлении практической социальной поддержки населению приграничных районов двух стран посредством развития образования и здравоохранения в районе пограничного пункта Нам Он – Тханьтхюи. Мероприятия в рамках события продолжатся до конца 10 июля на территории Вьетнама.
Успешное проведение третьего Вьетнамско-лаосского пограничного оборонного дружественного обмена на уровне министров национальной обороны станет важной основой для дальнейшего расширения сотрудничества вооружённых сил двух стран во всех областях, превращения пограничной территории в район мира, дружбы, стабильности, сотрудничества и устойчивого развития; одновременно будет способствовать дальнейшему углублению и укреплению отношений великой дружбы, особой солидарности, всеобъемлющего сотрудничества и стратегической сопряжённости между двумя партиями, двумя государствами, двумя армиями и народами Вьетнама и Лаоса, чтобы эти отношения становились всё более глубокими, эффективными и практичными.