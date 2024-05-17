Пограничные войска прилагают усилия для борьбы с ННН-промыслом

Перед длительным выходом в море рыбак и капитан судна НД-2983 Нгуен Ван Туан снова прибыл на пограничный контрольно-пропускной пункт морского порта Хайтинь, чтобы оформить необходимые документы в соответствии с правилами. После предъявления всех документов: свидетельства о регистрации судна, разрешения на рыболовство и др., Туан получил от пограничников необходимые процедуры для выхода судна из порта.



Нгуен Ван Туан сообщил, что благодаря просветительской работе пограничников, он и другие рыбаки теперь знают правила, касающиеся рыболовства в открытом море. Поэтому в каждом рейсе его судно ведет промысел только в территориальных водах Вьетнама, а не в водах других стран, при этом на судне всегда включено устройство мониторинга траектории и ведется подробный судовой журнал промысловой деятельности.



Начальник пограничного контрольно-пропускного пункта морского порта Хайтинь Лейтенант Ву Чи Конг рассказал, что помимо усиления патрулирования, контроля и борьбы с преступностью в прибрежных районах, пограничники регулярно направляют своих сотрудников на рыболовные суда, стоящие в портовой зоне, чтобы проводить разъяснительную работу и помогать рыбакам понять правила по борьбе с ННН-промыслом. Поэтому на данный момент большинство рыбаков хорошо знают правила и не допускают нарушений закона.



Чтобы своевременно предотвращать нарушения в водах других стран на дальних подступах, пограничные войска провинции Намдинь применяют комплекс оперативных мер, проводят базовое расследование в отношении рыболовных судов, определяют и классифицируют группы судов с высоким риском нарушения вод других стран для соответствующего управления, инспекции и контроля. Подразделения расследуют и строго наказывают суда, не соблюдающие правила инспекции при заходе в порт и выходе из него.



Кроме того, пограничники сотрудничают с местными властями и другими ведомствами, организуя встречи и побуждая 100% судовладельцев и капитанов подписать обязательства о строгом соблюдении законов при промысле в море, недопущении нарушений вод других стран и правил рыболовства. Они также содействуют в маркировке 100% рыболовных судов длиной 15 м и более и установке на них устройств мониторинга траектории для наблюдения через систему мониторинга рыболовных судов.



Начальник пограничного поста морского порта Хайтинь, Полковник Фам Ван Чыонг сообщил, что подразделение регулярно жестко проверяет и контролирует все суда, входящие и выходящие из устьев рек, прибрежные зоны и промыслы в водах под управлением, а также сосредотачивается на командировании оперативных сил для усиленного патрулирования в целях своевременного пресечения и сдерживания незаконного промысла в море.



Наряду с привлечением рыбаков к сотрудничеству через разъяснительную работу, пограничные войска провинции Намдинь также усилили патрулирование по защите суверенитета в сочетании с борьбой против ННН-промысла. В 2023 году и первые 4 месяца 2024 года пограничные силы провинции организовали более 2000 патрулей в устьях рек и прибрежной зоне с участием свыше 3500 человек, проверили около 20 000 транспортных средств и почти 60 000 человек; провели более 10 патрулей по защите суверенитета в заливе Бакбо в сочетании с мониторингом рыболовной деятельности и борьбой с ННН-промыслом с участием около 220 человек.



На данный момент в провинции Намдинь насчитывается около 1760 рыболовных судов, из них 531 судно длиной от 15 м и более. Из них 521 судно (97%) оборудовано устройствами мониторинга траектории, а 14 судов не оборудованы из-за простоя у берега, неактивности или пропажи без вести. Несмотря на полное информирование, осознанность рыбаков в соблюдении законов о рыболовстве остается невысокой, сохраняется уклончивость; ведение судовых журналов все еще носит формальный характер, случаи невозвращения судов в назначенные порты продолжаются...



Следуя принципу жесткого наказания без исключений за нарушения ННН-правил, с начала 2024 года компетентные органы провинции Намдинь оштрафовали более 20 нарушений на сумму свыше 230 млн донгов. Из них пограничные войска выявили и наказали 6 нарушений в отношении 8 лиц, оштрафовав их более чем на 100 млн донгов за основные нарушения, такие как хранение электроудочек для незаконного лова, отсутствие у капитанов профессиональных сертификатов, истечение срока технической безопасности судна.



Заместитель начальника политического управления пограничных войск провинции Намдинь, Полковник Као Суан Тхюи заявил, что для содействия стране в снятии «желтой карточки» за ННН-промысел пограничные войска провинции усилят разъяснительную работу, мобилизацию рыбаков, патрулирование и контроль в подведомственных морских районах, будут своевременно выявлять и наказывать нарушителей в соответствии с правилами, а также ужесточать меры по обеспечению соблюдения законодательства, решительно не допуская выход рыболовных судов в море без соблюдения необходимых процедур и документов.