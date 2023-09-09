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Пограничная служба провинции Камау применяет множество мер для борьбы с ННН-промыслом
Провинция Камау имеет береговую линию 254 км площадью моря около 80 тыс. кв. м, граничащей с водной территории Таиланда и Малайзии. В настоящее время в приморской зоне провинции 4000 рыболовных судов осуществляют добычи морепродуктов в море, из них 1500 судов занимаются морским рыболовством. Кроме того, в водной территории провинции также добывают морепродукты тысячи судов, приходящие из соседних провинций.
Подполковник, командующий Пограничным командованием провинции Камау Фунг Дык Хынг сообщил, что его подразделение четко определяет борьбу с ННН-промыслом как целеустремленную задачу для снятия желтой карточки ЕК в ближайшем будущем. В это время Пограничная служба Камау концентрирует силы и средства для реализации Плана №63/KH-BCD от 8 августа 2023 года руководящего комитета провинции Камау по борьбе с ННН-промыслом.
Подполковник Фунг Дык Хынг также поделился, что Пограничная служба провинции Камау активно отслеживает деятельность рыболовных судов в море, регулярно координируя содействия с силами 5-го военного круга ВМФ и 4-го круга береговой охраны для обмена информацией о расследовании и проверки рыболовных судов, ситуации о ННН-промысле в иностранных водных территориях.
Провинциальная пограничная служба проявляет новые инициативы в пропаганде и мобилизации рыбаков для повышения осведомленности и строгого соблюдения правовых норм при рыболовстве в море. Яркими примерами можно назвать содействие применению информационных технологий для управления и надзора за деятельностью рыболовных судов на море, дальнейшее повышение эффективности работы Центра круизного мониторинга, применение программного обеспечения для контроля движения рыболовных судов и оцифровку ННН-промысла.
С начала текущего года по настоящее время Пограничная служба Камау осуществляет строгий контроль и проверку рыболовных судов, заходящих и выходящих из портов провинции. Дежурные Пограничной службы решительно останавливают рыболовные суда, которые не соблюдают установленные процедуры, не имеют легальных документов или не имет установленного оборудования для круизного мониторинга или устройства позиционирования.
В последнее время Пограничная служба Камау оперативно отслеживала и предупреждала рыболовные суда, имеющие признаки перехода границы в иностранные водные территории. Пограничная служба Камау эффективно продвигает программное обеспечение для контроля рыболовных судов, обновляя данные о заходе и выходе рыболовных судов, обеспечивая управление и отслеживание рыболовных судов.
На сегодняшний день в провинции Камау 100% судовладельцев и капитанов обязались не переходить границы в иностранные водные территории и не заниматься ННН-промыслом. Кроме того, все рыболовные суда установили системы круизного мониторинга в соответствии с правилами.