Поглощение офисов в Ханое остается стабильным: CBRE

Эксперты CBRE заявили, что цены на аренду офисов класса А и В в столице также останутся стабильными во втором полугодии.

По их словам, за последние шесть месяцев будут представлены три офисных проекта класса А и два офиса класса В, отметив, что большая часть новых поставок будет поступать из отдаленных районов.

Общий объем офисных услуг в первом полугодии превысил 1,6 млн квадратных метров, 38% из которых приходилось на проекты класса А.

Несмотря на ограниченное предложение, за рассматриваемый период было арендовано более 20.000 квадратных метров офисов, и большая часть поглощенных площадей принадлежала Capital Place — проекту класса А в центральном районе Бадинь.

Следуя тенденции улучшения в предыдущем квартале, цены на аренду во втором квартале продолжили расти. Они составляли 28,7 долларов США за метр в месяц для офисов класса А, что на 4% больше по сравнению с предыдущим кварталом и на 5,8% по сравнению с предыдущим годом; и 14,3 доллара США для класса B, что на 1,8% больше по сравнению с предыдущим кварталом и на 2,6% в годовом исчислении, по данным CBRE.

Уровень вакантных площадей во втором квартале снизился до 16,6% среди офисов класса А, снизившись на 2,3% в квартальном исчислении и на 4,5% в годовом исчислении, и до 10,4% среди офисов класса В, сократившись на 0,3% в квартальном исчислении и 1,3% в годовом исчислении. год.

Такие сектора, как информационные технологии, банковское дело, финансы и страхование, по-прежнему лидировали на рынке офисной недвижимости, когда на них приходилось 37% от общего объема сделок в Ханое.

Многие сделки были совершены отечественными риелторскими компаниями, открывшими новые офисы в городе. В частности, рынок коворкингов восстановился, так как они составили 17% от общего объема транзакций в первом полугодии, по данным CBRE./