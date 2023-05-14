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Повышение эффективности управления, оптимизация ресурсов
С такой осведомленностью за прошедшее время Петровьетнам разработала план и дорожную карту цифровой трансформации, в рамках которой в головной компании - Петровьетнам были выпущены Цифровое видение и Дорожная карта трансформации, включающие 32 цифровые инициативы, принадлежащие четырям программам, реализуемым в период 2022-2026 гг., а к 2026 г. Группа стремится достигать продвинутый уровень цифровой зрелости. Дорожная карта включает проекты по созданию платформы технологий и безопасности, созданию национальной платформы данных по нефти и газу, оцифровке и совершенствованию бизнес-процессов, оптимизации операций, а также повышению потенциала персонала для проведения цифровой трансформации. Оцифровка и применение цифровых технологий широко внедряются многими подразделениями Группы с применением искусственного интеллекта (ИИ), приложений для оцифровки, системы управления большими данными (BIG DATA)…
Повышение эффективности управления, оптимизация ресурсов
В 2023 году Группа определяет фокус на ускорение цифровой трансформации, создание цифровой платформы по всей Группе в русле управленческой работы в направлении интеграции и синхронизации от головной компании - Петровьетнам к входящим в нее подразделениям, обновив обновленную дорожную карту цифровой трансформации на период 2022-2026 гг. . Наряду с этим, Группа введет в эксплуатацию систему управления ресурсами предприятия (ERP) – первый этап и ускорит внедрение ERP-задач на следующем этапе в головной компании Петровьетнам, таких как: внедрение решений по управлению человеческими ресурсами и управлению обучением; услуги по преобразованию финансовых данных из программного обеспечения Sun System в ERP-систему; создание и внедрение ERP-портала; доработка, обновление, корректировка и утверждение Дорожной карты цифровой трансформации на 2022–2026 годы, включая планирование детальной реализации цифровых инициатив на 2023 год, консолидацию персонала, занимающегося цифровой трансформацией.
Ускорение дорожной карты цифровой трансформации принесло Петровьетнаму много практических результатов. Группа завершила оцифровку всех документов и регулярно обновляет приложения ИИ и интегрированное управление ресурсами предприятия (ERP); оптимизировала производственную и коммерческую деятельность, внедрила строительство «умных» заводов, улучшила качество обслуживания клиентов и повысила конкурентоспособность многих ключевых продуктов Группы. В результате в 2022 году, несмотря на множество вызовов и трудностей, Петровьетнам добился многих впечатляющих и масштабных достижений. Все производственные и бизнес-цели в 5 месторождениях Группы выполнили план и достигли высоких темпов роста.