Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Повышение эффективности управления, оптимизация ресурсов

Можно утверждать, что цифровая трансформация — это «революция», которая может создать прорывы и увеличить добавленную стоимость для бизнеса за счет повышения эффективности управления и оптимизации ресурсов. Цифровая трансформация является неизбежной тенденцией времени и в то же время сама по себе необходимостью оптимизации методов работы, улучшения возможностей управления, максимизации цепочки создания стоимости в области нефти и газа и импровизации, адаптации к современной бизнес-среде и помощи предприятия стабильно расти в сегодняшнем нестабильном мире. Это задача стратегического значения, особенно важная для предприятий и подразделений Вьетнамской нефтегазовой группы (Петровьетнам), и инструмент для проведения трансформации бизнес-модели, повышения эффективности бизнеса, повышения конкурентоспособности, лидирующих позиций в сфере деятельности, содействия построению цифровой экономики, зеленой экономики.

С такой осведомленностью за прошедшее время Петровьетнам разработала план и дорожную карту цифровой трансформации, в рамках которой в головной компании - Петровьетнам были выпущены Цифровое видение и Дорожная карта трансформации, включающие 32 цифровые инициативы, принадлежащие четырям программам, реализуемым в период 2022-2026 гг., а к 2026 г. Группа стремится достигать продвинутый уровень цифровой зрелости. Дорожная карта включает проекты по созданию платформы технологий и безопасности, созданию национальной платформы данных по нефти и газу, оцифровке и совершенствованию бизнес-процессов, оптимизации операций, а также повышению потенциала персонала для проведения цифровой трансформации. Оцифровка и применение цифровых технологий широко внедряются многими подразделениями Группы с применением искусственного интеллекта (ИИ), приложений для оцифровки, системы управления большими данными (BIG DATA)…

Повышение эффективности управления, оптимизация ресурсов

В 2023 году Группа определяет фокус на ускорение цифровой трансформации, создание цифровой платформы по всей Группе в русле управленческой работы в направлении интеграции и синхронизации от головной компании - Петровьетнам к входящим в нее подразделениям, обновив обновленную дорожную карту цифровой трансформации на период 2022-2026 гг. . Наряду с этим, Группа введет в эксплуатацию систему управления ресурсами предприятия (ERP) – первый этап и ускорит внедрение ERP-задач на следующем этапе в головной компании Петровьетнам, таких как: внедрение решений по управлению человеческими ресурсами и управлению обучением; услуги по преобразованию финансовых данных из программного обеспечения Sun System в ERP-систему; создание и внедрение ERP-портала; доработка, обновление, корректировка и утверждение Дорожной карты цифровой трансформации на 2022–2026 годы, включая планирование детальной реализации цифровых инициатив на 2023 год, консолидацию персонала, занимающегося цифровой трансформацией.

Ускорение дорожной карты цифровой трансформации принесло Петровьетнаму много практических результатов. Группа завершила оцифровку всех документов и регулярно обновляет приложения ИИ и интегрированное управление ресурсами предприятия (ERP); оптимизировала производственную и коммерческую деятельность, внедрила строительство «умных» заводов, улучшила качество обслуживания клиентов и повысила конкурентоспособность многих ключевых продуктов Группы. В результате в 2022 году, несмотря на множество вызовов и трудностей, Петровьетнам добился многих впечатляющих и масштабных достижений. Все производственные и бизнес-цели в 5 месторождениях Группы выполнили план и достигли высоких темпов роста.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top