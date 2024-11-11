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НОВОСТИ

Повышение эффективности сотрудничества в потенциальных областях между Вьетнамом и Перу

Официальный визит президента государства Лыонг Кыонг в Перу и участие в саммите АТЭС 2024 года, который пройдет в Лиме с 12 по 16 ноября, продемонстрируют прочные двусторонние отношения от политики - дипломатии до экономики - торговли, а также предоставят возможность углубить дружбу и сотрудничество между двумя странами.

 

Поездка, которая состоится по приглашению президента Перу Дины Эрсилии Болуарте Зегарры, пройдет в рамках празднования 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами (14 ноября, 1994-2024 гг.).

Перу была одной из самых сильных сторонниц Вьетнама в его войне против США. С момента установления дипломатических отношений обе страны поддерживают прочные двусторонние отношения в области политики, дипломатии, экономики, торговли и инвестиций.

Наряду с проведением двусторонних визитов на высоком уровне и встреч в кулуарах международных конференций, они создали механизмы диалога, включая политические консультации между министерствами иностранных дел двух стран и межправительственный комитет по экономическому и техническому сотрудничеству.

Кроме того, Вьетнам и Перу демонстрируют тесное взаимодействие на многосторонних форумах и являются членами ООН, Азиатско-Тихоокеанского экономического партнерства (АТЭС), Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP) и Форума по сотрудничеству Восточной Азии и Латинской Америки (FEALAC).

Двусторонние торговые отношения демонстрируют значительный рост: их стоимость увеличилась на 79,1% с 353,78 млн долл. США в 2016 году до 600 млн долл. США в 2022 году и достигла 486 млн долл. США в 2023 году и 289,6 млн долл. США за первые девять месяцев этого года.

Вьетнам поставляет в Перу электронику и обувь, а также импортирует из латиноамериканской страны различные товары, такие как цинк, рыбная мука, древесина, морепродукты, киноа, семена чиа и свежий виноград. Учитывая взаимодополняющий характер экономик двух стран, они могут использовать свои сильные стороны для увеличения экспорта на рынок друг друга.

В целях развития двустороннего сотрудничества между двумя странами был подписан целый ряд пактов и соглашений в области политики, дипломатии, сельского хозяйства, науки и технологий, в том числе соглашение об освобождении от визового режима для владельцев дипломатических и служебных паспортов и Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в рамках АТЭС.

В настоящее время Перу является шестым по величине торговым партнером Вьетнама и крупнейшим прямым инвестором страны Юго-Восточной Азии в Латинской Америке. Вьетнамские предприятия инвестировали в Перу более 1 миллиарда долларов США, в основном через телекоммуникационные операции Viettel и энергетические проекты PetroVietnam.

По словам посла Вьетнама в Перу Буй Ван Нги, вьетнамские компании обладают огромным потенциалом для расширения инвестиций в Перу, учитывая, что недавнее членство страны в CPTPP служит важным инструментом для укрепления двусторонней торговли и инвестиций.

Кроме того, членство в АТЭС и CPTPP даст возможность увеличить доходы от двусторонней торговли и укрепить сотрудничество и связи между АСЕАН и Латинской Америкой.

По словам дипломата, Вьетнам может сыграть важную роль связующего звена между АСЕАН и странами Латинской Америки, особенно Перу, которая имеет схожие с Вьетнамом черты экономического развития, разнообразную культуру и приверженность принципам устойчивого развития. Он добавил, что Вьетнам может поделиться своим опытом экономического развития, международной интеграции и реагирования на изменение климата со своими латиноамериканскими коллегами, способствуя укреплению устойчивого, содержательного и эффективного партнерства.

Кроме того, Вьетнам и Перу расширяют программы культурного и образовательного обмена, способствуя улучшению взаимопонимания между своими народами и продвижению взаимовыгодной дружбы и сотрудничества.

По случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений был проведен широкий спектр культурных мероприятий, среди которых особое место занимают выставка, посвященная Перу, и концерт Q'pop & Quechua в Ханое, привлекший внимание публики.

Посол Буй Ван Нги отметил, что визит президента Лыонг Кыонга направлен на продолжение реализации внешней политики независимости, самодостаточности, диверсификации и многосторонности внешних отношений, а также на подтверждение всесторонней международной интеграции страны.

По его словам, что визит президента отражает приверженность Вьетнама внешней политике независимости и всеобъемлющей международной интеграции, а также демонстрирует последовательную политику страны по сохранению отношений с Перу и их развитию до более глубоких, содержательных и эффективных.

ИЖВ/ВИА

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