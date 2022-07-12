Повышение эффективности работы с вьетнамцами, проживающими за рубежом

Комитет по делам вьетнамцев, проживающих за рубежом, города Хошимина (далее – Комитет) играет важную роль в продвижении и привлечении иностранных инвестиций для развития города и строительства страны.

11 марта на конференции по определению задач работы с зарубежными вьетнамцами на 2022 год, организованной Комитетом, председатель Комитета г-н Фунг Конг Зунг подчеркнул, что главная задача в ближайшее время — реализация Заключения Политбюро № 12-KL/TW от 12 августа 2021 г. о работе с вьетнамцами, проживающими за рубежом, в новой обстановке.

Комитет консультируется с руководителями города Хошимин, чтобы провести агитационно-просветительские мероприятия с целью повышения осведомленности кадров, членов партии и населения о курсе партии, политике и законах государства, касающихся работы с вьетнамцами, проживающими за рубежом, тем самым способствуя укреплению великого национального единства, пробуждению патриотизма соотечественников в стране и за рубежом, и успешному выполнению Резолюции XIII съезда КПВ.

По словам г-на Фунг Конг Зунг, зарубежная вьетнамская община является неотъемлемой частью вьетнамского народа и широко объединяет все слои населения как в стране, так и за рубежом для укрепления великого национального единства и развития страны.

В последнее время город Хошимин организовал множество конференций и встреч с зарубежными вьетнамцами и принял их мнения о развитии города. В 2022 году Комитет также планирует организовать около 15 конференций, семинаров, посвященных деятельности зарубежных вьетнамцев в социально-экономическом развитии и усилению эффективности работы с зарубежными вьетнамцами в новой ситуации.

Особое место среди них занимают семинар «Новые стратегии экономического развития города Хошимина в новой обстановке», конференция по сбору мнений зарубежных вьетнамцев о развитии города Хошимина, встреча между руководителями города и зарубежными вьетнамцами