Повышение эффективности консультативной и организационной поддержки законодательных органов Вьетнама и Иордании

Общий вид рабочей встречи. Фото: daibieunhandan.vn

Генеральный секретарь Палаты представителей Иордании выразил надежду, что в предстоящий период стороны будут тесно координировать действия с целью эффективного и практического содействия реализации Соглашения о сотрудничестве между Национальным собранием Вьетнама и Палатой представителей Иордании.

Во второй половине дня 2 февраля в Доме Национального собрания Генеральный секретарь Национального собрания, руководитель Канцелярии Национального собрания Ле Куанг Мань провёл рабочую встречу с Генеральным секретарём Палаты представителей Иордании Авадом А. О. Альгувайри в рамках официального визита во Вьетнам Председателя Палаты представителей Иордании Мазена Турки Эль Кади.

Генеральный секретарь Национального собрания, руководитель Канцелярии Национального собрания Ле Куанг Мань выразил удовлетворение в связи с тем, что переговоры между Председателем Национального собрания Чан Тхань Манем и Председателем Палаты представителей Иордании Мазеном Турки Эль Кади, а также церемония подписания Соглашения о сотрудничестве между Национальным собранием Вьетнама и Палатой представителей Иордании прошли с большим успехом.

Он подчеркнул, что встреча генеральных секретарей законодательных органов двух стран стала важной возможностью для обмена ориентирами и обсуждения сфер потенциального сотрудничества между Канцелярией Национального собрания Вьетнама и Канцелярией Палаты представителей Иордании в предстоящий период.

Генеральный секретарь Палаты представителей Иордании Авад А. О. Альгувайри выразил благодарность Национальному собранию Вьетнама и Генеральному секретарю Национального собрания, руководителю Канцелярии Национального собрания Ле Куанг Маню за тёплый приём делегации высокого уровня Палаты представителей Иордании; отметил удовлетворение результатами переговоров между Председателем Национального собрания Вьетнама и Председателем Палаты представителей Иордании и выразил надежду, что в дальнейшем стороны будут тесно взаимодействовать с целью эффективного и практического содействия реализации Соглашения о сотрудничестве между Национальным собранием Вьетнама и Палатой представителей Иордании.

Разделяя мнение Генерального секретаря Палаты представителей Иордании, Генеральный секретарь Национального собрания, руководитель Канцелярии Национального собрания Ле Куанг Мань предложил сторонам тесно и активно координировать действия для обеспечения содержательного и эффективного приёма делегаций высокого уровня и делегаций органов Национального собрания в рамках взаимных визитов, а также взаимодействовать в консультативной и организационной работе по обеспечению деятельности законодательных органов двух стран в двусторонних и многосторонних форматах.

Стороны договорились активизировать обмен делегациями между органами, осуществляющими консультативную и организационную поддержку законодательных органов двух стран; обмениваться опытом в формировании кадрового состава государственных служащих и работников, отвечающих требованиям возложенных политических задач; а также координировать действия и оказывать взаимную поддержку на международных форумах, в частности в Ассоциации генеральных секретарей парламентов (ASGP).

Генеральный секретарь Палаты представителей Иордании подчеркнул необходимость дальнейшего расширения обменов делегациями, повышения эффективности консультативной и организационной поддержки законодательных органов двух стран, что будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества между Национальным собранием Вьетнама и Палатой представителей Иордании в предстоящий период.