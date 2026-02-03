Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Повышение эффективности консультативной и организационной поддержки законодательных органов Вьетнама и Иордании

Генеральный секретарь Палаты представителей Иордании выразил надежду, что в предстоящий период стороны будут тесно координировать действия с целью эффективного и практического содействия реализации Соглашения о сотрудничестве между Национальным собранием Вьетнама и Палатой представителей Иордании.

 

Общий вид рабочей встречи. Фото: daibieunhandan.vn

Общий вид рабочей встречи. Фото: daibieunhandan.vn

 

Генеральный секретарь Палаты представителей Иордании выразил надежду, что в предстоящий период стороны будут тесно координировать действия с целью эффективного и практического содействия реализации Соглашения о сотрудничестве между Национальным собранием Вьетнама и Палатой представителей Иордании.

Во второй половине дня 2 февраля в Доме Национального собрания Генеральный секретарь Национального собрания, руководитель Канцелярии Национального собрания Ле Куанг Мань провёл рабочую встречу с Генеральным секретарём Палаты представителей Иордании Авадом А. О. Альгувайри в рамках официального визита во Вьетнам Председателя Палаты представителей Иордании Мазена Турки Эль Кади.

Генеральный секретарь Национального собрания, руководитель Канцелярии Национального собрания Ле Куанг Мань выразил удовлетворение в связи с тем, что переговоры между Председателем Национального собрания Чан Тхань Манем и Председателем Палаты представителей Иордании Мазеном Турки Эль Кади, а также церемония подписания Соглашения о сотрудничестве между Национальным собранием Вьетнама и Палатой представителей Иордании прошли с большим успехом.

Он подчеркнул, что встреча генеральных секретарей законодательных органов двух стран стала важной возможностью для обмена ориентирами и обсуждения сфер потенциального сотрудничества между Канцелярией Национального собрания Вьетнама и Канцелярией Палаты представителей Иордании в предстоящий период.

Генеральный секретарь Палаты представителей Иордании Авад А. О. Альгувайри выразил благодарность Национальному собранию Вьетнама и Генеральному секретарю Национального собрания, руководителю Канцелярии Национального собрания Ле Куанг Маню за тёплый приём делегации высокого уровня Палаты представителей Иордании; отметил удовлетворение результатами переговоров между Председателем Национального собрания Вьетнама и Председателем Палаты представителей Иордании и выразил надежду, что в дальнейшем стороны будут тесно взаимодействовать с целью эффективного и практического содействия реализации Соглашения о сотрудничестве между Национальным собранием Вьетнама и Палатой представителей Иордании.

Разделяя мнение Генерального секретаря Палаты представителей Иордании, Генеральный секретарь Национального собрания, руководитель Канцелярии Национального собрания Ле Куанг Мань предложил сторонам тесно и активно координировать действия для обеспечения содержательного и эффективного приёма делегаций высокого уровня и делегаций органов Национального собрания в рамках взаимных визитов, а также взаимодействовать в консультативной и организационной работе по обеспечению деятельности законодательных органов двух стран в двусторонних и многосторонних форматах.

Стороны договорились активизировать обмен делегациями между органами, осуществляющими консультативную и организационную поддержку законодательных органов двух стран; обмениваться опытом в формировании кадрового состава государственных служащих и работников, отвечающих требованиям возложенных политических задач; а также координировать действия и оказывать взаимную поддержку на международных форумах, в частности в Ассоциации генеральных секретарей парламентов (ASGP).

Генеральный секретарь Палаты представителей Иордании подчеркнул необходимость дальнейшего расширения обменов делегациями, повышения эффективности консультативной и организационной поддержки законодательных органов двух стран, что будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества между Национальным собранием Вьетнама и Палатой представителей Иордании в предстоящий период.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Куиньон удостоен премии АСЕАН Чистый туристический город 2026 года

Куиньон удостоен премии АСЕАН «Чистый туристический город» 2026 года

Город Куиньон в провинции Зялай удостоен премии АСЕАН «Чистый туристический город» 2026 года, что стало уже третьим случаем присуждения ему этого престижного регионального признания, сообщила Нгуен Тхи Тхань Лить, заместитель председателя Народного комитета провинции.
ПОДРОБНЕЕ

Top