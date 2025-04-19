Повышение ценности культурного наследия чамской керамики

Здесь не только стремятся сохранить традиционные ремесленные ценности, но и создают новые керамические изделия, а также способствуют развитию общественного туризма.



Усилия по увеличению производства



Гончарная деревня Баучук — одна из древнейших в Юго-Восточной Азии, где до сих пор сохраняется полностью ручной способ производства без использования гончарного круга. Используя только глину и инструменты, такие как бамбук, ракушки, морские улитки и краски из коры деревьев, умелые руки мастеров замешивают, вращают и придают форму проникновенным и ярким предметам. Затем керамику обжигают на открытом воздухе, в результате чего образуется керамическая оболочка с характерными желто-красными, розово-красными, черно-серыми и коричневыми прожилками.



Помимо производства утвари, служащей религиозной жизни народа чам, гончарная деревня Баучук содействует исследованиям, умело сочетая культурные и технические элементы для улучшения дизайна и качества продукции, разнообразя типы декоративных культурных изображений чам, применяемых в искусстве и оформлении интерьера, чтобы удовлетворить разнообразные потребности рынка.



Имея более 40 лет опыта в профессии, Чау Тхи Хоа делится: «Клиенты могут заказывать изделия по индивидуальным эскизам или просить создать что-то особенное. Тогда мне приходится искать решения, придумывать, как всё реализовать — от милых маленьких декоративных вазочек, фонтанов и цветочных ваз до крупных изделий высотой 1,2 метра и различных скульптур».



Фу Хуу Минь Тхуан, директор Кооператива гончаров народа Чам Баучук, рассказал, что кооператив, объединяющий около 50 мастеров, прилагает постоянные усилия для развития и повышения ценности изделий из глины Баучук. Сегодня продукция кооператива не ограничивается только культурой народа Чам, но и включает элементы западной и вьетнамской культур, что помогает улучшить дизайн, качество и сделать изделия более привлекательными для разных аудиторий.

Кроме того, кооператив регулярно работает над повышением качества обслуживания, обновлением форматов выставок в демонстрационном доме, а также создает новые программы для туристов, школьников и студентов.



«С ростом интереса туристов к ремесленным деревням, деревня гончаров Баучук стала одним из самых ярких туристических направлений в провинции Ниньтхуан и привлекает большое количество посетителей. Особенно важным событием стало признание ЮНЕСКО искусства гончарного дела народа Чам нематериальным культурным наследием, нуждающимся в срочной охране — это вызвало широкий резонанс и внимание. Это стало стимулом для кооператива прилагать ещё больше усилий к развитию производства», — поделился Фу Хуу Минь Тхуан.



Посетив деревню гончаров Баучук, туристы получают возможность увидеть, как мастера демонстрируют свои виртуозные и художественные приёмы в создании керамики. Но самое интересное — гости сами могут попробовать себя в роли гончара, создав простое изделие из глины, нанести на него рисунок, а затем попробовать обжиг на открытом огне, получив незабываемый опыт прикосновения к древнему ремеслу.



Ориентир на устойчивое развитие



В деревне гончаров Баучук в настоящее время действуют два кооператива и одиннадцать производственно-торговых предприятий, объединяющих около 300 семей, связанных с этим ремеслом. Эта деревня — не просто традиционный ремесленный центр, но и живой «музей гончарного искусства народа Чам» на юге Центрального Вьетнама. С целью сохранить и развивать эту уникальную культуру, Баучук активно трансформируется: организует туристические программы с погружением в ремесло, продвигает продукцию на ярмарках и выставках как в провинции, так и за её пределами, привлекая внимание широкой общественности.



Осознавая значимость сохранения культурного наследия, местные власти и профильные ведомства реализуют множество программ поддержки традиционного гончарного промысла. Особенно важным шагом стало начало реализации Проекта по сохранению и продвижению нематериального культурного наследия «Искусство гончарного дела народа Чам», на который запланировано более 205 миллиардов донгов (с привлечением средств из государственного бюджета, местных источников, частных спонсоров и международных организаций).



Проект включает два этапа: этап 1 (2025–2028 гг.) — выведение наследия из списка срочно охраняемых объектов; этап 2 (с 2028 года) — продвижение к включению этого искусства в Список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО