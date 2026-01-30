Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Повышение уровня экономического, торгового и инвестиционного партнёрства между Вьетнамом и Новой Зеландией

28 января в городе Окленд (Новая Зеландия) Оклендская торговая палата провела церемонию открытия Делового совета Новая Зеландия – Вьетнам (NZVBC).
Посол Вьетнама в Новой Зеландии Фан Минь Зянг выступает на церемонии открытия Делового совета Новая Зеландия – Вьетнам (NZVBC). (Фото: ВИА) Посол Вьетнама в Новой Зеландии Фан Минь Зянг выступает на церемонии открытия Делового совета Новая Зеландия – Вьетнам (NZVBC). Фото: ВИА

Мероприятие привлекло сотни гостей — представителей организаций и предприятий Новой Зеландии, а также частных лиц, работающих в различных сферах, обладающих потенциалом на вьетнамском рынке и проявляющих интерес к его изучению, поиску партнёров и развитию бизнеса с Вьетнамом.

Председатель Оклендской торговой палаты, адвокат Саймон Бриджес, подчеркнул, что данное событие является важной вехой для делового сообщества Новой Зеландии и вносит позитивный вклад в развитие процветания как Новой Зеландии, так и Вьетнама. Высоко оценив Вьетнам как крупный рынок с населением более 106 млн человек и один из самых быстрых и динамичных по темпам роста в рамках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Саймон Бриджес отметил, что NZVBC будет прилагать усилия для формирования практического понимания рынка, создания и предоставления надёжных сетей взаимодействия, способствуя сокращению разрыва между стратегией и практическими действиями и принося ощутимую пользу предприятиям двух стран.

В рамках мероприятия участникам была представлена общая информация о NZVBC, в соответствии с которой Совет обязуется сосредоточиться на продвижении эффективного сотрудничества, обеспечивающего реальную выгоду для предприятий-участников, а также координировать действия с партнёрами по организации форумов, конференций, круглых столов в целях продвижения торговли и инвестиций, обмена и трансфера технологий, цифровой трансформации и электронной коммерции.

Представители Совета подчеркнули, что NZVBC в ближайшее время приступит к активной деятельности и будет поэтапно формировать программы сотрудничества, создавать бизнес-делегации для работы во Вьетнаме, организовывать конференции по продвижению инвестиций и торговли, а также выстраивать глубокие сетевые связи по отдельным товарным группам и секторам. Наряду с этим NZVBC намерен объединить предприятия, обладающие практическим опытом работы на вьетнамском рынке, для консультирования и поддержки в принятии эффективных бизнес-решений для конкретных моделей деятельности.

Посол Вьетнама в Новой Зеландии Фан Минь Зянг подтвердил, что Правительство Вьетнама неизменно привержено созданию максимально благоприятных условий для новозеландских предприятий и инвесторов в целях развития эффективной и устойчивой инвестиционно-деловой деятельности во Вьетнаме.

Посольство Вьетнама в Новой Зеландии, включая Торговое представительство при Посольстве, всегда готово сопровождать и оказывать всестороннюю поддержку деловому сообществу двух стран в расширении контактов, обмене информацией, поиске возможностей сотрудничества, а также в дальнейшем повышении роли ассоциаций и торговых палат двух государств, в том числе Оклендской торговой палаты и NZVBC, в обеспечении прямых связей между предприятиями.

ИЖВ/ВИА

