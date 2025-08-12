Báo Ảnh Việt Nam

Повышение уровня раннего оповещения о стихийных бедствиях в заливе Халонг

11 августа в провинции Куангнинь Управление гидрометеорологии (Министерство сельского хозяйства и окружающей среды Вьетнама) провело рабочую встречу с Народным комитетом провинции Куангнинь с целью усиления наблюдения, прогнозирования, предупреждения и информирования населения о гидрометеорологических условиях в регионе. В части усиления наблюдения и установки оборудования для раннего предупреждения о грозах и смерчах в целях предотвращения стихийных бедствий Управление гидрометеорологии предложило дополнительно установить 1–2 станции для измерения ветра и осадков в районе залива Халонг либо временно переместить мобильный радиолокационный комплекс X-диапазона, находящийся в управлении, в Халонг для усиленного мониторинга, прогнозирования гроз, смерчей, сильных дождей и молний — до момента, когда провинция завершит инвестирование в строительство новых станций.

В долгосрочной перспективе, по мнению Управления гидрометеорологии, необходимо провести обследование и установить новые, а также модернизировать существующие пункты наблюдения по всей провинции, в особенности в районе залива. На первом этапе планируется установка одного метеорадара X-диапазона, трех автоматических метеостанций в районах Байчай, Кыаонг, Туанчау, а также пяти комплектов метеодатчиков на туристических судах для измерения скорости ветра, давления, температуры и влажности в режиме реального времени. Частота обновления данных составит: радар — каждые 5–10 минут, система определения молний — каждые 5–10 минут, спутник Himawari — каждые 10 минут, автоматические метеостанции — каждые 1–10 минут, датчики на судах — каждую минуту.

Заместитель начальника Управления гидрометеорологии Хоанг Дык Кыонг отметил, что стихийные бедствия становятся все более непредсказуемыми и сложными, их последствия — тяжелыми. Поэтому в перспективе необходимы комплексные и эффективные меры, внедрение интеллектуальных приложений для прогнозирования и предупреждения, а также тщательная проработка оптимальных решений, дающих практический результат.

Заместитель председателя Народного комитета провинции Куангнинь Нгуен Ван Конг подчеркнул, что предупреждение играет крайне важную роль в снижении рисков. В связи с этим модернизация и расширение существующих систем, отвечающих требованиям развития, является срочной задачей. Провинция Куангнинь намерена решительно инвестировать в оборудование, предоставляя специалистам по прогнозированию и оповещению современные и эффективные инструменты.

Он также добавил, что провинция не допустит возникновения рисков, особенно в акватории заливов Халонг и Байтылонг. Для этого будет усилена точность прогнозов, создана система оповещений и убежищ. Власти обеспечат скоординированную работу всех департаментов совместно с Управлением гидрометеорологии для разработки и внедрения механизмов мониторинга, управления, информирования судовладельцев и населения быстро, точно, синхронно и эффективно.

Руководители департаментов провинции отметили, что необходимо изучить возможность установки радарных станций, выпускать оперативные бюллетени, увеличивать частоту наблюдений и обеспечивать раннее предупреждение о грозах и смерчах, особенно в районе залива Халонг.

Члены рабочей группы Управления гидрометеорологии предложили выпускать специализированные предупреждения, наладить обмен географическими координатами и контрольными точками в акватории залива Халонг, интегрировать систему видеонаблюдения за движением, составить список организаций и лиц, получающих предупреждения в зависимости от уровня опасности, установить оборудование для обнаружения молний, а также выделить дополнительные кадры для работы в Куангнине. В числе рекомендаций — расширение каналов доведения информации до населения, применение технологий ИИ для передачи и публикации сообщений, а также создание специальных групп для разработки сценариев, редактирования и оперативной обработки данных для повышения эффективности работы.

ВИА/ИЖВ

