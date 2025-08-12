НОВОСТИ
Повышение уровня раннего оповещения о стихийных бедствиях в заливе Халонг
В долгосрочной перспективе, по мнению Управления гидрометеорологии, необходимо провести обследование и установить новые, а также модернизировать существующие пункты наблюдения по всей провинции, в особенности в районе залива. На первом этапе планируется установка одного метеорадара X-диапазона, трех автоматических метеостанций в районах Байчай, Кыаонг, Туанчау, а также пяти комплектов метеодатчиков на туристических судах для измерения скорости ветра, давления, температуры и влажности в режиме реального времени. Частота обновления данных составит: радар — каждые 5–10 минут, система определения молний — каждые 5–10 минут, спутник Himawari — каждые 10 минут, автоматические метеостанции — каждые 1–10 минут, датчики на судах — каждую минуту.
Заместитель начальника Управления гидрометеорологии Хоанг Дык Кыонг отметил, что стихийные бедствия становятся все более непредсказуемыми и сложными, их последствия — тяжелыми. Поэтому в перспективе необходимы комплексные и эффективные меры, внедрение интеллектуальных приложений для прогнозирования и предупреждения, а также тщательная проработка оптимальных решений, дающих практический результат.
Заместитель председателя Народного комитета провинции Куангнинь Нгуен Ван Конг подчеркнул, что предупреждение играет крайне важную роль в снижении рисков. В связи с этим модернизация и расширение существующих систем, отвечающих требованиям развития, является срочной задачей. Провинция Куангнинь намерена решительно инвестировать в оборудование, предоставляя специалистам по прогнозированию и оповещению современные и эффективные инструменты.
Он также добавил, что провинция не допустит возникновения рисков, особенно в акватории заливов Халонг и Байтылонг. Для этого будет усилена точность прогнозов, создана система оповещений и убежищ. Власти обеспечат скоординированную работу всех департаментов совместно с Управлением гидрометеорологии для разработки и внедрения механизмов мониторинга, управления, информирования судовладельцев и населения быстро, точно, синхронно и эффективно.
Руководители департаментов провинции отметили, что необходимо изучить возможность установки радарных станций, выпускать оперативные бюллетени, увеличивать частоту наблюдений и обеспечивать раннее предупреждение о грозах и смерчах, особенно в районе залива Халонг.
Члены рабочей группы Управления гидрометеорологии предложили выпускать специализированные предупреждения, наладить обмен географическими координатами и контрольными точками в акватории залива Халонг, интегрировать систему видеонаблюдения за движением, составить список организаций и лиц, получающих предупреждения в зависимости от уровня опасности, установить оборудование для обнаружения молний, а также выделить дополнительные кадры для работы в Куангнине. В числе рекомендаций — расширение каналов доведения информации до населения, применение технологий ИИ для передачи и публикации сообщений, а также создание специальных групп для разработки сценариев, редактирования и оперативной обработки данных для повышения эффективности работы.