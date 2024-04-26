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Повышение товарооборота между Вьетнамом и Лаосом за счет цифровизации логистической деятельности
На встрече генеральный директор компании FSI Доан Хюи Тхуан представил делегации разработанные и постоянно совершенствуемые компанией цифровые решения на базе данных. Экосистема продуктов и решений FSI включает в себя более 50 продуктов, распределенных по четырем основным направлениям: подключение источников и создание данных, хранение, обработка и анализ больших данных, а также применение результатов анализа данных для оптимизации операций клиентов за счет принятия решений на основе достоверных данных. В частности, компания имеет передовые цифровые решения для сферы логистики.
«Эти передовые современные технологические решения помогут упростить торговлю между Вьетнамом и Лаосом путем создания моделей «умных» пограничных переходов и продвижения экспортно-ориентированного сельхозпроизводства», - поделился Доан Хюи Тхуан.
На сухопутной границе между Вьетнамом и Лаосом, протяженностью более 2330 км, функционируют 33 пары пограничных переходов, из которых 9 международных, 6 главных и 18 вспомогательных. Географическая близость и давние дружеские отношения служат прочной основой для развития торговли между двумя странами.
По данным Главного таможенного управления, товарооборот между Вьетнамом и Лаосом в 2022 году достиг 1,65 млрд долларов, что на 24,1% больше по сравнению с 2021 годом. Приграничная торговля играет ключевую роль в двустороннем торговом сотрудничестве, составляя 90% от общего товарооборота между Вьетнамом и Лаосом. Текущий объем взаимной торговли составляет лишь около 10% от общего объема внешней торговли Лаоса и 0,2% от внешней торговли Вьетнама.
Высокие логистические затраты из-за протяженных маршрутов, плохого состояния транспортной инфраструктуры и гористой местности снижают конкурентоспособность вьетнамской продукции на лаосском рынке. Снижение логистических издержек является необходимым условием для повышения конкурентоспособности вьетнамских товаров на рынке Лаоса.
В рамках Вьетнамско-Лаосского торгового соглашения, подписанного 8 апреля 2024 года, стороны достигли договоренности об усилении применения информационных технологий в таможенных процедурах и сборе таможенной статистики. Это решение позволит сократить время оформления документов, снизить издержки для предприятий и повысить прозрачность процедур.
Министр промышленности и торговли Лаоса Малайтхонг Коммасит отметил, что предложенные компанией «FSI» цифровые решения соответствуют современным тенденциям развития и помогут упростить торговлю между двумя странами. Цифровая трансформация остаётся одной из приоритетных задач Лаоса в качестве председателя АСЕАН в 2024 году.
Применение информационных технологий для упрощения и повышения прозрачности таможенных процедур требует тесной координации между компетентными органами Вьетнама и Лаоса. Вьетнамские ИТ-компании не только предоставляют решения и консультации по внедрению, но и сопровождают компетентные органы в процессе выбора подходящих ИТ-решений, устранения проблем при эксплуатации и обслуживании систем.