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Повышение рентабельности и устойчивости производства риса в дельте Меконга
Конкретной целью Проекта является снижение производственных затрат на 20%, или 9,5 трлн донгов, домохозяйств, выращивающих рис (при объеме производства 13 миллионов тонн риса – к 2030 году). Кроме того, за счет применения устойчивых процессов ведения сельского хозяйства и реорганизации производства будут обеспечены стабильные отпускные цены на рис, и ожидается, от этого продажные цены на рис увеличатся на 10% по сравнению с традиционным способом земледелия, что эквивалентно 16 трлн донгов прибыли.
Однако для реализации этого 1 миллиона специализированных под рис гектаров еще много сложностей, в том числе проблема привлечения инвестиций. Сельскохозяйственный сектор призывает все заинтересованные стороны, от кооперативов, предприятий до международных организаций, ведущих экспертов в стране и за рубежом... участвовать в реализации проекта, мобилизуя все ресурсы общества, от опыта, технологий до финансирования.
С решимостью расширить устойчивые площади выращивания риса, повысить доходы и прибыль производителей риса, южная провинция Анжанг зарегистрировалась для участия в проекте с площадью 150.000 гектаров из общей своей площади 200.000 гектаров посевов риса. Чтобы обеспечить эффективность проекта, Анжанг уделяет особое внимание повышению осведомленности фермеров и обучению человеческих ресурсов для соответствия техническим требованиям. Кроме того, провинция также уделяет особое внимание преодолению ограничений в инфраструктуре, особенно в транспортной, путем ремонта и улучшения качества приусадебных дорог, а также систем каналов водоснабжения, которая служит и путем транспортировки сельскохозяйственных товаров, включая риса.
По словам заместителя министра сельского хозяйства и развития сельских местностей Чан Тхань Нама, реализация Проекта поможет реорганизовать производство риса по цепочке создания стоимости между фермерами и кооперативами, установить более тесные связи между предприятиями – поставщиками сырья и предприятиями - дистрибьюторами, чтобы обеспечить качественные сырья по более низким ценам и стабильную и более высокую продажную цену риса. Это не только помогает фермерам извлечь выгоду из добавленной стоимости риса, но также создает устойчивый процесс ведения сельского хозяйства, снижает выбросы парниковых газов, экономит ресурсы и использует побочные продукты рисоделия в рамках экономики замкнутого цикла, повышает ценность бренда вьетнамского риса на рынке.