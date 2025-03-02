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Повышение позиций фондового рынка Вьетнама
Министр финансов Нгуен Ван Тханг подчеркнул важность ускорения усилий по развитию в 2025 году, чтобы задействовать ресурсы и полностью использовать потенциал, стремясь к устойчивому экономическому прорыву.
Он заявил, что миссия сектора ценных бумаг заключается в постоянном развитии инфраструктуры, повышении качества услуг, привлечении международных инвесторов и мобилизации средне- и долгосрочного капитала для государственного бюджета, предприятий и экономики. Страна должна создать прозрачную, безопасную и привлекательную инвестиционную среду, сделав вьетнамский фондовый рынок надежным направлением для отечественных и иностранных инвесторов.
В настоящее время на фондовом рынке Вьетнама насчитывается более 9,2 млн торговых счетов. Заместитель министра финансов Нгуен Дык Чи отметил, что для достижения высокого качества и устойчивого развития рынка необходимо значительное присутствие институциональных инвесторов.
На развитых рынках, таких как Республика Корея (РК) и Япония, на долю институциональных инвесторов приходится около 60% рыночной активности, в то время как во Вьетнаме этот показатель остается минимальным, что приводит к волатильности рынка, обусловленной настроениями инвесторов.
Данные фирм, занимающихся ценными бумагами, свидетельствуют о том, что на долю индивидуальных инвесторов приходится около 75 % дневной ликвидности. Это контрастирует с международными рынками, такими как Гонконг (Китай) и Великобритания, где индивидуальные инвесторы обычно вкладывают средства через сертификаты фондов или доверяют средства инвестиционным компаниям, а непосредственное участие в рынке принимают в основном профессиональные инвесторы.
Чтобы привлечь больше иностранных институциональных инвесторов и повысить инвестиционный потенциал вьетнамского фондового рынка, Министерство финансов и Государственная комиссия по ценным бумагам усердно совершенствуют законодательную базу.
Министерство выпустило циркуляр № 68/2024/TT-BTC, вступающий в силу со 2 ноября 2024 года, который устраняет требование о предварительном финансировании маржинальной торговли и позволяет иностранным институциональным инвесторам приобретать акции без предварительного депонирования средств.
Кроме того, недавно принятый Национальным собранием Закон о ценных бумагах с новыми поправками способствует участию профессиональных институциональных инвесторов на рынке.
Нгуен Тхе Минь, директор по исследованиям и развитию индивидуальных клиентов компании Yuanta Vietnam Securities Company, отметил, что преобладание индивидуальных инвесторов в ежедневных торгах приводит к значительным колебаниям рынка, иногда не отражающим фундаментальные показатели.
Движения рынка происходят из-за эффекта «Страх упущенных возможностей» (FOMO). Внедрение модели центрального контрагента (CCP) и модернизация рынка должны стимулировать рост числа институциональных инвесторов, тем самым сокращая долю индивидуальных инвесторов.
Несмотря на потенциал повышения и стабильности, иностранные инвесторы ускоряют процесс выхода из вьетнамских акций.
Нгуен Тхе Минь отметил, что в настоящее время рынок испытывает дефицит высококачественных предложений, в частности, из-за задержек с первичными публичными размещениями (IPO) и приватизацией государственных предприятий. Ожидается, что с принятием Закона об управлении и использовании государственных активов, начиная с 2025 года, эти мероприятия обеспечат новое предложение, устранив дефицит на рынке. Ожидается, что такое развитие событий не только привлечет приток капитала, но и сыграет решающую роль в модернизации рынка, преодолев проблемы капитализации и обеспечив устойчивость.
Нгуен Куанг Туан, председатель совета директоров FiinGroup, предложил ускорить сокращение государственной собственности в компаниях и секторах, где государственный контроль не нужен, поощрять предприятия на рынке UPCOM к переходу на биржевые торги, а также способствовать развитию корпоративного управления и прозрачности. Кроме того, он подчеркнул необходимость повышения качества раскрытия информации.
Нгуен Куанг Туан также подчеркнул важность модернизации рынка и ослабления регулирования для расширения возможностей институциональных инвесторов. В то время как индивидуальные инвесторы способствуют краткосрочной динамике рынка, институциональные инвесторы играют важную роль в стабилизации фондового индекса.
Чтобы повысить эффективность иностранных институциональных инвесторов и способствовать развитию фондового рынка Вьетнама, необходимо стремиться к повышению уровня рынка и национального кредитного рейтинга.
Активное привлечение крупных международных учреждений по управлению активами, предоставление им условных лицензий на эксплуатацию и разработка различных продуктов, адаптированных к предпочтениям иностранных институциональных инвесторов, таких как депозитные расписки без права голоса, являются важнейшими шагами. Кроме того, управление доверенными счетами брокерами по ценным бумагам и инвестиционными компаниями должно подлежать надзору.
Нгуен Минь Хонг, директор по анализу акционерной компании Nhat Viet Securities (VFS), отметил, что для достижения цели создания фундамента для дальнейшего развития правительство продолжит вносить изменения в правила, касающиеся коэффициентов иностранной собственности, коротких продаж и модернизации торговых систем для приведения их в соответствие с международными стандартами. Эти меры направлены на поощрение участия иностранных инвесторов, делая их операции более активными и доступными.