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Повышение конкурентоспособности вьетнамского каучука на международном рынке
По данным VRA, после воздействия эпидемии COVID-19 каучуковая промышленность Вьетнама сталкивается со многими трудностями и вызовами со стороны мирового рынка, а также с помехами, связанными с факторами внутренней политики. Эти факторы ограничивают конкурентоспособность каучуковой промышленности, а также вьетнамских каучуковых предприятий.
Г-н Чан Нгок Тхуан, председатель VRA, сказал, что конкуренция между странами-производителями и экспортерами натурального каучука станет более острой с точки зрения цены, качества продукции, коммерческой репутации и способности удовлетворить стандарты устойчивого развития, которые становятся все более строгими.
С другой стороны, структура и виды натурального каучука Вьетнама по-прежнему сильно зависят от потребительского рынка Китая и лишь частично удовлетворяют потребности других рынков, поэтому она сталкиваются со многими трудностями при проникновении на другие крупные рынки, такие как США, Япония и т. д. Кроме того, механизм, политики не синхронизированы, что создает трудности для сектора и предприятий. Некоторые налоговые политики создают помехи для каучуковых предприятий.
Национальная система управления качеством натурального каучука разная по всей стране, и отсутствуют полномочия по управлению качеством каучука в мелких хозяйствах.
С другой стороны, во Вьетнаме действует только национальный стандарт на продукцию из натурального каучука, но национального стандарта на исходные материалы нет. Следовательно, нет никаких правовых оснований для предотвращения появления примесей в сырье, влияющих на качество продукции заводов по переработке каучукового латекса.
Между тем, согласно подписанным соглашениям о свободной торговле, натуральный каучук, импортируемый во Вьетнам, облагается налогом по ставке 0%, что побуждает предприятия уделять приоритетное внимание выбору источников импорта из Таиланда, Малайзии, Индонезии… Это создает конкурентное давление со стороны местных источников каучука.
Промышленность по переработке каучуковых изделий по-прежнему сталкивается с трудностями в конкуренции с импортной продукцией, цены на которую не контролируются. По-прежнему отсутствуют технические барьеры в торговле для предотвращения импорта некачественных товаров из других стран, что причиняет ущерб потребителям, создает недобросовестную конкуренцию с отечественными товарами.
Несмотря на многие трудности и вызовы, руководители VRA также заявили, что в ближайшем будущем у каучуковой промышленности также будет много преимуществ. Исходя из международных статистических данных, VRA прогнозирует, что мировой спрос на натуральный каучук по-прежнему будет иметь тенденцию к постоянному росту. Разрыв между спросом и предложением станет отличной возможностью для Вьетнама увеличить производство натурального каучука, увеличить экспортный оборот и создать рабочие места для сельских районов и соответствующих отраслей.
Кроме того, каучуковая промышленность также имеет много преимуществ, когда она признается государством в качестве многовекторного направления, способствующего как экономическому развитию страны, так и улучшению социально-экономических условий в сельской местности; в то же время улучшая бедные леса, внося вклад в защиту окружающей среды.
В контексте глобальной цепочки поставок, затрудняющей импорт и экспорт, отечественные предприятия также активно внедряют руководящий принцип «вьетнамцы отдают приоритет использованию вьетнамских товаров», увеличивая высокий уровень использования отечественного каучука для производства резиновых изделий с высокой экспортной стоимостью, чтобы увеличить добавленную стоимость каучуковой промышленности. Кроме того, каучуковые сады по всей стране продолжают продвигать применение науки и технологии в производстве, повышать качество и соответствовать отраслевым стандартам.
Высоко оценивая результаты, достигнутые каучуковой промышленностью Вьетнама в целом и VRA за последние годы, г-н Чан Тхань Нам, заместитель министра сельского хозяйства и развития сельских районов, сказал, что в общем контексте все еще существует много трудностей, VRA необходимо продолжать продвигать свою представительскую роль, рассматривая поддержку членов и предприятий как важный фактор, способствующий устойчивому развитию отрасли в ближайшее время.
По словам заместителя министра Чан Тхань Нама, перед тенденцией перехода к ответственному производству и устойчивому развитию, каучуковая промышленность Вьетнама должна сосредоточиться на повышении конкурентоспособности на мировом рынке на основе обеспечения качества в соответствии с международными стандартами.
Соответственно, каучуковая промышленность должна быть единообразно реализована с точки зрения управления качеством по всей стране, расширять применение передовых технологий, реструктурировать продукцию в соответствии с требованиями рынка и увеличивать инвестиции в переработку, постепенно формируя вспомогательную каучуковую промышленность; в то же время продолжать содействовать реорганизации каучуковую промышленности в соответствии с производственно-сбытовой цепочкой, повышать конкурентоспособность на международном рынке...