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Повышение конкурентоспособности вьетнамских креветок
Ссылаясь на разницу в затратах на производство креветок во Вьетнаме по сравнению с Эквадором и Индией, кандидат наук Чан Хыу Лок, преподаватель Университета сельского и лесного хозяйства города Хошимин рассказал, что себестоимость килограмма креветок (50 креветок/кг) в Эквадоре составляет 2,2-2,4 доллара США, в Индии – 2,7-3 доллара США, а во Вьетнаме – 3,5-4,2 доллара США.
Между тем, две крупнейшие страны-экспортеры креветок в мире используют технику выращивания креветок с малой плотностью, а не с высокой плотностью, как это делают вьетнамские фермеры, выращивающие креветок. В частности, в Эквадоре плотность посадки составляет 12-17 креветок/м2, в Индии – 30-50 креветок/м2, а во Вьетнаме плотность посадки составляет 120-500 креветок/м2.
По словам Чан Хыу Лока, высокая плотность посадки приводит к тому, что креветкам не хватает площади для роста и проживания. Это является главной причиной экономических затрат. Кроме того, вьетнамским фермерам пришлось вложить много сил, времени и финансов на строительство прудов и ферм. Поэтому, чтобы способствовать снижению затрат, необходимо построить простые пруды и фермы, сократить цепочку поставок, уменьшить плотность посадки и следовать программе по управлению рисками.
Председатель совета директоров группы Минь Фу Ле Ван Куанг сказал, что из-за высокой плотности высадки качество семян не соответствует ожиданиям предприятия, что приводит к обязательному использованию антибиотиков при выращивании креветок. Затраты на антибиотики способствуют увеличению затрат на производство креветок, что также является фактором, снижающим конкурентоспособность креветок при экспорте, особенно экспорте на рынки с высокими требованиями. Между тем, предприятия не могут снизить закупочную цену на сырые креветки, поэтому цена на весь процесс производства креветок во Вьетнаме все еще выше, чем в других странах.
Директор кооператива по выращиванию креветок Тан Хынг (район Кайныок, провинция Камау) Хуинь Суан Зьен сказал, что сырьевые материалы, антибиотики и корма являются факторами, приводящими к высоким затратам. Так, цена на корм для креветок в 2022 году повысилась в 4 раза. За первые 6 месяцев 2023 года она продолжила расти, увеличившись в 2 раза. Кроме того, рост цены на химикаты также привёл к росту затрат на производство креветок.
На фоне неблагоприятных условий рынка потребления креветок, эксперты по производству креветок предприняли все возможные меры для содействия развитию креветок, помогая фермерам преодолеть трудности.
Совсем недавно на Международной выставке технологий по производству креветок, проходившей в городе Хошимин, эксперты предположили, что даже в случае улучшения ситуации с потреблением креветок во второй половине 2023 года, экспорт креветок из Вьетнама все равно снизится на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По словам Виллема ван дер Пейла, ведущего международного эксперта в области производства креветок и основателя группы Shrimp Insights, объем экспорта креветок из Вьетнама в этом году достигнет около 320 000 тонн.
В этом году Вьетнам и все страны-поставщики креветок сократили объемы экспорта креветок в США. Что касается китайского рынка, то поддерживать рост экспорта на этот рынок таким темпом, как и до эпидемии COVID-19, также будет сложно.
На китайский рынок в настоящее время приходится 19% общего оборота экспорта креветок Вьетнама. Чтобы увеличить оборот экспорта креветок на этот рынок, предприятиям необходимо проявлять гибкость в отношении методов экспорта и выбирать подходящие способы оплаты. В то же время необходимо обновлять импортную политику и продвигать экспорт таких продуктов, как черные тигровые креветки. Кроме того, предприятиям необходимо воспользоваться географическими преимуществами для продвижения экспорта вьетнамских креветок в Китай.
Чтобы экспорт креветок страны достиг 3,6 млрд долларов США в 2023 году, в последние месяцы года бизнесу необходимо стимулировать экспорт выгодной продукции – черной тигровой креветки. В то же время необходимо увеличить экспорт в Китай, увеличить экспорт продуктов из креветок с добавленной стоимостью на рынок ЕС и воспользоваться преимуществами Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и Европейским союзом (EVFTA) для увеличения конкурентоспособности вьетнамских креветок.