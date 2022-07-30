Повышение качества безопасности продукции сельского, рыбного и лесного хозяйства в уезде Тхатьтхат

В настоящее время в уезде Тхатьтхат имеется 29 производственных и торговых предприятий агро-лесо-рыбной продукции, 448 предприятий (хозяйств) и 45 магазинов по продаже сельскохозяйственных материалов. В первые 6 месяцев 2022 года уезд Тхатьтхат сотрудничал с Ханойским центром сельскохозяйственного развития для реализации программы по производству высококачественного товарного риса в соответствии со стандартами VietGAP в 02 коммунах Хыонгнгай и Каньнау площадью 60 га., модели выращивания помело по стандартам VietGAP в коммуне Йенбинь площадью 20 га. Кроме того, уезд скоординировал свои действия с Ханойским подотделом растениеводства и защиты растений для внедрения технических достижений в области производства овощей для обеспечения безопасности пищевых продуктов, таких как: Внедрение интегрированной модели борьбы с вредителями в коммуне Хуонгнгай, применение органических удобрений для овощей...

Что касается животноводства, уезд сотрудничал с Городским центром продвижения сельского хозяйства по внедрению коммерческой модели выращивания кур с цветным оперением в направлении VieGAP, связанного с потреблением продукта в масштабе 10 000 в коммунах Хабанг и Лайтхыонг. Параллельно с развитием земледелия и животноводства уезд Тхатьтхат продолжает поддерживать безопасные цепочки поставок продуктов питания в сельском, лесном и рыбном хозяйстве. Продукция цепочки поставок способствовала удовлетворению спроса на безопасную продукцию для коллективных кухонь, предприятий общественного питания, а также ежедневных потребностей потребителей уезда.

Г-н Нгуен Динь Данг, заместитель директора подотдела животноводства и ветеринарии, руководитель инспекционная группы № 2.

Инспекционная группа № 2 Департамента сельского хозяйства и развития сельских районов Ханоя провела совещание для оценки управления качеством, сельскохозяйственными материалами и безопасностью пищевых продуктов в сельском, лесном и рыбном хозяйстве за первые 6 месяцев года в Тхатьтхатe.