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НОВОСТИ

Повышение качества безопасности продукции сельского, рыбного и лесного хозяйства в уезде Тхатьтхат

Недавно Инспекционная группа № 2 Департамента сельского хозяйства и развития сельских районов Ханоя работала с Руководящим комитетом уезда Тхатьтхат над внедрением управления качеством сельскохозяйственных материалов и безопасности продукции агролесоводства и рыболовства за первые 6 месяцев 2022 года и основных задач за последние 6 месяцев 2022 года.

В настоящее время в уезде Тхатьтхат имеется 29 производственных и торговых предприятий агро-лесо-рыбной продукции, 448 предприятий (хозяйств) и 45 магазинов по продаже сельскохозяйственных материалов. В первые 6 месяцев 2022 года уезд Тхатьтхат сотрудничал с Ханойским центром сельскохозяйственного развития для реализации программы по производству высококачественного товарного риса в соответствии со стандартами VietGAP в 02 коммунах Хыонгнгай и Каньнау площадью 60 га., модели выращивания помело по стандартам VietGAP в коммуне Йенбинь площадью 20 га. Кроме того, уезд скоординировал свои действия с Ханойским подотделом растениеводства и защиты растений для внедрения технических достижений в области производства овощей для обеспечения безопасности пищевых продуктов, таких как: Внедрение интегрированной модели борьбы с вредителями в коммуне Хуонгнгай, применение органических удобрений для овощей...

Что касается животноводства, уезд сотрудничал с Городским центром продвижения сельского хозяйства по внедрению коммерческой модели выращивания кур с цветным оперением в направлении VieGAP, связанного с потреблением продукта в масштабе 10 000 в коммунах Хабанг и Лайтхыонг. Параллельно с развитием земледелия и животноводства уезд Тхатьтхат продолжает поддерживать безопасные цепочки поставок продуктов питания в сельском, лесном и рыбном хозяйстве. Продукция цепочки поставок способствовала удовлетворению спроса на безопасную продукцию для коллективных кухонь, предприятий общественного питания, а также ежедневных потребностей потребителей уезда.

  Г-н Нгуен Динь Данг, заместитель директора подотдела животноводства и ветеринарии, руководитель инспекционная группы № 2.  
  Инспекционная группа № 2 Департамента сельского хозяйства и развития сельских районов Ханоя провела совещание для оценки управления качеством, сельскохозяйственными материалами и безопасностью пищевых продуктов в сельском, лесном и рыбном хозяйстве за первые 6 месяцев года в Тхатьтхатe.  
  Инспекционная группа № 2 Департамента сельского хозяйства и развития сельских районов Ханоя провела совещание для оценки управления качеством, сельскохозяйственными материалами и безопасностью пищевых продуктов в сельском, лесном и рыбном хозяйстве за первые 6 месяцев года в Тхатьтхатe.  

В уезде широко распространены пропаганда и обучение по безопасности пищевых продуктов. В уезде организовано 11 учебных курсов по вопросам безопасности пищевых продуктов для более чем 1000 человек, которые являются производителями, предварительной переработкой, и торговлей сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукцией и потребителями, а также выданы сертификаты Viet GAP более чем 180 домохозяйствам в коммунах Зинау, Каньнау, Хыонгнгай. 7 предприятий с 60 продуктами (овощи сельскохозяйственного кооператива Хыонгнгай, Чехо из коммуны Дайдонг, Челам из коммуны Тхатьса, овощи с фермы Хоавьен, помело из коммуны Фуким...) участвовали в системе прослеживаемости источников сельхозпродукции по QR-коду.

  Органическая овощная ферма Хоавьен деревни Зук (коммуна Иенбинь, уезд Тхатьтхат, Ханой) приняла участие в системе отслеживания сельскохозяйственной продукции с помощью QR-кода. Фото: Архив  
  Помело в Фукиме, уезд Тхатьтхат по стандартам VietGAP. Фото: Архив   

Период проверки в соответствии с Решением № 1072/QD-SNN от 8 июля 2022 г. Департамента сельского хозяйства и развития сельских районов Ханоя показал хорошие результаты уездa Тхатьтхат в реализации решений по обеспечению безопасности пищевых продуктов. В ближайшее время Департамент сельского хозяйства и развития сельских районов Ханоя и его подразделения усилят свою поддержку в отборе проб для тестирования и анализа показателей качества продукции агролесоводства; обучение и повышение квалификации персонала, который управляет качеством сельскохозяйственных материалов и безопасностью пищевых продуктов сельского, лесного и рыбного хозяйства от уезда до коммуны./.

Бить Ван - Хань Лонг

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