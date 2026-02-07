Повысить статус бренда конических шляп «Шайнга» провинции Футхо

Коническая шляпа из Сайнга стала туристическим продуктом и оригинальным сувениром для гостей при посещении ремесленной деревни. Фото: langngheviet.com.vn Коническая шляпа из Сайнга стала туристическим продуктом и оригинальным сувениром для гостей при посещении ремесленной деревни. Фото: langngheviet.com.vn



Ремесло изготовления «нонла» в Шайнга зародилось в 1950-х годах и, пройдя через почти 100 лет исторических взлетов и падений, по-прежнему поддерживается и развивается местными жителями.

Созданные умелыми руками мастеров, белоснежные конические шляпы с элегантной белой вышивкой и характерным дизайном, несущие в себе уникальный знак ремесленной деревни Шайнга, стали неотъемлемой частью жизни людей и отвечают разнообразным потребностям современного рынка.

В 2004 году ремесленная деревня по изготовлению конических шляп Шайнга была официально признана Народным комитетом провинции Футхо традиционной ремесленной деревней; около 40% доходов местных жителей приходится на изготовление «нонла». В 2021 году «нонла» Шайнга была признана продукцией программы OCOP уровня трех звезд, а в 2024 году повышена до уровня четырех звезд ОСОР.

На фоне конкурентного давления и структурных преобразований экономики ремесленная деревня Шайнга по-прежнему сохраняет устойчивость и продолжает развиваться. В 2020 году ремесло изготовления конических шляп Шайнга было признано Министерством культуры, спорта и туризма национальным нематериальным культурным наследием. Это стало важной вехой, подтвердившей культурную ценность и глубокое социальное значение традиционного ремесла в провинции Футхо.

Стремясь сохранить ремесло, унаследованное от предков, Фам Тхи Туен вместе с опытными мастерами деревни в 2026 году создала сервисный кооператив по изготовлению конических шляп «Шайнга». В настоящее время кооператив объединяет 26 семей-участников, которые поддерживают друг друга в вопросах технологии и помогают обеспечивать стабильные поставки сырья и сбыт продукции.