Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Повысить статус бренда конических шляп «Шайнга» провинции Футхо

Расположенная на берегу реки Тхао, ремесленная деревня по изготовлению традиционных конических шляп «нонла» Шайнга в общине Камкхе провинции Футхо, одна из немногих, где сумели сохранить и развивать ремесло, унаследованное от предков. Ремесло изготовления «нонла» помогло многим семьям решить вопрос занятости, получить дополнительный доход и стабилизировать жизнь.
Коническая шляпа из Сайнга стала туристическим продуктом и оригинальным сувениром для гостей при посещении ремесленной деревни. Фото: langngheviet.com.vn Коническая шляпа из Сайнга стала туристическим продуктом и оригинальным сувениром для гостей при посещении ремесленной деревни. Фото: langngheviet.com.vn

Ремесло изготовления «нонла» в Шайнга зародилось в 1950-х годах и, пройдя через почти 100 лет исторических взлетов и падений, по-прежнему поддерживается и развивается местными жителями.

Созданные умелыми руками мастеров, белоснежные конические шляпы с элегантной белой вышивкой и характерным дизайном, несущие в себе уникальный знак ремесленной деревни Шайнга, стали неотъемлемой частью жизни людей и отвечают разнообразным потребностям современного рынка.

В 2004 году ремесленная деревня по изготовлению конических шляп Шайнга была официально признана Народным комитетом провинции Футхо традиционной ремесленной деревней; около 40% доходов местных жителей приходится на изготовление «нонла». В 2021 году «нонла» Шайнга была признана продукцией программы OCOP уровня трех звезд, а в 2024 году повышена до уровня четырех звезд ОСОР.

На фоне конкурентного давления и структурных преобразований экономики ремесленная деревня Шайнга по-прежнему сохраняет устойчивость и продолжает развиваться. В 2020 году ремесло изготовления конических шляп Шайнга было признано Министерством культуры, спорта и туризма национальным нематериальным культурным наследием. Это стало важной вехой, подтвердившей культурную ценность и глубокое социальное значение традиционного ремесла в провинции Футхо.

Стремясь сохранить ремесло, унаследованное от предков, Фам Тхи Туен вместе с опытными мастерами деревни в 2026 году создала сервисный кооператив по изготовлению конических шляп «Шайнга». В настоящее время кооператив объединяет 26 семей-участников, которые поддерживают друг друга в вопросах технологии и помогают обеспечивать стабильные поставки сырья и сбыт продукции.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Успешно реализовать Резолюцию XIV съезда Партии и уверенно вывести страну в новую эпоху

Успешно реализовать Резолюцию XIV съезда Партии и уверенно вывести страну в новую эпоху

Утром 7 февраля на общенациональной онлайн-конференции по изучению, усвоению и организации реализации Резолюции XIV съезда Партии, организованной Политбюро и Секретариатом ЦК КПВ, Премьер-министр Правительства Фам Минь Тьинь представил тематический доклад «Программа действий по реализации Резолюции XIV всевьетнамского съезда Партии» (программа действий).
ПОДРОБНЕЕ

Top