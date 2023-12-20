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Победители конкурса «Счастливый Вьетнам»
За четыре месяца, с 15 июня по 15 октября, на конкурс поступило более 7 000 работ из Вьетнама и других стран.
28 лучших были награждены, включая один главный приз, один второй приз, один третий приз и 10 утешительных в категориях фото и видео. Также были отмечены работы, получившие наибольшее количество голосов.
Фотография, получившая главный приз, - «Bay len Viet Nam» («Летим высоко, Вьетнам») Буй Кыонг Куйета, репортера Вьетнамского информационного агентства. Лучшим видеороликом признан короткометражный документальный фильм «Da Nang — Thanh pho da dang sinh hoc» (Дананг - город биоразнообразия), снятый Нгуен Тхань Павеном.
По этому случаю также были отобраны 70 фоторабот и 14 видеороликов для показа на выставке, открывшейся в тот же день.
Конкурс стал демонстрацией того, что партия и государство уделяют внимание и проводят последовательную политику заботы о материальной и духовной жизни людей, ставят во главу угла человека, никого не оставляют без внимания и создают наилучшие условия для участия, вклада и применения своих возможностей и мудрости в развитии, сохранении и международной интеграции страны.
Конкурс также дал возможность жителям страны, зарубежным вьетнамцам и международным друзьям создать фотографии и видеоролики, представляющие миру образ Вьетнама, тем самым вдохновляя стремление к процветанию и счастью нации и способствуя продвижению культурных ценностей и силы вьетнамского народа в новую эпоху.