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Победа при Дьенбьенфу: Отправная точка, тесно объединяющая Вьетнам и Алжир
Две нации, один общий враг
Журналист: Во время борьбы Алжира за независимость были люди, которых французская армия заставила воевать в Индокитае, затем они покинули французскую армию, перешли на сторону Вьетнама или вернулись домой и присоединились к войскам Алжирского сопротивления. Можете ли вы рассказать о вкладе этих людей в борьбу за освобождение Алжира от французских колонизаторов?
Министр Лайд Ребига: прежде чем ответить непосредственно на эту тему, давайте хотя бы вспомним о специфике этого года. 2024 год - очень важный год для Алжира, и я думаю, что он также важен и для Вьетнама и вьетнамского народа, к которому мы относимся с большой любовью и признательностью. В этом году Алжир отмечает семидесятую годовщину начала благословенной освободительной революции, и также в этом году отмечается семидесятая годовщина вьетнамского народа в связи с битвой при Дьенбьенфу. Конечно, отношения между вьетнамским и алжирским народами на основе этой общей борьбы должны быть очень особые.
Те общие принципы, которые вы разделяете с нашими братьями в их борьбе или, скажем, в их вечной борьбе против империализма и против оккупации, представляют собой множество отправных точек, объединяющих два народа. Алжирский народ и вьетнамский народ.
Я говорю, что это начало особых отношений, которые объединили их еще на этапе национального движения, где была проведена новаторская работа и работа по установлению связей с вьетнамским народом, начиная с той работы в рамках региона Содружества колониальных государств, в которой участвовали многие мировые лидеры и которая объединила алжирцев и вьетнамцев, и, кроме того, с алжирской стороны, я говорю, что это ещё и член-основатель, который имеет историю для алжирского национального движения, шейх Али Абделькадер, который встречался с президентом Хо Ши Мином. В их работе многие вещи, связанные с видением движения или проведением вооруженных действий и необходимостью восстановления национального суверенитета, были установлены в рамках подхода, основанного на участии многих, будь то различные колонии французской или американской оккупации.
Журналист: Можете ли вы рассказать о чувствах алжирского народа по отношению к Вьетнаму в период, когда у двух стран был общий враг - французские колонизаторы? В том числе об антивоенном движении в 1947 году, когда алжирский народ помешал французским кораблям, перевозившим оружие во Вьетнам?
Министр Лайд Ребига: Как мы уже говорили, отношения между вьетнамским народом и алжирским народом особые и очень своеобразные на том основании, что они, разделившие беды и боль в период колониализма и оккупации, должны были согласовать глобальные усилия в рамках борьбы с феноменом оккупации. Очень много алжирских лидеров, политиков и военных увековечили ряд позиций в отношении борьбы с Вьетнамом, Особенно Мохамед Хидер в 1947 году за то, что он упоминал во многих своих позициях и встречах о необходимости разоблачения методов колониализма, практикуемых против вьетнамского народа. Это была позиция одного из лидеров благословенной революции, и я также говорю, что многие алжирские молодые люди, которым была дана сила воевать, были завербованы для борьбы в рядах французской армии против вьетнамского народа.
Однако все эти планы провалились и не увенчались успехом, потому что Алжир и молодежь, особенно те, кто бежал из рядов французских солдат, чтобы присоединиться к вьетнамской революции, те многие, последовавшие примеру тех событий, которые произошли в рамках насильственной вербовки против алжирской молодежи, увековечили позиции, потому что они передали те последовательные победы вьетнамцам, особенно в битве при Дьенбьенфу, а также алжирскому народу и использовали в качестве основы для повышения мотивации, возобновления и необходимости ускорения вооруженных действий во имя алжирской революции.
Это некоторые из позиций, которые мы упоминаем в отношении одного из лидеров освободительной революции, принадлежат Мустафе Бен Булайду, а также Карим Белкасему, которые стояли за началом освободительной революции в рамках скоординированной работы в Алжире группы молодых людей, которых объединяли человеческие ценности, которые мы разделяли и разделяем с нашими братьями во Вьетнаме, этих молодых людей, чья битва при Дьенбьенфу была одним из основных факторов ускорения вооруженных действий в Алжире.
“Мы - раса, которая не приемлет оккупации”
Журналист: Говоря о победе Вьетнама под названием «Дьенбьенфу», как вы считаете, какое влияние эта победа оказала на движение Алжира за независимость? И как она повлияла на другие африканские страны - французские колонии?
Министр Лайд Ребига: В этом контексте мы говорим, что повлияли многие ценности, объединяющие две страны, особенно ценности борьбы. Ценности борьбы, на которых были основаны две революции - вьетнамская и алжирская. Ценности, которые мы разделяем, стали причиной влияния на освободительные движения в мире, особенно в Азии и Африке. Битва при Дьенбьенфу и другие сражения, в дополнение к началу благословенной революции, которой предшествовало национальное и народное сопротивление, - все это ценности, которые мы разделяем, потому что я говорю о расе, которая не принимает оккупацию, и доказательством этого является тот налог. Налог миллионов павших солдат был уплачен ради восстановления национального суверенитета братских вьетнамского и алжирского народа.
Журналист: С военной точки зрения, какие сходства есть между Алжиром и Вьетнамом в борьбе с французским колониализмом?
Министр Лайд Ребига: Я думаю, что это гуманитарные предпосылки - это то, что больше всего объединяет два братских народа, требует любви человека к свободе и освобождению, его ненависти к оккупации и порабощению. На мой взгляд, это то, что больше всего объединяло оба народа. Поэтому, те общие ценности, которые мы защищали, были налогом, который вьетнамский народ заплатил почти миллионом погибших и миллионами раненых. Что касается Алжира, то в период освободительной войны здесь погибло полтора миллиона солдат и были тысячи раненых. Война была начата благодаря тем общим человеческим ценностям, которые мы разделяем, и принципам свободы, на которых основываются и разделяют лидеры революции и лидеры Вьетнама.
Журналист: Не могли бы вы рассказать нам о любви, которую алжирский народ питает к лидеру Вьетнама Хо Ши Мину и генералу Во Нгуен Зиапу?
Министр Лайд Ребига: Прежде всего, я думаю, что Алжир с уважением и признательностью относится к вьетнамскому народу, особенно к его лидерам, во главе с Хо Ши Мином и генералом Зиапом. Хо Ши Мин - блестящий политик, который смог своим умением и волей изменить многое для вьетнамского народа, он также является человеком, который защищал угнетенные народы мира и поддерживал освободительные движения, поэтому он был сильным человеком и оказал влияние на строительство Вьетнама.
Кроме того, генерал Зиап, который известен алжирцам и Алжиру тем, что увековечил свое знаменитое высказывание о том, что Алжир - единственная страна, которая перенесла свою революцию в сердце страны-врага. Мы высоко ценим Хо Ши Мина, выдающегося политического деятеля, и генерала Зиапа, человека, который благодаря своей военной смекалке смог растоптать самые могущественные державы мира, а именно французские и американские оккупационные силы, и его по праву можно назвать первым в борьбе с империализмом.
Журналист: Большое спасибо за интервью!