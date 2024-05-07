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Победа при Дьенбьенфу демонстрирует силу интеллекта и общественного согласия

Победа в Дьенбьенфу (7 мая 1954 г.) не только продемонстрировала силу интеллекта и общественного согласия, но и способствовала окончанию войны сопротивления против французских колонизаторов армии и народа Вьетнама.
  Флаг «С решимостью сражаться, с решимостью одержать полную победу» развевается над бункером генерала де Кастриса. Фото: ВИA  
Генерал-лейтенант доцент доктор Нгуен Хунг Оань, директор Школы подготовки политических офицеров при Министерстве национальной обороны, сказал, что реальность кампании Дьенбьенфу показала, что традиции и сила великого национального единства, которые поддерживались и сочетались с решимостью бороться и побеждать и стремлением к миру, действительно стали непобедимым источником силы духа, преобразованной в материальную силу для триумфа.
Во время кампании в Дьенбьенфу народная военная позиция была заблаговременно спланирована и активно организована главным командованием кампании, при этом использовалось множество творческих мер, подходящих для каждого поля боя и каждого этапа. Военная позиция представляла собой совокупность мер по организации, расположению и развертыванию сил и средств для создания выгодной позиции и максимизации силы для победы.

По словам Нгуен Хунг Оань, она была широко применена во всех трех индокитайских странах, разделив более 80% французских мобильных сил и создав благоприятную позицию для Вьетнама, чтобы уничтожить противника на поле боя Дьенбьенфу.

Во время кампании вьетнамский народ предоставил 25 560 тонн риса, 226 тонн соли, 1 909 тонн продовольствия, 20 991 велосипед, 1 800 бамбуковых плотов, 756 простых транспортных средств, 914 вьючных лошадей и 3 130 лодок. Около 26 453 человек присоединились к кампании в качестве передовых работников.

Эти цифры продемонстрировали необычайные усилия и стойкость Вьетнама - бедной и отсталой страны, ведущей длительную войну сопротивления, полную трудностей и жертв.

Кроме того, огромная помощь международного сообщества, в первую очередь народов Лаоса, Камбоджи и социалистических стран, была как материальным источником, так и источником политической и духовной силы, что способствовало победе в кампании Дьенбьенфу.

Ровно через 70 лет после того исторического дня победа при Дьенбьенфу по-прежнему оставляет ценные уроки и бесценный опыт, в том числе по продвижению политической и духовной силы всей партии, армии и народа, сочетанию материальной силы с политической и духовной, максимальному использованию силы духа в трудные или переломные моменты для реализации целей и доведения революции до победы.

ВИА/ИЖВ

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