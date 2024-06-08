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НОВОСТИ

Победа Вьетнама над Филиппинами в отборочном матче чемпионата мира привлекла внимание

Победа Вьетнама со счетом 3:2 над Филиппинами в отборочном матче чемпионата мира, состоявшемся 6 июня вечером, привлекла внимание ФИФА, Азиатской футбольной конфедерации (AFC) и азиатских СМИ.

 

На странице Чемпионата мира по футболу FIFA в Facebook, насчитывающей более 59 миллионов подписчиков, были размещены два статуса: «Toi van dang nin tho day!» (У меня всё ещё перехватывает дыхание) с фотографией гола Туан Хая и надписью «Вьетнам победил на 95 минуте!», а также с итогами матча, в котором всего за последние 30 минут было забито пять голов.

Между тем, на своем веб-сайте AFC написала, что Вьетнам победил Филиппины со счетом 3:2 в группе F своей предварительной совместной квалификации.
После подведения итогов матча был сделан вывод, что «Фам Туан Хай забил победный гол во втором тайме в добавленное время, а Вьетнам сохранил свои надежды, оторвавшись на одно очко от Индонезии, занимающей второе место в турнирной таблице».

Азиатские СМИ также обратили внимание на этот матч. Пресса на родине главного тренера Ким Сан Сика, в Республике Корея, например, газета Daum, сделала много комплиментов 47-летнему стратегу.

Несколько газет в странах Юго-Восточной Азии, в том числе таиландские Siam Sport и Khao Sod, филиппинская ABS-CBN и индонезийская Bola, также опубликовали статьи, восхваляющие победу Вьетнама.

Эта победа вернула Вьетнаму шансы на выход в третий и заключительный раунд отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года, поскольку он отстает всего на одно очко от Индонезии, занявшей второе место в группе F.

12 июня Вьетнам сыграет с победителем группы Ираком, а Филиппины встретятся с Индонезией.

ИЖВ/ВИА

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