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Победа Вьетнама над Филиппинами в отборочном матче чемпионата мира привлекла внимание
На странице Чемпионата мира по футболу FIFA в Facebook, насчитывающей более 59 миллионов подписчиков, были размещены два статуса: «Toi van dang nin tho day!» (У меня всё ещё перехватывает дыхание) с фотографией гола Туан Хая и надписью «Вьетнам победил на 95 минуте!», а также с итогами матча, в котором всего за последние 30 минут было забито пять голов.
Между тем, на своем веб-сайте AFC написала, что Вьетнам победил Филиппины со счетом 3:2 в группе F своей предварительной совместной квалификации.
После подведения итогов матча был сделан вывод, что «Фам Туан Хай забил победный гол во втором тайме в добавленное время, а Вьетнам сохранил свои надежды, оторвавшись на одно очко от Индонезии, занимающей второе место в турнирной таблице».
Азиатские СМИ также обратили внимание на этот матч. Пресса на родине главного тренера Ким Сан Сика, в Республике Корея, например, газета Daum, сделала много комплиментов 47-летнему стратегу.
Несколько газет в странах Юго-Восточной Азии, в том числе таиландские Siam Sport и Khao Sod, филиппинская ABS-CBN и индонезийская Bola, также опубликовали статьи, восхваляющие победу Вьетнама.
Эта победа вернула Вьетнаму шансы на выход в третий и заключительный раунд отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года, поскольку он отстает всего на одно очко от Индонезии, занявшей второе место в группе F.
12 июня Вьетнам сыграет с победителем группы Ираком, а Филиппины встретятся с Индонезией.