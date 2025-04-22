Президент государства Лыонг Кыонг. Фото: ВИA

Ниже приводится перевод его статьи.



ПОБЕДА ВОЙНЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРОТИВ АМЕРИКИ ЗА СПАСЕНИЕ СТРАНЫ - УРОК ПО СОЗДАНИЮ СИЛЬНЫХ НАРОДНЫХ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ В НОВУЮ ЭПОХУ



Лыонг Кыонг



Член Политбюро, президент Социалистической Республики Вьетнам



Победа войны сопротивления против США за спасение страны, кульминацией которой стала Великая Победа весной 1975 года, стала великой победой в истории тысячелетней борьбы за строительство и защиту страны нашей нации, «навсегда запечатленной в истории нашей нации как одна из самых блестящих страниц, яркий символ полной победы революционного героизма и человеческого разума и вошедшей в мировую историю как великий подвиг XX века, событие, которое имеет огромное международное и глубокое эпохальное значение»". Эта великая победа открыла новую эру в истории страны - эру независимости, воссоединения и движения всей страны к социализму.



Победа войны сопротивления против США за спасение страны является результатом многих факторов, а именно: изобретательного, мудрого руководства партии и президента Хо Ши Мина с правильной военной стратегией и революционными методами; это героический, стойкий, умный и творческий боевой дух нашей армии и народа на протяжении 21 года долгогой, тяжелой и самоотверженной войны сопротивления.



Вклад в эту великую победу внесли выдающиеся подвиги народных вооруженных сил, самоотверженнось миллионов павших героев, солдат. Во всевьетнамском парийном съезде 4-го созыва (декабрь 1976 года) отметили: «Съезд воздал должное офицерам и солдатам героических народных вооруженных сил, которые на протяжении десятилетий сражались исключительно героически, из примитивного оружия они выросли в мощные армейские корпусы, которые одержали победу над коварными врагами, совершили славные подвиги, от битвы при Дьенбьенфу до кампанией Хо Ши Мина, прославив славные традиции нашей армии, вместе с народом написали чудесную эпопею вьетнамской революционной войны!».



Для успешного выполнения стратегических задач в войне сопротивлении США партия и государство Вьетнама уделяли особое внимание, заботясь о создании сильных и развитых народных вооруженных сил, которые выступают в качестве ядра, со всем народом, боролись с захватчиками и одержали победу над ними, твердо отстаивающего достижения революции. Война закончилась полвека назад, но уроки, извлечённые из формирования народных вооружённых сил в ходе войны сопротивления против США за спасение страны, по-прежнему сохраняют свою ценность - как в теории, так и на практике.

Во-первых, необходимо сохранить и укрепить абсолютное, прямое руководство партии во всех аспектах, а также централизованное и единое государственное управление в отношении народных вооруженных сил.

Это не только глубокий урок в войне сопротивления против США за спасение страны, но и непреложный принцип в строительстве народных вооруженных сил партии и государства Вьетнама.



Еще на ранних этапах войны сопротивления 12-й расширенный пленум ЦК КПВ (март 1957 года) принял резолюцию о военном строительстве и укреплении обороны страны. Резолюция определила девиз "активно строить мощную народную армию, которая постепенно продвигается к регуляризации и модернизации” и и определила, что строительство армии и укрепление национальной обороны является задачей всей партии, всей армии и всего народа. Для успешного выполнения задач по строительству армии и укреплению национальной обороны в резолюции четко указано: «Решающим фактором является укрепление руководства партии и правительства».



Выполнение резолюции 12-ого пленума ЦК КПВ, под абсолютным, непосредственным руководством партии во всех аспектах, централизованным и единым государственным управлением, благодаря заботе, поддержке и помощи народа, наша армия непрерывно развивалась и креплялась, со всеми составляющими, силами сухопутных войск, военно-морского флота, противовоздушной обороны - ВВС и ключевными армейскими корпусами; вместе с другими силами и всем народом они создали объединенную силу, чтобы последовательно разрушить военные стратегии США и марионеточного правительства.



Вместе с руководством строительством народной армии партия и государство уделяли особое внимание и заботились о строительстве, укреплении и развитии сил народной общественной безопасности и народного ополчения и самообороны. ЦК КПВ, Политбюро, Секретариат приняли много важных резолюций и директив, направленных на превращение Народных сил общественной безопасности в ключевую силу, лояльную партии, государству, тесно связанную с народными массами, сильную боевую силу, вооруженную, хорошо организованную, хорошо подготовленную, которая владеет профессией и имеет научную и техническую квалификацию; поставить силы народной общественной безопасности под «прямое, всеобъемлющее и единое руководство партии во всех аспектах». Что касается силы народного ополчения и самообороны, то во время войны сопротивления против США за спасение страны, наша партия выступала за “консолидацию в качестве главного направления, при этом шаг за шагом решительно развиваться повсюду, уделяя особое внимание ключевым территориям”, “вновь построенные предприятия, кооперативы и фермерские хозяйства должны иметь организацию народного ополчения и самообороны, иметь персонал, отвечающий за непосредственное руководство". Соответственно, сила народного ополчения и самообороны была построена, прочно развита, широко распространена, обеспечивая как производительный труд, так и выполнение задач по обеспечению безопасности, порядка и ведению боевых действий при необходимости.



Прогнозируется, что в ближайшее время ситуация в мире будет по-прежнему характеризоваться многочисленными колебаниями, быстрыми, сложными изменениямии и труднопрогнозируемостью. В стране дело обновления, строительства и защиты Отечества достигло больших успехов, имеющих историческое значение; повышаются состояние, потенциал, положение и международный престиж страны, что является важной предпосылкой для подъема страны в новую эру развития. Однако, помимо преимуществ, страна также сталкивается со многими трудностями, вызовами, возникающими новыми сложными проблемами, особенно ограничениями, слабостями, конфликтами в обществе, которые не были полностью решены;; враждебные силы усиливаютсаботаж, отрицают лидерство партии, “деполитизируют” вооруженные силы. В этой ситуации необходимость сохранения и укрепления абсолютного, прямого руководства партии во всех аспектах, централизованного, единственного государственного управления над народными вооруженными силами и делом обороны, безопасности и защиты Отечества становится все более актуальным, имеющим решающее значение в отношении процесса развития, роста, борьбы и победы народных вооруженных сил.



Новый контекст требует от нас продолжать содействовать строительству и исправлению партии и политической системы с помощью решительных, синхронных, непрерывных и всеобъемлющих политик и решений в плане политики, идеологии, морали, организации и кадров. Наряду с повышением действенности и эффективности руководства в сферах экономики, культуры, общества, иностранных дел, партия и государство продолжают руководить строительством, укреплением всенародной обороны, боевой позиции всенародной обороны, народной общественной безопасности, связанной со строительством, укреплением надежной "боевой позиции народного сердца". Им также необходимо уделять внимание строительству революционных, регулярных, элитных, современных, политически сильных народных вооруженных сил, обладающих высоким синтетическим качеством и боевой мощью, служащих ядром в деле национальной обороны, безопасности и защиты Отечества в новой ситуации. Необходимо продолжать изучать теорию, обобщать практику, совершенствовать механизм партийного руководства, государственного управления в отношении народных вооруженных сил, в сочетании с повышением эффективности и действенности партийной и политической работы, способствуя сохранению и укреплению абсолютного и прямого руководства партии во всех аспектах, а также централизованного и единого государственного управления в отношении вооруженных сил, отвечая новым требованиям и задачам, а не оказываться в пассивном или неожиданном положении.



Во-вторых, особое внимание следует уделить формированию политических и духовных факторов народных вооруженных сил.



Глубоко изучив В.И. Тезис Ленина: « Во всякой войне победа в конечном счете обусловливается состоянием духа тех масс, которые на поле брани проливают свою кровь» и точку зрения президента Хо Ши Мина:



«Никакая армия, никакое оружие не могут сломить дух самопожертвования целой нации» партия и государство всегда придают большое значение созданию и продвижению политических и духовных факторов Народных вооруженных сил и всего народа в целом, особенно в войне сопротивлении США за спасение страны, когда войскам и народу Вьетнам пришлось сражаться с жестоким врагом, имеющим самый высокий экономический и военный потенциал в мире. Партия заявила: "С идеологической точки зрения, необходимо еще более осваивать точку зрения, что длительные трудности и самостоятельность обязательно приведут к победе. Надо воспитывать несгибаемую волю, героический дух борьбы, преодоления всех трудностей, решимости уничтожить врага, чтобы спасти страну, и двигаться к полному освобождению Юга и воссоединению страны.



Необходимо повышать бдительность, умело сохранять и скрывать силы, бороться с безрассудством и нетерпением; необходимо воспитывать сознание того, что не будь высокомерен в победе, не унывай в поражении."

Чтобы создать сильные народные вооруженные силы, отвечающие требованиям длительной, тяжелой и ожесточенной войны сопротивления, наша партия выступает, прежде всего, за усиление политического просвещения, идеологического руководства, проведение политического перевоспитывания во всех вооруженных силах, укрепление позиции рабочего класса, повышение уровня социалистического просвещения, тесно сочетать патриотизм с подлинным интернационализмом. Необходимо повышать революционную бдительность и воспитывать боевой дух; преодолевать ослабление идеолии, боевого духа, гордыню, высокомерие, неорганизованную, недисциплинированную свободу.



Благодаря созданию сильного политического и духовного факторов народные вооруженные силы не боялись трудностей, самопожертвования, не сдавались жестоким врагам, сражаясь храбро, умно, творчески, совершали славные подвиги и вместе с народом одержали великую победу в войне сопротивления против США за спасение страны; прославив страну и народ Вьетнама в эпоху Хо Ши Мина.



Мощи народных вооруженных сил создается многими факторами, при этом наиболее важными являются политические и духовные факторы. Осваивая точку зрения президента Хо Ши Мина по принципу «Сначала люди, потом оружие», в нынешней ситуации необходимо продолжать определять создание политически сильных народных вооруженных сил как важнейшую задачу, принципиальный вопрос, как основу для повышения качества синтеза и боевой мощи народных вооруженных сил. Чтобы освоить этот принцип, прежде всего, необходимо усилить пропаганду, просвещение и повышение осведомленности должностных лиц и солдат народных вооруженных сил политике и руководящих принципах партии в области военных курсов, обороны и безопасности. На основе глубокого освоения точки зрения, что "обеспечение национальной обороны и безопасности является необходимым и постоянным". Народные вооруженные силы должны повышать дух революционной бдительности, регулярно отслеживать ситуацию, консультировать и непосредственно, своевременно и эффективно решать ситуации, связанные с национальной обороной, безопасностью и иностранными делами, избегать пассивности и неожиданностей, предотвращать риски войны, конфликта, отсутствия безопасности и порядка, а также хорошо выполнять задачу заблаговременной защиты Отечества на раннем этапе, защищая страну, когда она еще не находится в опасности.



Перед лицом появления форм ведения войны, видов боевых операций, стратегических пространств, новых методов ведения войн Центральная военная комиссия - Министерство обороны, Центральный партийный комитет- Министерство общественной безопасности, командиров и администраций всех уровней должны уделять особое внимание руководству, направлению, обучению и подготовке офицеров и солдат народных вооруженных сил во всех аспектах, Необходимо постоянно совершенствовать политические качества, патриотизм и революционный героизм, быть готовым переносить трудности и самопожертвование, смело сражаться, уметь сражаться и быть преисполненным решимости победить всех захватчиков и решительно защищать социалистическое вьетнамское Отечество в любых ситуациях.



В-третьих, создание народных вооруженных сил с достаточной численностью, синхронной организацией, структурой и сбалансированным и разумным составом, обладающих синтетическим качеством и высокой боевой мощью.



Чтобы удовлетворить потребности войны сопротивления против США за спасение страны, партия и государство Вьетнама продолжали создавать и развивать народные вооруженные силы, состоящие из трех видов войск: основные войска, местные войска, а также народного ополчения и самообороны. В резолюции Политбюро (провело заседание 6-10 декабря 1962 г.) о положении, направлении и ближайших задачах южной революции» был определен девиз строительства и развития вооруженных сил на Юге, которая определила: «Необходимо широко развивать партизанское и ополченческое движение, улучшать качество основных войск и местных войск», в то же время, четкое определение конкретного направления и количества каждого из типов, которые будут созданы на Юге.



Во время этой войны сопротивления партия и государство Вьетнама создали и развили основную армию, состоящую из военных родов войск и службы. В котором основные армейские корпуса формируются как основные силы на южном поле брани. Противовоздушная оборона, военно-воздушные силы, военно-морской флот строились и развивались, становясь все сильнее и сильнее, вместе с народом и другими силами победили разрушительную войну американских империалистов с помощью воздушных и морских сил на Севере. Наряду с этим, организация и развитие крупных фронтов, основных блоков в районах и стратегических транспортных войск на дороге Чыонгшон превратили основных войск в настоящую главную силу для реализации стратегии овладения и наступления, чтобы уничтожить врага по всей стране и сражались вместе со всеми людьми за полное освобождение Юга и воссоединения страны. Под руководством партии, государства местные войска были созданы и быстро развивались по всей стране, достигнув качественного развития во время войны сопротивления против США за спасение страны. На Севере местные войска были созданы для выполнения задачи по защите социалистического Севера, было создано множество пехотных, противовоздушных, инженерных и артиллерийских подразделений...На южном поле брани все районы, уезды, городка, провинции и города организовали местные войска для ведения вооруженной и политической борьбы, развивая три направления атаки (военное, политическое и военная агитация) во всех трех стратегических районах (горные и лесные, сельские равнины и городские районы).



Силы народного ополчения и самообороны широко развивались по принципу под руководством партийной организации, соответствующего условиям каждой местности, строительной площадки, кооператива, завода, предприятия, среднего и малого масштаба, пригодного для различных видов войны, различных ситуаций. Создание народных вооруженных сил в войне сопротивления против США за спасение страны обеспечило баланс между войсками, группировками сил, в соответствии с развитием революционной вооруженной борьбы, со стратегическим положением каждого типа войск, в соответствии с линией народной войны в каждый период, на каждом поле брани и по всей стране. Каждый тип войск, каждая сила проходили комплексную подготовку и тренировка, постоянно совершенствуя качество синтеза и боевую мощь, удовлетворяя требованиям боевых задач; тесно сотрудничая с другими силами, создавая синергию народной войны, вместе с народом добиваясь Великой Победы весной 1975 года.



Сегодня, сталкиваясь с требованиями задач в новой обстановке, народным вооруженным силам необходимо продолжать изучать, корректировать, организовывать, реорганизовывать, обеспечивая качество, количество, состав, организацию и структуру соответствующим образом. Соответственно, народным вооруженным силам необходимо глубоко осваивать, строго реализовать руководящий принцип партии и государства по реорганизации аппарата политической системы в упорядоченном, действенном, эффективному образом; о строительстве Народной армии и Народной общественной безопасности, в частности, резолюция политбюро № 05-NQ/TW от 17 января 2022 года об организации народной армии Вьетнама в период с 2021 по 2030 год и последующие годы, резолюция Политбюро № 12-NQ/TW от 16 марта 2022 года о содействии созданию по-настоящему чистых, сильных, дисциплинированных, элитных и современных сил народной общественной безопасности, отвечающих требованиям и задачам в новой ситуации.

Продолжая корректировать организацию народной армии в элитном, упорядоченном и сильном направлении, связанном с перегруппировкой сил и повышением качества людских ресурсов, обеспечивая популяцию, синхронизацию и рациональность между компонентами, силами в соответствии с курсом всенародной обороны, народной войной и способностью обеспечивать вооружение и технику. Необходимо корректировать организацию аппарата Народной общественной безопасности в направлении создания элитного министерства, всеобъемлющей провинции, сильной общины, и близости к низовому уровню.

Создать мощные резервные силы, сильное народное ополчение и силы самообороны, распространенные во всех регионах и на море. Необходимо уделять особое внимание обновлению и повышению качества военной подготовки, техническим, тактическим навыкам, политическому образованию, всесторонней подготовке, связанной с обеспечением надлежащего материально-технического обеспечения и техники для народных вооруженных сил; содействуя международной интеграции и внешней обороне и безопасности, способствуя повышению качества синтеза и боевой мощи вооруженных сил, реагируя на требования обороноспособности, безопасности и защиты Отечества в новой ситуации.



В-четвертых, обеспечение народных вооруженных сил хорошим вооружением и техническим оснащением; активное исследование, гибкое и слаженное применение вьетнамского военного искусства в соответствии с видами войны и практикой развития в мире.



Во время войны сопротивления против США за спасение страны, руководствуясь принципом «Сначала люди, потом оружие», партия и государство Вьетнама всегда определяли оружие и технику как основные факторы, создающие боевую мощь вооруженных сил. Исходя из этого, партия и государство Вьетнама предпринимали множество мер по руководству, направленному совершенствованию, обеспечению вооруженных сил вооружением, снаряжением и техническими средствами в направлении “сочетания примитивного оружия, обычного оружия и относительно современных вооружений, с целью стать все более и более современным". Основными мерами по совершенствованию, обеспечению вооружением и снаряжением народных вооруженных сил в этот период были: закупки, получение помощи, внутреннее самостоятельное производство, сбор у врагов, в то же время умело, творчески использовать имеющееся оружие и снаряжение с высокой эффективностью.

Благодаря этому народные вооруженные силы, особенно народная армия, обладают относительно синхронной и современной системой вооружения и техники, обеспечивающей повышение синтетического качества и боевой мощи, достаточных для победы над вторгшимися противниками, имеющими подавляющее превосходство в вооружении и технике. Наряду с обеспечением народных вооруженных сил оружием и техникой, партии и государства Вьетнама уделяли особенное внимание руководству и направлению исследований, разработок и творческого, гибкого и слаженного использования военного искусства, подходящего в новых условиях войны сопротивления США за спасение страны. Законом развития этой войны сопротивления на Юге является сочетание вооруженной борьбы и политической борьбы, сочетание революционной войны и вооруженного восстания, военного наступления и массового восстания, чтобы уничтожить врага и завоевать господство. В которой вооруженная борьба играла решающую и доминирующую роль на заключительном этапе войны сопротивления посредством крупномасштабных военных кампаний. Подразделения народных вооруженных сил должны гибко и постоянно совершенствовать боевое искусство в каждом сражении, в каждой кампании, особенно в искусстве организации и использования сил, искусстве мобилизации сил, искусстве создания боевых позиций, искусстве тактики отвлечения внимания, искусстве выбора направления, тактики. цели атаки и способы ведения боя - создать превосходство в силе, чтобы побеждать шаг за шагом, продвигаясь к окончательной победе.



Сегодня, в условиях стремительного развития науки, технологий и Четвертой промышленной революции, обеспечение вооружениями, военно-техническим оснащением, современной безопасностью вооруженных сил становится тенденцией многих стран мира. Модернизация вооруженных сил, особенно народной армии и народной общественной безопасности, является правильной политикой партии, и государства, соответствующая условиям и ситуации социально-экономического развития страны, тенденциям развития военной науки и техники и безопасности в мире. Для реализации этой политики, наряду с постановкой людей в качестве центрального фактора, имеющего решающее значение, необходимо уделять внимание обеспечению качественным вооружением и техническим оснащением народных вооруженных сил. Долгосрочным и устойчивым решением которых является развитие оборонной промышленности и индустрии безопасности. Необходимо продолжать осваивать и эффективно реализовать руководящие принципы, курсы развития оборонной промышленности и индустрии безопасности под девизом "проактивность, самостоятельность, самодостаточность , двойное назначение, современность, тесно связанная и становящаяся ведущим сектором национальной промышленности", отвечающая требованиям модернизации, обеспечивающая качественное вооружение и оснащение вооруженных сил в любых ситуациях. В то же время необходимо продвигать теоретические исследования, обобщать практику, обращаться к мировому опыту для развития военного искусства, искусства защиты национальной безопасности, социальной безопасности в новой ситуации.



В-пятых, строить и развивать тесные отношения между вооруженными силами и народом, а также со всем народом в целях успешного выполнения курса народной военной партии.



Народные вооруженные силы Вьетнама организованные, руководимые, обученные и тренируемые Коммунистической партией Вьетнама и дядюшкой Хо, которые имеют природу рабочего класса, глубокую человечность и национальность, борются за цели и идеалы партии, за счастье народа. Твердая опора на народ, абсолютная преданность, служение народу и солидарность, единство и тесная связь с народом являются основополагающими принципами укрепления революционной сущности вооруженных сил, их человечности и национальности, а также драгоценной традиционной красоты народной армии, народной общественной безопасности, народного ополчения и силы самообороны Вьетнама. Президент Хо Ши Мин учил: "Ключевой момент заключается в том, что и основные войска, и местные войска и партизанское ополчение должны придерживаться народа, уход от народа обречен на провал. Придерживаться народа - значит завоевывать сердца людей, завоевывать их доверие, привязанность и любовь. Поэтому, как бы трудно это ни было, мы обязательно достигнем успеха⁠⁠".



В войне сопротивлении США за спасение страны, содержание, прикрытие, поддержка, помощь народа, предоставляемые народом человеческие и материальные ресурсы в духе “ни один фунт риса не пропал, ни один солдат не пропал." помогли народным вооруженным силам быстро вырасти. Резолюция Политбюро ЦК КПВ (декабрь 1962 года) определяла: “Процесс развития патриотической войны июжных жителей - это развитие всенародной, всеобъемлющей, продолжительной партизанской войны против сильного, жестокого и коварного врага». Поэтому создание и устойчивое развитие тесных отношений между вооруженными силами и народом, а также борьба вместе с народом и победа вместе со всем народом, является не только принципиальным вопросом, но и основной стратегией успешной реализации линии народной войны партии.



Под руководством партии в 1959–1960 годах вооруженные силы эффективно поддержали жителей Юга, помогли им поднять восстание, осуществить движение Донгхой и взять под контроль многие крупные сельские районы. В годы реализации американской империей стратегии "особой войны" (1961-1965 гг.) войска и июжные жители активировали девиз борьбы “две фронта, три района”, сочетая политическую борьбу с вооруженной; в то же время мобилизовали людей в стратегических хуторах на борьбу, сочетая военные атаки и военную агитацию, чтобы сорвать план марионетки США по созданию стратегических хуторов. Когда американская империя перешла к стратегии “локальной войны" (1965-1968 гг.), наши войска и народ продолжали вести всенародную войну сопротивления, активно атакуя противника во всех трех стратегических регионах и одновременно нанося поражение разрушительным войнам американских империалистов на Севере. Победа в общем наступлении и восстании весной 1968 года и общем наступлении и восстании весной 1975 года, полное освобождение Юга, воссоединение страны являются наиболее яркими символами мощи всенародного сопротивления, ядром которого являются народные вооруженные силы под руководством мудрое руководство партии.



В нынешний период народная армия, народная общественная безопасность, народное ополчение и самооборона должны постоянно продвигать славные традиции, особенно укреплять солидарность, тесные связи с народом, подчеркивать дух ответственности за служение народу и его защиту. Необходимо продвигать природу, традицию и достижения народных вооруженных сил, продолжать и впредь более эффективно проводить работу с народными массами практическими действиями, способствующими улучшению материальной, духовной и мирной жизни людей, быть первопроходцами в предотвращении и ликвидации последствий стихийных бедствий, эпидемий, поиска и спасания людей. и готовы присутствовать в уязвимых и опасных местах, чтобы защитить жизни и имущество людей.



Активно пропагандировать и мобилизовать людей для участия в строительстве вооруженных сил и всенародной обороны, обеспечении народной общественной безопасности, связанном с созданием сильной "боевой позиции народного сердца", продвигая великой роли народа в реализации курса всенародной обороны, обеспечении народной общественной безопасности, создание большой синергии для успешного выполнения дела строительства и защиты Отечества.



Победа в войне сопротивления против Америки за спасение страны стала великим достижением нашей нации в 20 веке. Подтверждая изобретательное и мудрое руководство партии и президента Хо Ши Мина в планировании линии войны сопротивления, создании народных вооруженных сил, отвечающих высоким требованиям войны сопротивления против захватчиков. Народные вооруженные силы выполнили свою благородную миссию, вместе со всем народом завершив борьбу за полное освобождение Юга и воссоединение страны. Уроки, извлеченные из войны сопротивления США за спасение страны, включая уроки по созданию народных вооруженных сил, имеющие особое значение, необходимы продолжать изучать, применять и продвигать дальше, способствуя успешной реализации дела строительства и защиты социалистического вьетнамского Отечества в новую эпоху.



