Площадь в Париже была названа в честь вьетнамца

Открытие площади До Хыу Ви. Фото: ВИА

Маленькая площадь в центре 16-го района в Париже была названа в честь До Хыу Ви, - вьетнамца, служившего в военно-воздушных силах Франции и погибшего в заливе Сомма во время Первой мировой войны.

29 июня состоялась церемония присвоения имени До Хыу Ви площади в центре 16-го района в Париже. На церемонии присутствовали заместитель мэра Парижа Лоуренс Патрис, глава 16-го района Францис Сзпинер, представители посольства Вьетнама во Франции, а также родные и близкие До Хыу Ви, местные жители.

Площадь До Хыу Ви расположена на перекрестке между проспектом Версаля и станцией Луис Блериот, недалеко от радио Франции и моста Гренель.

До Хыу Ви (1883-1916) был одним из первых пилотов французской военной авиации. Он построил свою карьеру в рядах военно-воздушных сил Франции, участвовал в Первой мировой войне и погиб в заливе Сомма. Он был занесен в список 300 граждан иностранного происхождения, имеющих заслуги перед Францией, а также стал единственным человеком азиатского происхождения, которому посвящена выставка «Портрет Франции», прошедшая в начале года в Париже.

В настоящее время около 200 улиц и мест в Франции было названо в честь вьетнамцев или вьетнамских местностей. Прославление этих людей и мест в общественном пространстве является реализацией желания французского президента Эммануэля Макрона по укреплению сплоченности между сообществами разных народов в их общем разнообразии.