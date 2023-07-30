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Платежные операции через мобильные телефоны и QR продемонстрировали значительный рост
Во Вьетнаме правительство выпустило Национальную программу цифровой трансформации до 2025 года с ориентацией на 2030 год.
Государственный банк Вьетнама также опубликовал план цифровой трансформации сектора к 2025 году с ориентацией на 2030 год.
Это является возможностью для банков обновлять бизнес-модели, совершенствовать финансовые услуги, адаптироваться к контексту, предлагать клиентам разнообразные продукты и услуги, удовлетворять потребности и взаимодействовать с клиентами.
Нгуен Куок Хунг, вице-президент и генеральный секретарь Вьетнамской банковской ассоциации, сказал, что в настоящее время 96 банков и кредитных учреждений во Вьетнаме разрабатывают стратегии цифровой трансформации, а 92% банков разработали прикладные сервисы в интернете и мобильных устройствах.
Некоторые банки-первопроходцы цифровой трансформации вступили в новую, инновационную фазу цифровой трансформации. В ближайшем будущем банки будут развертывать новые, более современные технологии по мере расширения применения технологий искусственного интеллекта (ИИ), машинного обучения, блокчейна, обработки данных и все больше использовать возможности больших данных.
Статистика за первое полугодие 2023 года показывает, что количество безналичных платежных операций увеличилось на 55%; через интернет-канал - на 76% по количеству и на 1,79% по стоимости; через мобильный канал - на 65% и 77% соответственно; через QR-код - на 152% и 301% соответственно за год. тот же период в 2022 году. Между тем, количество транзакций, совершенных с помощью банкоматов, сократилось на 4% по количеству и на 6% по стоимости.
По словам Хунга, это отражает устойчивую тенденцию к переходу на электронные платежи. Связь между банками и платежными посредниками осуществляется в считанные секунды, средняя сумма транзакций через банки составляет 900 млрд. донгов, что эквивалентно 40 млрд. долларов США, а в день совершается около 8 млн. транзакций.
Кроме того, уже более 70% взрослого населения имеют банковские счета благодаря цифровой трансформации, соотношение затрат к доходам банков также снижается примерно на 30%, что способствует значительному снижению стоимости банковских операций.
В зависимости от размера, финансовых возможностей и ресурсов каждый банк будет иметь разный уровень цифровой трансформации, но в настоящее время большинство коммерческих банков Вьетнама запустили приложения для цифрового банкинга, пытаясь внести изменения в свои собственные цифровые продукты.
Поделившись этим, Во Суан Хоай, заместитель директора Национального инновационного центра, подтвердил, что в условиях турбулентности мировой экономики банковская и финансовая отрасль Вьетнама преодолевает эти вызовы и становится свидетелем позитивных изменений благодаря координации и применению новых цифровых технологий и зеленому росту.
Отечественные компании, предоставляющие услуги в области финансовых технологий, расширяют применение новых технологий, таких как искусственный интеллект, облачные вычисления, для автоматизации и оптимизации бизнеса.
Согласно исследованию цифровой трансформации, проведенному группой финансовых услуг DBS в 2023 году, Вьетнам занимает 2-е место из 10 стран Юго-Восточной Азии по уровню применения цифровой трансформации для улучшения качества обслуживания клиентов и вовлеченности в финансовый сектор, уступая только Сингапуру.