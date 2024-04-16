Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

План 30 аэропортов будет завершен к 2025 году

План 30 аэропортов, как международных, так и внутренних, должен быть завершен к 2025 году в соответствии с генеральным планом развития аэропортов на 2021-2030 годы с перспективой до 2050 года.
  План 30 аэропортов должно завершиться к 2025 году. Фото: ВИA  
Министерство транспорта недавно предложило премьер-министру утвердить планы, политику и решения для реализации генерального плана.

Соответственно, министерство сосредоточится на крупных проектах и отдаст приоритет инвестициям в те, которые играют решающую роль в социально-экономическом развитии Ханойского столичного региона и международной интеграции, в частности, в международный аэропорт Нойбай, а также в регион Хошимина, имея в виду международные аэропорты Таншоннят и Лонгтхань.

Среди 30 аэропортов 14 являются международными: Вандон, Катби, Нойбай, Тхосуан, Винь, Фубай, Шананг, Чулай, Камрань, Лиенкхыонг, Лонгтхань, Таншоннят, Кантхо и Фукуок.

Исследования и план аэропорта Каобанг, второго в столичном регионе Ханой, и международного аэропорта Хайфон планируется провести в 2026-2030 годах.

Общий объем инвестиций в инфраструктуру аэропортов, за исключением проектов, инвестируемых Вьетнамской корпорацией управления воздушным движением (VATM), на 2021-2030 годы оценивается примерно в 420,5 триллиона донгов (16,7 миллиарда долларов США).

Для привлечения такого капитала министерство предложило поэтапное выделение средств из государственного бюджета в соответствии с утвержденным планом, отметив, что соответствующие министерства, ведомства и местные органы власти должны усилить координацию в работе, а социальные источники в форме государственно-частного партнерства (ГЧП) должны быть максимально использованы.

Помимо политики в области инвестиций, развития человеческих ресурсов, применения научно-технических достижений и развития авиации, необходимо уделять больше внимания социальному обеспечению, охране окружающей среды, а также национальной обороне и безопасности, говорится в докладе.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Самое читаемое

Читать печатные публикации

ФОТО НА ПРОДАЖЕ


Top