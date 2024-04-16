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План 30 аэропортов будет завершен к 2025 году
Соответственно, министерство сосредоточится на крупных проектах и отдаст приоритет инвестициям в те, которые играют решающую роль в социально-экономическом развитии Ханойского столичного региона и международной интеграции, в частности, в международный аэропорт Нойбай, а также в регион Хошимина, имея в виду международные аэропорты Таншоннят и Лонгтхань.
Среди 30 аэропортов 14 являются международными: Вандон, Катби, Нойбай, Тхосуан, Винь, Фубай, Шананг, Чулай, Камрань, Лиенкхыонг, Лонгтхань, Таншоннят, Кантхо и Фукуок.
Исследования и план аэропорта Каобанг, второго в столичном регионе Ханой, и международного аэропорта Хайфон планируется провести в 2026-2030 годах.
Общий объем инвестиций в инфраструктуру аэропортов, за исключением проектов, инвестируемых Вьетнамской корпорацией управления воздушным движением (VATM), на 2021-2030 годы оценивается примерно в 420,5 триллиона донгов (16,7 миллиарда долларов США).
Для привлечения такого капитала министерство предложило поэтапное выделение средств из государственного бюджета в соответствии с утвержденным планом, отметив, что соответствующие министерства, ведомства и местные органы власти должны усилить координацию в работе, а социальные источники в форме государственно-частного партнерства (ГЧП) должны быть максимально использованы.
Помимо политики в области инвестиций, развития человеческих ресурсов, применения научно-технических достижений и развития авиации, необходимо уделять больше внимания социальному обеспечению, охране окружающей среды, а также национальной обороне и безопасности, говорится в докладе.