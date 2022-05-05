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План перенаправления движения в Ханое для обслуживания SEA Games 31

С 6 по 23 мая на 19 площадках в 14 районах города Ханой состоятся церемонии открытия, закрытия и спортивные соревнования по 25 видам спорта в рамках SEA Games 31. Поэтому городская милиция разработала план по перенаправлению движения для всех видов транспорта, обслуживая встречу и проводы спортивных делегаций в отели на территории Ханоя, а также на соревнования в другие провинции.
  Фото для иллюстрации. (ВИА)  
Делегации спортсменов и делегаты, а также спортивные официальные лица, проживающие в районах Намтылием, Каужай и Донгда, будут передвигаться по следующим маршрутам: ул. Во Нгуен Зиап, Во Ван Киет, мост Тханглонг, третья кольцевая, ул. Хо Тунг Мау, Ле Дык Тхо, Фам Хунг, Тон Тхат Тхует, Чан Тхай Тонг, Зюи Тан, Чан Зуй Хынг, Нгуен Чи Тхань, Хюинь Тхук Кханг, Тхай Ха.

Делегации в районах Бадинь, Тайхо, Хоанкием, Хайбачынг передвигаются по следующим маршрутам: Во Нгуен Зиап, мост Няттан, Во Чи Конг, вторая концевая, Дао Тан, Ким Ма, Нуй Чук, Жанг Во, Чан Ху Лиеу, Нам Као, Ан Зыонг Выонг, Ау Ко, Суан Зиеу, Ты Хоа, Нги Там, Тхань Ниен, Йен Фу, Чан Нят Зуат, Чан Куанг Кхай, Чанг Тиен, Нго Куен, Ли Тхыонг Киет, Фан Чу Чинь, дамба 401, Хунг Выонг, Хоанг Ван Тху, Док Лап, Дьен Бьен Фу, Ле Зуан, Чан Нян Тонг, Чан Бинь Чонг, Чан Хынг Дао, Куан Шы, Чанг Тхи.

При передвижении в провинции и города Хайзыонг, Хайфон, Куангнинь и обратно делегации будут следовать по следующим маршрутам: ул. Во Нгуен Зиап, Чыонгша, мосты Донгчу и Лишон, транспортные развязки в центре района Лонгбиен, ул. Нгуен Ван Линь, дорога, ведущая к мосту Тханьчи, шоссе Ханой-Хайфон и наоборот.

Делегация выедут в провинции Виньфук, Тхайнгуен, Футхо и обратно по маршрутам: Во Нгуен Зиап, Во Ван Киет, Национальное шоссе 2, шоссе Ханой-Лаокай.

Маршрут передвижения делегаций в провинции Ханам и Намдинь и обратно: Во Нгуен Зиап, Чыонгша, Лишон, Нгуен Ван Линь, дорога, ведущая к мостам Тханьчи и Фапван, шоссе Ханой-Ниньбинь, а в провинции Бакнинь, Бакжанг и наоборот: Во Нгуен Зиап, Национальное шоссе 18.

Во время церемонии открытия на Национальном стадионе Мидинь с 14:00 до 22:00 12 мая, до, во время и после матча за третье место и финального матча по футболу на Мидине передвижение автомобилей с грузом массой 500 кг, легковых автомобилей вместимостью 16 и более мест будет запрещено по следующим маршрутам: ул. Ле Дык То, Ле куанг Дао, Ме Чи, Тьяу Ван Лием, Нгуен Ко Тхать, До Суан Хоп, Чан Хыу Зык, Нгуен Хоанг, Хам Нги, Тан Ми, Хо Тунг Мау.

С 15:00 до 22:00 23 мая в Ханойском Дворце легкой атлетики на улице Чан Хыу Зык во время церемонии закрытия, перекрыто передвижение автомобилей, перевозящих грузы от 500 кг, легковых автомобилей с 16 и более пассажирских мест по следующим маршрутам: Ле Дык Тхо, Ле Куанг Дао, Нгуен Ко Тхать, До Суан Хоп, Чан Хыу Зык, Тан Ми, Чинь Ван Бо.

Милиция Ханоя призывает людей и болельщиков пользоваться общественным транспортом, чтобы добраться до стадиона Мидинь, Дворца легкой атлетики Ханоя и мест проведения соревнований.

ВИА

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