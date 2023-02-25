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План действий правительства по социально-экономическому развитию региона дельты Красной реки
Соответственно, к 2030 г. средний рост ВРП в период 2021-2030 гг. составит около 9%/год. К 2030 г. региональный ВРП увеличится примерно в 3 раза по сравнению с 2020 г. (текущие цены), из них на сельское, лесное и рыбное хозяйство будет приходиться около 3,5%, на промышленность и строительство - около 47%, на услуги - 41%, налог на продукцию за вычетом субсидий составляет около 8,5%. ВРП на душу населения будет около 274 млн. донгов на человека в год.
Средние темпы роста производительности общественного труда составят более 7%. Средний вклад общей факторной производительности (СФП) в рост в период 2021-2030 гг. - 55%. На цифровую экономику будет приходиться около 35% ВВП. Уровень урбанизации составит более 55%. 100% общин будет соответствовать новым сельским стандартам, из которых не менее 50% общин новым передовым сельским стандартам, 20% общин - типовым новым сельским стандартам. Доля бедных домохозяйств по многомерным стандартам будет снижаться примерно на 1,5% в год.
* Совершенствовать институты и политику развития и продвигать региональные связи
Одной из основных задач и решений Программы является совершенствование институтов и политики развития и содействие региональным связям, в рамках которых необходимо завершить разработку и утверждение генерального плана дельты Красной реки и генерального плана на период 2021-2030 гг., с видением до 2050 г., обеспечивая связность, синхронность, быстрое и устойчивое развитие в соответствии с геополитическим положением.
Пространственная организация регионального развития обеспечивает сбалансированность и устойчивость, связанные с развитием экономических коридоров. Будет осуществляться формирование динамичных зон и зон развития промышленности, торговли, финансов, банковского дела, услуг и высокоэффективного, органического и замкнутого сельского хозяйства; развитие услуг, логистика. Будут проводиться исследование и апробация новых моделей, механизмов и политик, специфичных для региона.
* Ускорение реструктуризации региональной экономики в направлении «зеленой» экономики, экономики замкнутого цикла и цифровой экономики
Другими ключевыми задачами и решениями Программы являются развитие экономики региона в направлении современности, высоких технологий, применения цифровой платформы, которая является экологически чистой, с низким уровнем выбросов парниковых газов, высокой добавленной стоимостью, высокой конкурентоспособностью, глубоко и всесторонне участвуя в глобальной производственной сети и цепочке создания стоимости, уделяя особое внимание развитию современных отраслей с такими преимуществами, как электронная промышленность, индустрия информационных технологий, индустрия цифровых технологий (включая индустрию программного обеспечения, искусственный интеллект, электронную промышленность и новые отрасли производства микросхем и полупроводников), автомобильной, вспомогательной промышленности; способствуя развитию «умного» производства, модели «умного» завода.
Развивать высокоэффективное, устойчивое, экологическое сельское хозяйство, адаптируясь к изменению климата.
Развитие сферы услуг и торговли региона будет идти в современном и диверсифицированном направлении с упором на развитие торговли, логистики, туризма и финансово-банковской деятельности.
Развитие туризма в направлении профессионализма, современности, устойчивости, международной интеграции, чтобы он стал ключевым сектором экономики региона.
Необходимо сосредоточьтесь на приоритизации инвестиций в национальные туристические объекты в регионе, такие как деревня культуры этнических народностей, туристические зоны Бави-Шуойхай, Тамдао, Тамчук; Чанг-ан, Консон-Киепбак, Халонг-Катба; Вандон; Чако.
Важно развивать морское хозяйство в направлении «зеленого» роста, сохранения биоразнообразия и морских экосистем.
Также будут исследоваться и внедряться механизмы и преференциальная политика для строительства и развития района Хайфон-Куангнинь, чтобы он стал современным международным морским экономическим центром, ведущим в Юго-Восточной Азии, воротами, динамичной силой развития региона. Кроме того, необходимо разработать пилотные механизмы и политику для развертывания зоны трансграничного экономического сотрудничества между Вьетнамом и Китаем в Куангнине.