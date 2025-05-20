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План действий Правительства Вьетнама по развитию частного сектора экономики
Создание нового импульса и атмосферы для развития частного сектора экономики
Министерства, ведомства, местные органы власти, отраслевые и предпринимательские ассоциации должны разработать и реализовать постоянную, широкомасштабную программу информационно-пропагандистской работы по содержанию Резолюции № 68-NQ/TW, а также по значению и роли частного сектора экономики. Программа должна предусматривать: разнообразные формы и методы распространения информации; адаптацию содержания под различные целевые группы; создание специализированных медиапрограмм о развитии частного сектора экономики на телевидении, радио, в социальных сетях и электронных СМИ с целью пробуждения предпринимательского духа, стимулирования стартапов и мощного развития частной экономики.
Эффективная защита права собственности, имущественных прав и свободы предпринимательства
Министерства и ведомства должны разработать и реализовать планы по пересмотру условий ведения бизнеса с целью внесения изменений или предложения изменений на уровне компетентных органов, чтобы перевести все требования и лицензии в режим опубликования и последующего контроля, за исключением некоторых сфер, где лицензирование необходимо в соответствии с законом и международной практикой.
Также необходимо пересмотреть политику и программы поддержки предприятий, упростить максимально документы и процедуры, повысить нормы и уровень поддержки, приблизить их к реальной рыночной ситуации; обеспечить выделение адекватных ресурсов поддержки; Поощрять ассоциации, научно-исследовательские институты, университеты... к участию в реализации программ поддержки...
Обеспечение доступа частного сектора к ресурсам: земле, капиталу, высококвалифицированным кадрам
В Резолюции подчеркивается необходимость расширения доступа частного сектора к земле и производственным площадям. Министерство сельского хозяйства и охраны окружающей среды должно пересмотреть и внести изменения в Закон о земле и подзаконные акты, дополнив их соответствующими механизмами и политиками.
Местные органы власти обязаны своевременно публиковать планы и схемы землепользования, активно взаимодействовать с политическими и общественными организациями в поддержке предприятий при освобождении участков; активно внедрять цифровые технологии для предоставления полного спектра онлайн-услуг в сфере земельных процедур, сократить не менее чем на 30% сроки рассмотрения заявлений на аренду земли и выдачу свидетельств о праве собственности на землю для граждан и предприятий.
Необходимо активизировать и диверсифицировать источники капитала для частного сектора; усилить механизмы обмена информацией между банковской системой, налоговыми органами и другими учреждениями для унификации данных о деятельности и финансовом состоянии предприятий и индивидуальных предпринимателей, что позволит расширить кредитование этих субъектов; строго контролировать деятельность кредитных организаций, выдачу кредитов; Строго контролировать кредитную деятельность для обслуживания внутренней экосистемы...
Содействие развитию науки и технологий, инноваций, цифровой трансформации, зеленого перехода, эффективного и устойчивого предпринимательства
Правительство поручает Министерству науки и технологий доработать проект Закона о науке, технологиях и инновациях с дополнением положения: предприятиям разрешается направлять до 20% налогооблагаемой прибыли на формирование фонда развития науки, технологий, инноваций, цифровой трансформации и научно-исследовательских разработок; предприятия имеют право использовать фонд как для самостоятельной реализации исследований, так и для размещения заказов на исследования по принципу оплаты за конечный продукт…
Министерство финансов проводит пересмотр и вносит предложения по изменению Закона о налоге на доходы физических лиц с включением положений об освобождении от уплаты НДФЛ, полученных от передачи акций, долей, прав на участие в уставном капитале инновационных стартапов; освобождении или снижении НДФЛ для экспертов и ученых, работающих в стартапах, научно-исследовательских центрах, организациях, поддерживающих инновационное предпринимательство.
Министерства, ведомства и местные органы власти активно реализуют положения Закона о поддержке малых и средних предприятий и соответствующих политик отраслевой поддержки для повышения потенциала МСП, их способности к кооперации с крупными предприятиями и иностранными инвесторами (ПИИ); содействуют привлечению инвестиций в приоритетные, ключевые и фундаментальные отрасли.
Ускоренное развитие средних и крупных предприятий, формирование частных экономических групп регионального и глобального уровня
Министерство финансов проводит пересмотр и вносит изменения в Закон о государственных закупках и подзаконные акты, дополняя их положениями о целевых заказах, ограниченных тендерах, прямом выборе подрядчика или предоставлении преференций для стимулирования участия частного сектора в реализации совместных с государством стратегических направлений, проектов и задач национального значения в сфере научных исследований (высокоскоростная железная дорога, метрополитены, ключевые отрасли промышленности, энергетическая и цифровая инфраструктура, зеленый транспорт, оборонная и безопасность промышленность и т.д.), а также в реализации срочных и приоритетных задач.
Проводится пересмотр Закона о государственно-частном партнерстве (ГЧП) и подзаконных актов с целью диверсификации форм взаимодействия между государством и частным сектором, повышения эффективности механизмов ГЧП.
Реальная, эффективная поддержка микропредприятий и индивидуальных предпринимателей
Министерство финансов разрабатывает и совершенствует правовую базу для индивидуальной предпринимательской деятельности в следующих направлениях: определение модели управления, финансовой отчетности, бухгалтерского учета и т.д.; внедрение политики бесплатного предоставления цифровых платформ, программного обеспечения для учета, а также юридических консультаций, обучения в сферах управления бизнесом, бухгалтерского учета, налогообложения, кадров, правового обеспечения для домашних хозяйств и индивидуальных предпринимателей.