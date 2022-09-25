План действий по «зеленому» росту в сельском хозяйстве

Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов утвердило План действий по реализации Национальной стратегии зеленого роста на период 2021–2030 гг., направленной на развитие сельского хозяйства в направлении экологически чистого, замкнутого цикла с низким уровнем выбросов углерода.

Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов утвердило План действий по реализации Национальной стратегии зеленого роста на период 2021-2030 гг.

План действий направлен на конкретизацию целей, задач и решений по реализации Национальной стратегии зеленого роста на период 2021-2030 гг. с перспективой до 2050 г., указанных в Решении № 1658/QD-TTg от 1 октября 2021 г. и реализации Национального плана действий по зеленому росту на период 2021-2030 гг., предположенного в Решении № 882/QD-TTg от 22 июля 2022 г.

Соответственно, необходимо развитие сельского хозяйства в направлении экологии, органического, циркулярного производства с низким уровнем выбросов углерода в целях повышения качества роста, добавленной стоимости, конкурентоспособности и устойчивого развития; сокращения загрязнения окружающей среды в сельском хозяйстве и сельской местности; эффективного и рационального использования энергии, природных ресурсов для достижения углеродно-нейтральной экономики к 2050 году.

В частности, темп роста ВВП аграрного сектора должен составлять от 2,5-3% в год. Необходимо повышение эффективности использования и охраны земельных, водных, морских ресурсов, лесов и сохранение биоразнообразия.

Сельскохозяйственный сектор поставил цель, чтобы доля органических удобрений в общем объеме производимых и потребляемых удобрений превышала 30%, должно было увеличено количество биологических препаратов защиты растений в перечне разрешенных к применению пестицидов до более чем 30%; на не менее 30 % общей орошаемой площади сухих посевов должны применяться передовые и водосберегающие методы орошения.

В то же время необходимо расширять применение передовых методов сельскохозяйственного производства для повышения качества, добавленной стоимости, конкурентоспособности и сокращения выбросов парниковых газов в сельскохозяйственном секторе. Строительство новых сельских районов должно обеспечить достижение целей «зеленого» и устойчивого роста, формирование образа жизни в гармонии с окружающей средой и природой, защиту и развитие ландшафта, зеленой, чистой, красивой и цивилизованной среды.

Для достижения вышеуказанной цели растениеводческий сектор должен изменить структуру посевов в соответствии с преимуществами и потребностями рынка, адаптируясь к изменению климата в каждом регионе, способствовать формированию районов концентрированного и крупного товарного производства, содействовать применению передовых производственных процессов для сокращения использования удобрений и пестицидов химического происхождения, вызывающих загрязнение окружающей среды, деградацию пахотных земель и выбросы парниковых газов.

Что касается лесного хозяйства, то в этом секторе будут разрабатываться районы концентрации посадочного материала, будут восстановлены естественные леса, развиваться сельское и лесное хозяйство, производство недревесной лесопродукции в направлении товарного производства. Необходимо расширять площадь лесов, сертифицированных для устойчивого управления; максимизировать экологические услуги леса для получения дохода; использовать потенциал, новые услуги, особенно услуги экотуризма, услуги по улавливанию и хранению углерода.

При переработке сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции ситуация с загрязнением окружающей среды будет тщательно контролироваться. В то же время необходимо сохранять и развивать традиционные ремесленные деревни, связывать экономическую деятельность с туристическими услугами и сохранять традиционную культуру, создавать рабочие места и доходы для местного населения.

Необходимо поддерживать предприятия и домохозяйства в внедрении инновационных технологий и оборудования для повышения энергоэффективности, снижения загрязнения на производстве в ремесленных поселках и промышленных предприятиях в сельской местности; способствовать разработке продуктов ОООП (Одна община – один продукт) в направлении экономики замкнутого цикла.

Министерство также завершает разработку механизмов и политик для содействия обновлению модели роста сельскохозяйственного сектора в сторону «зеленой» и экологичной; будет проведено обучение по повышению качества человеческих ресурсов для развития «зеленого» и экологического сельского хозяйства; будет осуществлена цифровая трансформация и технологические инновации для эффективного использования ресурсов и защиты окружающей среды.