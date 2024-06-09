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Планируется провести больше рекламных мероприятий за рубежом для привлечения иностранных гостей

Национальная администрация по туризму Вьетнама (VNAT) намерено координировать с местными властями проведение различных мероприятий по продвижению туризма за рубежом в ближайшие несколько месяцев, чтобы привлечь в страну больше иностранных туристов.

 

Вьетнам примет участие в 10-й туристической ярмарке Bali & Beyond в Нуса Дуа (провинция Бали, Индонезия) с 12 по 14 июня. В рамках ежегодного мероприятия пройдут деловые сессии, направленные на развитие сотрудничества в области MICE-туризма, развлекательного туризма и специальных туристических продуктов.

С 23 июня по 3 июля в Париже (Франция), Франкфурте (Германия) и Милане (Италия) пройдет туристическое роуд-шоу, в рамках которого VNAT, населенные пункты и туристические компании смогут представить европейским рынкам свою туристическую политику, направления и продукты, найти партнеров и привлечь посетителей в страну Юго-Восточной Азии.

После этого с 1 по 8 июля в Москве и Санкт-Петербурге пройдет программа, посвященная красоте Вьетнама и новой туристической политике, которая поможет восстановить число российских путешественников.

На этот раз в двух городах также запланированы Дни вьетнамской культуры, которые помогут познакомить российскую общественность с культурой и туризмом Вьетнама. Мероприятия будут включать в себя художественные представления, кинопоказы, выставки и мастер-классы, сообщает VNAT при Министерстве культуры, спорта и туризма.

За первые пять месяцев 2024 года Вьетнам принял около 7,6 млн международных туристов, что на 64,9% больше, чем в прошлом году, и на 3,9% больше, чем за тот же период 2019 года - до начала пандемии COVID-19.

В этом году туристический сектор планирует принять 17-18 миллионов международных посетителей, 110 миллионов внутренних путешественников и получить доход в размере 840 триллионов донгов (33 миллиарда долларов США).

ИЖВ/ВИА

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