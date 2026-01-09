Планируется проведение 4 Национальных ярмарок в 2026 году в Выставочном центре Вьетнама

В представлении отмечается, что, следуя указаниям премьер-министра Фам Минь Тьинь, Министерство промышленности и торговли оперативно подготовило проект Плана организации Национальных ярмарок 2026 года и направило его в другие министерства, ведомства, правительственные органы, а также в органы власти провинций и городов и членам Руководящего комитета по Осенней ярмарке 2025 с просьбой дать свои предложения.

Национальный выставочный центр (Донгань, Ханой) (Фото: ВИА)

Министерство провело работу с АО «Вьетнамский выставочно-ярмарочный центр» (VEFAC) по предварительному размещению площадок для проведения 4 Национальных ярмарок 2026 года; подготовке визуальной идентификации и предварительного общего дизайна Второй национальной ярмарки – Весна 2026. Также было доведено до сведения органов власти провинций и городов, заинтересованных министерств, ведомств и предприятий внутри страны и за рубежом о планируемой организации Второй национальной ярмарки – Весна 2026 для сбора предложений и заявок на участие.

В 2026 году Министерство промышленности и торговли предлагает правительству поручить ему совместно с другими министерствами, ведомствами и местными органами провести 4 Национальные ярмарки: Вторая национальная ярмарка – Весна 2026; Третья национальная ярмарка – Международная специализированная выставка в области строительства, строительных материалов, транспорта, недвижимости, промышленного оборудования и внутренней/внешней отделки; Четвертая национальная ярмарка – Лето 2026; Пятая национальная ярмарка – Осень 2026.

Все ярмарки будут проводиться на территории комплекса Выставочного центра Вьетнама (VEC). Каждая ярмарка будет включать специализированную международную выставочную зону для деловых встреч, а также общие выставочные зоны для регионов и отраслей с другими продуктами.

Пятая национальная ярмарка – Осень 2026, запланированная на октябрь 2026 года, будет включать специализированные выставки промышленности, машиностроения, электротехники, электроники, полупроводников, вспомогательной промышленности, цифровых технологий и цифровой трансформации, инноваций, логистики, промышленной инфраструктуры и чистой энергетики.

Что касается Второй национальной ярмарки – Весна 2026, Министерство промышленности и торговли сообщает, что она будет проводиться в течение 5 дней, с открытия в 9:00 4 февраля до закрытия в 20:00 8 февраля в VEC, Донгань, Ханой. Тема ярмарки: «Соединяя процветание – Великолепная весна»