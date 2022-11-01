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Планирование рыболовных портов – основа устойчивого развития рыбохозяйственного сектора
Выступая на недавнем совещании, посвященном совершенствованию идей и рекомендаций по планированию рыболовных портов и системы штормовых убежищ на период 2021-2030 гг. с перспективой до 2050 года, Тиен подчеркнул, что планирование рыболовных гаваней должно быть отделено от планирования штормовых убежищ.
Планирование порта должно быть тесно связано с управлением флотом, сказал он, добавив, что это важная задача для обеспечения прослеживаемости эксплуатируемых водных продуктов.
Необходимо рассчитать конкретное количество судов в северных, центральных и южных регионах, управлять портовой инфраструктурой и мобилизовать социальные ресурсы для инвестирования в систему.
Поскольку сектор рыболовства играет важную роль в обеспечении средств к существованию рыбаков, а также безопасности и обороны, работа по планированию должна соответствовать этому требованию, подчеркнул заместитель министра.
Также следует принимать во внимание вспомогательные услуги, технологию обработки и меры по снижению логистических издержек.
В процессе планирования также важно превратить 5 основных рыбопромысловых угодий Хайфон, Дананг, Бариа-Вунгтау, Кханьхоа и Киенжанг в полюса роста, способствующие социально-экономическому развитию, подчеркнул Тиен.
Согласно проекту планирования, во Вьетнаме будет 172 рыбопромысловых порта, что больше, чем 125 в настоящее время, в то время как количество рыболовных судов сократится до 83.600 к 2030 году.