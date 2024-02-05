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Плавучая цветочная ярмарка в городе Хошимин открывается для Tэт
В более чем 600 киосках и лодках представлен широкий ассортимент цветов, фруктов и декоративных деревьев из провинций дельты Меконга, включая Тьенжанг, Донгтхап и Бенче.
Изюминкой ярмарки является красная терракотовая дорога, представленная провинцией Виньлонг, которая славится своими столетними деревнями, построенными из кирпича и керамики.
В то же время флористы из города Далат, провинция Ламдонг, Центральное нагорье, создают неподалёку миниатюрные пейзажи с калейдоскопом цветов.
На ярмарке также представлены такие региональные продукты, как драконий фрукт из провинции Виньлонг, мандарины Лайвунг и манго Каолань из провинции Донгтхап, а также свежие фрукты и овощи из города Далат.
Кроме того, на ярмарке есть зона, где посетителям предлагаются каллиграфические работы, место для изготовления баньчынга (цилиндрического клейкого рисового пирога), а также выступления «дон ка тай ты» (южная народная музыка) и танцы льва с драконом.