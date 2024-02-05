Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Плавучая цветочная ярмарка в городе Хошимин открывается для Tэт

4 февраля (25 декабря по лунному календарю) на пристани Биньдонг в 8-м районе открылась цветочная плавучая ярмарка «В лодке у пристани», одна из самых посещаемых достопримечательностей Хошимина во время праздника Тэт.
  На церемонии открытия цветочной плавучей ярмарки. Фото: ВИA  
Выступая на церемонии открытия, заместитель председателя Народного комитета района 8 Нгуен Тхи Тху Хоа сказала, что ярмарка входит в число 19 ежегодных фестивалей культуры и искусства в городе и направлена на создание культурного пространства, пропитанного местными традиционными и современными чертами. Открывается эта ярмарка для посетителей во время праздника Тэт.

В более чем 600 киосках и лодках представлен широкий ассортимент цветов, фруктов и декоративных деревьев из провинций дельты Меконга, включая Тьенжанг, Донгтхап и Бенче.

Изюминкой ярмарки является красная терракотовая дорога, представленная провинцией Виньлонг, которая славится своими столетними деревнями, построенными из кирпича и керамики.

В то же время флористы из города Далат, провинция Ламдонг, Центральное нагорье, создают неподалёку миниатюрные пейзажи с калейдоскопом цветов.

На ярмарке также представлены такие региональные продукты, как драконий фрукт из провинции Виньлонг, мандарины Лайвунг и манго Каолань из провинции Донгтхап, а также свежие фрукты и овощи из города Далат.

Кроме того, на ярмарке есть зона, где посетителям предлагаются каллиграфические работы, место для изготовления баньчынга (цилиндрического клейкого рисового пирога), а также выступления «дон ка тай ты» (южная народная музыка) и танцы льва с драконом.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Премьер-министр председательствует на конференции, посвященной планам работы государственных предприятий на 2024 год

Премьер-министр председательствует на конференции, посвященной планам работы государственных предприятий на 2024 год

5 февраля премьер-министр Фам Минь Тьинь провел рабочее заседание с Комиссией по управлению государственным капиталом на предприятиях (CMSC) и 19 группами и корпорациями, находящимися под управлением комиссии, чтобы рассмотреть их производственные и бизнес-планы на 2024 год, а также меры по содействию инвестициям и социально-экономическому развитию в этом году.
ПОДРОБНЕЕ

Top