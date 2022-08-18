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Письмо с призывом о сборе пожертвований кубинскому народу

Ассоциация дружбы Вьетнама и Кубы (VCFA) 17 августа разослала письмо с призывом делать пожертвования кубинскому народу, чтобы помочь ему преодолеть текущие трудности.

Ассоциация дружбы Вьетнама и Кубы (VCFA) 17 августа разослала письмо с призывом делать пожертвования кубинскому народу, чтобы помочь ему преодолеть текущие трудности.

В письме говорится, что братская кубинская страна и народ борются с бесчисленными трудностями и проблемами, поскольку они по-прежнему находятся под строгим эмбарго на фоне пандемии COVID-19, и особенно после недавнего пожара на нефтехранилище в промышленной зоне недалеко от Матансаса, который нанес серьезный удар по жизни кубинского народа.

Опираясь на особую солидарность между двумя партиями, государствами и народами, прекрасные традиции Вьетнама и положительные результаты в поддержке кубинского народа в условиях COVID-19, VCFA призвала министерства, ведомства, массовые организации, агентства, предприятия, города и провинции, отдельные лица и организации, меценатов и любящих Кубу объединить усилия, чтобы продолжать помогать им.

VCFA будет принимать пожертвования до 31 августа.

15 августа председатель Вьетнамского союза организаций дружбы (VUFO) Нгуен Фыонг Нга встретилась с послом Кубы Орландо Николасом Эрнандесом Гильеном в посольстве Кубы и выразила сочувствие кубинскому народу, пострадавшему от катастрофы.

По этому случаю Нга передала 1.000 евро, собранные официальными лицами и сотрудниками VUFO, чтобы помочь кубинскому народу облегчить трудности.

Клуб вьетнамских выпускников VCFA на Кубе также начал кампанию по сбору средств 8 августа и на данный момент собрал почти 1 млрд. донгов (43.400 долл. США) в поддержку кубинского народа.

ВИА

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