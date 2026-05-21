НОВОСТИ

Письмо Генерального секретаря, Президента государства То Лама по случаю 80-летия традиционного Дня предупреждения и борьбы со стихийными бедствиями Вьетнама

Вьетнам является страной, регулярно подвергающейся серьёзному воздействию стихийных бедствий. Однако на протяжении всей истории строительства и защиты страны именно эти испытания закаляли вьетнамский характер — человечность в беде, сплочённость в трудностях, стойкость перед потерями и способность совместно преодолевать вызовы ради построения лучшей жизни.
  Утром 2 ноября 2025 года Генеральный секретарь То Лам вместе с делегацией Центрального комитета посетил жителей, пострадавших от продолжительных дождей и наводнений в городе Хюэ. Фото: ВИА  
За прошедшие восемьдесят лет со дня подписания Президентом Хо Ши Мином Указа № 70/SL о создании Центрального комитета по защите дамб работа по предупреждению и борьбе со стихийными бедствиями в нашей стране постоянно совершенствовалась, внося важный вклад в защиту жизни, имущества и мирной жизни Народа. Под руководством Партии и при координирующей роли государства органы власти всех уровней, профильные ведомства, вооружённые силы, коллективы специалистов и кадровых работников, а также население всей страны, невзирая на опасности и трудности, активно участвовали в профилактике и ликвидации последствий стихийных бедствий, проведении спасательных и аварийно-спасательных работ. Этот огромный вклад неизменно получал высокую оценку и признание со стороны Партии, Государства и народа.

В условиях изменения климата, экстремальных погодных явлений и всё более сложного характера стихийных бедствий призываю партийные комитеты всех уровней, органы власти, местные администрации и всё общество продолжать развивать традиции солидарности, неуклонно повышать ответственность, обновлять мышление, совершенствовать управление рисками, применять достижения науки и технологий, укреплять систему гражданской обороны, усиливать прогнозирование и предупреждение, активно предотвращать и эффективно реагировать на стихийные бедствия, строить безопасное, гуманное и устойчивое общество во имя устойчивого развития Вьетнама.

Уверен, что, опираясь на славные 80-летние традиции, дух солидарности и волю к преодолению трудностей вьетнамского народа, работа по предупреждению и борьбе со стихийными бедствиями в нашей стране станет ещё более эффективной, будет способствовать сокращению потерь, укреплению устойчивости сообществ, сохранению социальной стабильности, строительству и надёжной защите Социалистической Республики Вьетнам.

Желаю соотечественникам, товарищам, военнослужащим и всем работникам сферы предупреждения и борьбы со стихийными бедствиями крепкого здоровья, счастья и благополучия; продолжать сохранять высокий дух ответственности, самоотверженно служить Народу и успешно выполнять благородную миссию, доверенную Партией, Государством и Народом.

ВИА

ВИА/ИЖВ

Премьер-министр Ле Минь Хынг принял Посла Великобритании во Вьетнаме

Премьер-министр Ле Минь Хынг принял Посла Великобритании во Вьетнаме

Премьер-министр предложил сторонам содействовать увеличению объёма двусторонней торговли до 10 миллиардов долларов США в 2026 году и в дальнейшем стремиться к достижению отметки в 15 миллиардов долларов США путём расширения рынков для товаров друг друга.
