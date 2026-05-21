НОВОСТИ
Письмо Генерального секретаря, Президента государства То Лама по случаю 80-летия традиционного Дня предупреждения и борьбы со стихийными бедствиями Вьетнама
В условиях изменения климата, экстремальных погодных явлений и всё более сложного характера стихийных бедствий призываю партийные комитеты всех уровней, органы власти, местные администрации и всё общество продолжать развивать традиции солидарности, неуклонно повышать ответственность, обновлять мышление, совершенствовать управление рисками, применять достижения науки и технологий, укреплять систему гражданской обороны, усиливать прогнозирование и предупреждение, активно предотвращать и эффективно реагировать на стихийные бедствия, строить безопасное, гуманное и устойчивое общество во имя устойчивого развития Вьетнама.
Уверен, что, опираясь на славные 80-летние традиции, дух солидарности и волю к преодолению трудностей вьетнамского народа, работа по предупреждению и борьбе со стихийными бедствиями в нашей стране станет ещё более эффективной, будет способствовать сокращению потерь, укреплению устойчивости сообществ, сохранению социальной стабильности, строительству и надёжной защите Социалистической Республики Вьетнам.
Желаю соотечественникам, товарищам, военнослужащим и всем работникам сферы предупреждения и борьбы со стихийными бедствиями крепкого здоровья, счастья и благополучия; продолжать сохранять высокий дух ответственности, самоотверженно служить Народу и успешно выполнять благородную миссию, доверенную Партией, Государством и Народом.
ВИА