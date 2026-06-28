Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Письмо Генерального секретаря, Президента государства То Лама по случаю 25-летия Дня вьетнамской семьи

По случаю 25-летия Дня вьетнамской семьи (28 июня 2001 года — 28 июня 2026 года) Вьетнамское информационное агентство (ВИА) с уважением представляет полный перевод Письма Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента государства То Лама по случаю 25-летия Дня вьетнамской семьи:
Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент государства То Лам. Фото: ВИА
По случаю 25-летия Дня вьетнамской семьи от имени руководства Партии и Государства сердечно обращаюсь ко всем вьетнамским семьям в стране и за рубежом, к нашим дедушкам и бабушкам, родителям, подросткам и детям с самыми искренними словами приветствия и наилучшими пожеланиями.

В глубине души каждого вьетнамца семья является тем местом, где бережно хранятся воспоминания, формируется личность и человек находит опору перед жизненными испытаниями. От семейного уклада и традиций до почитания предков, от материнской любви и добрососедских отношений до чувства единства соотечественников — семья всегда неразрывно связана с родом, общиной, деревней, родным краем и Отечеством, воспитывая гуманизм, верность, чувство ответственности и любовь к Родине.

За прошедшие 25 лет День вьетнамской семьи стал особым поводом для того, чтобы мы ещё больше ценили и распространяли непреходящие семейные ценности. Развитие страны определяется не только темпами экономического роста, современными сооружениями и достижениями науки и технологий, но и качеством человека, глубиной культуры, благополучием каждой семьи, каждого дома и уровнем гуманизма в обществе.

Наша страна вступает в новый этап развития, открывающий новые возможности. Рыночная экономика, урбанизация, трудовая миграция, цифровая трансформация, старение населения ежедневно оказывают влияние на жизнь семьи. Поводом для тревоги становятся не только материальные трудности, но и всё более редкое общение между близкими, ослабление семейного уклада и добрых нравов, снижение семейной нравственности, увеличение разрыва между поколениями, а также страдания, вызванные насилием, жестоким обращением, равнодушием и потребительским образом жизни. Поэтому забота о семье должна рассматриваться как забота о фундаменте культуры, нравственности, личности, традиционного вьетнамского человека и нового человека социалистического общества. Каждая политика развития должна быть направлена на создание более безопасной, более равноправной и более гуманной семьи, где дети находятся под защитой, женщины пользуются уважением, пожилые люди окружены заботой, а каждый член семьи живёт в атмосфере любви, порядка и ответственности.

Говоря о семье, мы должны помнить и о бездомных, беспризорных, обездоленных, осиротевших детях, лишённых родительской опеки, а также о людях, которым пока ещё некуда вернуться. Необходимо и дальше развивать такие модели поддержки, как дома семейного типа, учреждения социальной защиты, приёмные семьи, усыновление, программы «приёмный ребёнок пограничной заставы», «приёмный ребёнок общественной безопасности общины», а также другие соответствующие формы помощи, чтобы каждый ребёнок, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, смог почувствовать тепло семьи, получить защиту, возможность учиться и вырасти здоровым и гармонично развитым человеком.

Я искренне желаю, чтобы каждая вьетнамская семья сохраняла лучшие традиционные ценности через конкретные повседневные поступки: уважение к дедушкам и бабушкам, родителям; любовь и заботу о детях; супружескую верность, равноправие и взаимную поддержку; умение представителей разных поколений слушать, уважать и поддерживать друг друга. Беречь семью — значит беречь семейный уклад, беречь культуру и сохранять непреходящую силу нашей нации.

Желаю всем вьетнамским семьям крепкого здоровья, мира, благополучия, прогресса, счастья и успехов.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Вьетнамцы в Израиле укрепляют дух сплочённости по случаю Дня семьи Вьетнама

Вьетнамцы в Израиле укрепляют дух сплочённости по случаю Дня семьи Вьетнама

Вечером 26 июня в городе Нетания Координационный комитет вьетнамской общины в Израиле совместно с израильским филиалом акционерной строительной компании Central организовал встречу по случаю Дня семьи Вьетнама (28 июня).
ПОДРОБНЕЕ

Top