НОВОСТИ
Письмо Генерального секретаря, Президента государства То Лама по случаю 25-летия Дня вьетнамской семьи
В глубине души каждого вьетнамца семья является тем местом, где бережно хранятся воспоминания, формируется личность и человек находит опору перед жизненными испытаниями. От семейного уклада и традиций до почитания предков, от материнской любви и добрососедских отношений до чувства единства соотечественников — семья всегда неразрывно связана с родом, общиной, деревней, родным краем и Отечеством, воспитывая гуманизм, верность, чувство ответственности и любовь к Родине.
За прошедшие 25 лет День вьетнамской семьи стал особым поводом для того, чтобы мы ещё больше ценили и распространяли непреходящие семейные ценности. Развитие страны определяется не только темпами экономического роста, современными сооружениями и достижениями науки и технологий, но и качеством человека, глубиной культуры, благополучием каждой семьи, каждого дома и уровнем гуманизма в обществе.
Наша страна вступает в новый этап развития, открывающий новые возможности. Рыночная экономика, урбанизация, трудовая миграция, цифровая трансформация, старение населения ежедневно оказывают влияние на жизнь семьи. Поводом для тревоги становятся не только материальные трудности, но и всё более редкое общение между близкими, ослабление семейного уклада и добрых нравов, снижение семейной нравственности, увеличение разрыва между поколениями, а также страдания, вызванные насилием, жестоким обращением, равнодушием и потребительским образом жизни. Поэтому забота о семье должна рассматриваться как забота о фундаменте культуры, нравственности, личности, традиционного вьетнамского человека и нового человека социалистического общества. Каждая политика развития должна быть направлена на создание более безопасной, более равноправной и более гуманной семьи, где дети находятся под защитой, женщины пользуются уважением, пожилые люди окружены заботой, а каждый член семьи живёт в атмосфере любви, порядка и ответственности.
Говоря о семье, мы должны помнить и о бездомных, беспризорных, обездоленных, осиротевших детях, лишённых родительской опеки, а также о людях, которым пока ещё некуда вернуться. Необходимо и дальше развивать такие модели поддержки, как дома семейного типа, учреждения социальной защиты, приёмные семьи, усыновление, программы «приёмный ребёнок пограничной заставы», «приёмный ребёнок общественной безопасности общины», а также другие соответствующие формы помощи, чтобы каждый ребёнок, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, смог почувствовать тепло семьи, получить защиту, возможность учиться и вырасти здоровым и гармонично развитым человеком.
Я искренне желаю, чтобы каждая вьетнамская семья сохраняла лучшие традиционные ценности через конкретные повседневные поступки: уважение к дедушкам и бабушкам, родителям; любовь и заботу о детях; супружескую верность, равноправие и взаимную поддержку; умение представителей разных поколений слушать, уважать и поддерживать друг друга. Беречь семью — значит беречь семейный уклад, беречь культуру и сохранять непреходящую силу нашей нации.
Желаю всем вьетнамским семьям крепкого здоровья, мира, благополучия, прогресса, счастья и успехов.