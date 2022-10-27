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Пилотное использование удостоверений личности на основе чипа для быстрой регистрации на внутренние рейсы
Решение было принято на встрече 25 октября между CAAV и соответствующими ведомствами по этому вопросу.
Ожидается, что пилотная схема будет применяться для ряда внутренних рейсов в течение 6 месяцев, прежде чем будет принято окончательное решение, говорится в сообщении CAAV.
Схема будет реализована в ханойском международном аэропорту Нойбай. Соответственно, в зонах регистрации и контроля безопасности будет выделена отдельная полоса для пассажиров, использующих удостоверения личности на основе чипа, где для проверки личности пассажиров вместо сотрудников аэропорта будут использоваться устройства, имеющие технологию распознавания лиц.
По данным CAAV, применение этой технологии имеет важное значение, поскольку поможет снизить риск использования поддельных документов и перегрузок на стойках регистрации в аэропортах, а также сделает ее более удобной для пассажиров.
В соответствующих новостях директор CAAV Динь Вьет Тханг сказал, что за первые 10 месяцев 2022 года общее количество пассажиров, путешествующих через аэропорты Вьетнама, превысило 81 млн. человек.
Ожидается, что общее количество пассажиров, путешествующих через аэропорты Вьетнама, в этом году составит около 100 млн. человек, что составляет около 83% от показателя до пандемии COVID-19, при этом в 2019 году было 120 млн. пассажиров.
По словам Тханга, на внутреннем авиарынке наблюдался хороший рост, в то время как на международном рынке восстановление достигло примерно 50%, поскольку некоторые ключевые страны, особенно Китай, сталкиваются с препятствиями из-за пандемии. Другие рынки, включая Республику Корея и Японию, вновь открыли свои рейсы, но спрос на поездки остается низким.