НОВОСТИ
ПИИ во Вьетнам: рынки затаили дыхание в ожидании новых тарифов США с 1 августа
По мере приближения этой даты всё чаще звучит вопрос: окажет ли новая тарифная политика США влияние на потоки прямых иностранных инвестиций (ПИИ) во Вьетнам?
Выступая на ежегодном мероприятии Vietnam Industry Connect, организованном компанией IPA Vietnam, председатель совета директоров и генеральный директор IPA Vietnam Нгуен Динь Нам отметил, что объём новых зарегистрированных инвестиций составил почти 9,3 млрд долларов США, что на 9,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это, по его словам, свидетельствует о замедлении притока ПИИ.
«Инвесторы сосредоточены на расширении существующих проектов. Хотя число новых проектов велико, объёмы вложений в них невелики, что говорит о преобладании малого и среднего бизнеса. Нам не хватает "орлов" — пока в страну прилетают только "воробьи"», сказал Нгуен Динь Нам.
По его оценке, многие инвесторы пока осторожничают из-за неопределённости вокруг тарифной политики США, а также из-за нестабильности в стратегии «Китай + 1». «Инвестиции — это всегда долгосрочная история, и инвесторы хотят дождаться большей определённости», — пояснил он, добавив, что все эти факторы могут повлиять на будущие потоки ПИИ во Вьетнам.
Схожее мнение высказал и господин Бок Дык Гю, руководитель Korea Desk при Агентстве по продвижению торговли и заместитель директора KOTRA в Ханое. Он отметил, что в последние месяцы поток южнокорейских инвестиций во Вьетнам заметно замедлился, и одной из причин, по его словам, является именно тарифная политика США.
«Южнокорейские компании ждут начала августа, когда завершатся обсуждения и будет окончательно согласован тарифный режим со стороны США. Все страны с нетерпением ждут этого момента», — сказал он.
В своём отчёте об итогах привлечения иностранных инвестиций за первое полугодие 2025 года Департамент иностранных инвестиций (при Министерстве финансов) отмечает рост доверия иностранных инвесторов к Вьетнаму, что проявилось в значительном увеличении объёмов зарегистрированного ПИИ. Вместе с тем, в документе подчёркивается наличие «определённых геополитических и политико-экономических рисков».
Несмотря на признаки смягчения в торговом противостоянии США и Китая, тарифные меры со стороны США могут вызывать «беспокойство в международном инвестиционном сообществе», — говорится в отчёте. Это, по мнению ведомства, может объяснять осторожность некоторых иностранных инвесторов, особенно в отношении крупных и долгосрочных проектов.
Несмотря на опасения, связанные с тарифной политикой США, Нгуен Динь Нам смотрит в будущее с оптимизмом. Он считает, что, хотя новые американские тарифы оказывают давление на мировой рынок и создают трудности для многих стран, для Вьетнама это также открывает окно возможностей. При грамотных переговорах с США страна может привлечь качественные инвестиции.