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ПИИ больше направлены на зеленый рост
К настоящему времени бизнес-сектор, включая предприятия с прямыми иностранными инвестициями (ПИИ) и отечественные предприятия, инвестировал около 9 миллиардов долларов США в области, связанные с «зеленым» ростом и «зеленым» развитием, такие как: возобновляемая энергия, чистая энергия или инвестиции в оборудование для «зеленой» экономики. Это составляет около 2% ВВП. За последние 2 года инвестиции в зеленый рост достигли относительно высоких темпов роста, от 10 до 13%.
Этой информацией поделился г-н Нгуен Ань Туан, заместитель директора Департамента иностранных инвестиций (Министерство планирования и инвестиций) на семинаре: «Предприятия с ПИИ в зеленом росте Вьетнама», состоявшемся недавно.
«Вклад бизнес-сообщества, в том числе предприятий с ПИИ, в зеленый рост огромен. Это один из очень хороших сигналов», — прокомментировал г-н Туан.
По словам г-на Нгуен Ань Туана, бизнес-сообщество, в том числе предприятия с ПИИ, помогло изменить поведение в сфере производства, потребления и бизнеса, способствуя реализации целей зеленого роста.
«Если в прошлом предприятия, реализующие цели зеленого роста, сталкивались со многими трудностями и вызовами, то теперь предприятия превратили трудности и вызовы в конкурентные преимущества, способствуя повышению эффективности своей производственной, деловой и инвестиционной деятельности», — сказал г-н Туан.
Предоставив больше данных для сравнения, г-н Нгуен Ван Тоан, вице-председатель Ассоциации предприятий с иностранными инвестициями (VAFIE), сказал, что до 2021 года из предприятий с ПИИ во Вьетнаме было только 5% предприятий, работыющих в сфере высокие технологии, 80% - средней технологии, а 15% - устаревшей технологии. Это период, когда, по словам г-на Тоана, Вьетнам любой ценой привлекает ПИИ, не уделяет особого внимания вопросам охраны окружающей среды, ему нужны только капитал, рабочие места и экспорт.
Через некоторое время Вьетнам уже изменил позицию в привлечении инвестиций. Ориентация на привлечение прямых иностранных инвестиций в области «зеленого» развития принесла положительные сигналы, примерами можно упомянуть высокотехнологичные предприятия, такие как Lego, Nestlé. «Я считаю, что за последние 3-4 года этот показатель сильно изменился. Особенно после резолюции Политбюро 50-NQ/TW об ориентации на совершенство институтов и политики, а также о повышении качества и эффективности сотрудничества с иностранными инвестициями к 2030 г., что стало толчком к изменению стратегии в отношении иностранных инвестиций», — сказал г-н Тоан.
Г-н Крис Хогг, вице-президент, директор по устойчивому развитию и коммуникациям для Азии, Океании и Африки, Nestlé Group, сказал, что группа минимизирует выбросы углерода в производственном процессе, обработке отходов, логистике... на фабриках Nestlé. «В настоящее время 9% наших упакованных продуктов рассчитаны на переработку и подлежат компостированию в течение двух лет. Мы также сокращаем пластиковые отходы», — сказал Крис Хогг.
Компании должны предлагать новую ценность
Хотя Вьетнам считается успешной моделью для привлечения ПИИ благодаря постоянно совершенствующимся институтам и инвестиционной среде, стабильной политической базе и высокому потенциалу экономического роста, по словам г-на Туана, зеленый рост является трудной задачей.
Г-н Туан поделился, что в связи с этой трудностью в последнее время Министерство планирования и инвестиций активно консультировало и представляло правительству, а также координировало действия с министерствами, отраслевыми и местными службами для постепенного улучшения правовой базы в сфере зеленого развития.
В настоящее время у нас есть Стратегия зеленого роста, план действий, и это содержание было интегрировано в местное стратегическое планирование и планы социально-экономического развития для реализации, но этого недостаточно.
«Правительство должно продолжать давать указания министерствам и ведомствам пересматривать и обеспечивать, чтобы правовая база была действительно благоприятной и поощрительного характера. В нем мы также находим практичный, правильный и выигрышный механизм стимулирующей политики для поддержки бизнеса в изменении осведомленности и эффективном внедрении зеленого производства и бизнеса», — высказал свое мнение г-н Туан.
С точки зрения бизнеса, г-н Нгуен Куанг Винь, вице-президент Вьетнамской конфедерации торговли и промышленности (VCCI), сказал, что роль бизнеса в реализации стратегий зеленого роста, Национальной стратегии реагирования на изменение климата и устойчивого развития очень важна.
Пришло время бизнес-сообществу оглянуться назад и подумать о стратегиях, особенно о стратегиях зеленого роста, чтобы изменить свои ценности. Не только роль, но и какие добавленные стоимости бизнес создает при реализации стратегии зеленого роста. Это время, когда предприятиям необходимо предлагать новые ценности для удовлетворения новых потребностей, потребностей на зеленое и устойчивое развитие, инклюзивное развитие», — сказал г-н Винь.