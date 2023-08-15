Báo Ảnh Việt Nam

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Перспектив позиционирования Хошимина на международной туристической карте

Хошимин является городом с самым высоким доходом от туризма в стране за первые 6 месяцев 2023 года с 80,833 трлн донгов. Что касается статистических данных, то июль является пиковым месяцем за количество иностранных посетителей с момента открытия границ страны 15 марта 2022 года с более чем 1 миллионом прибытий. Чан Тхи Бао Тху, директор по маркетингу и коммуникациям туристической компании Vietluxtour, сказала, что цифра «1 миллион» туристов является хорошим знаком для туризма во Вьетнаме в целом и туризма в Хошимине в частности. Более того, первый Речной фестиваль, который прошёл в Хошимине в начале августа 2023 года, дает возможность жителям и гостям города принять участие в речных мероприятиях в самом центре города, таких как световое шоу в исполнении дронов, арт-шоу на реке Сайгон «Река, которая рассказывает истории»...

В соответствии с планом развития водного туризма Хошимина на период 2023 - 2025 годов, изданным Народным комитетом города Хошимин, к 2025 году этот вид туризма будет эксплуатироваться на всех маршрутах реки Сайгон, соединяющих провинции и города Донгнай, Биньзыонг, Тиенжанг, Лонг-ан, Бенче и внутренние каналы города,. Будет разработано не менее чем 10 программ. В то же время будут использоваться туристические программы, соединяющие морские порты с речными путями.

Кроме того были поставлены цели достичь 500.000 туристов, посещающих город водным путем в 2023 и 2024 годах, и в последующие годы увеличить это число примерно на 10%.

Доходы от водного туризма в 2023 и 2024 годах достигнут 300 миллиардов донгов в год и увеличатся примерно на 10% в последующие годы. К 2030 году водный туризм, как ожидается, станет для города одним из лучших туристических и экскурсионных продуктов, способствуя диверсификации туристических продуктов города.

ВИА/ИЖВ

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