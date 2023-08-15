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Перспектив позиционирования Хошимина на международной туристической карте
В соответствии с планом развития водного туризма Хошимина на период 2023 - 2025 годов, изданным Народным комитетом города Хошимин, к 2025 году этот вид туризма будет эксплуатироваться на всех маршрутах реки Сайгон, соединяющих провинции и города Донгнай, Биньзыонг, Тиенжанг, Лонг-ан, Бенче и внутренние каналы города,. Будет разработано не менее чем 10 программ. В то же время будут использоваться туристические программы, соединяющие морские порты с речными путями.
Кроме того были поставлены цели достичь 500.000 туристов, посещающих город водным путем в 2023 и 2024 годах, и в последующие годы увеличить это число примерно на 10%.
Доходы от водного туризма в 2023 и 2024 годах достигнут 300 миллиардов донгов в год и увеличатся примерно на 10% в последующие годы. К 2030 году водный туризм, как ожидается, станет для города одним из лучших туристических и экскурсионных продуктов, способствуя диверсификации туристических продуктов города.