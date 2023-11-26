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Перкекрыт крупный транснациональный канал наркотрафика

Преступный канал возглавил Ляо Чжихуай, 43-летний гражданин Китая. Милицейское управление по расследованию преступлений, связанных с наркотиками (C04) при Министерстве общественной безопасности объявило 24 ноября, что оно перекрыло канал трансграничного производства и оборота наркотиков и начало судебное разбирательство против семи подозреваемых.

Преступный канал возглавил Ляо Чжихуай, 43-летний гражданин Китая.

По данным ведомства, в начале августа 2023 года по каналам международного сотрудничества Тайвань (Китай) предоставил информацию, что двое тайваньцев намеревались использовать рыбацкие лодки для перевозки наркотиков из Вьетнама в другие страны для потребления морскими путями.

В начале сентября шестеро подозреваемых прибыли во Вьетнам. Они забронировали гостиницы, арендовали автомобили, наняли переводчиков, арендовали склады и купили 100 тонн цемента на складе в районе Хонгбанг города Хайфон. Затем они покинули страну.

20 сентября двое членов группировки проникли во Вьетнам. Они перебрались на склад в Хайфоне и руководили разгрузкой спрятанных на складе мешков с наркотиками.

Двумя днями позже C04 в координации с соответствующими ведомствами, включая милицию Ханоя, Хайфона и Тхайбиня, а также Иммиграционный департамент Вьетнама, одновременно арестовало подозреваемых, причастных к этому делу, и обыскало склад, где было обнаружено в общей сложности 750 кг кетамина. Ляо также был взят под стражу.

Расширяя расследование, 24 сентября C04 и милиция Хатинь арестовало Фам Зуй Кханя, местного жителя, которого наняли для перевозки мешков с наркотиками из-за границы во Вьетнам. Милиция изъяла 22 мешка с 550 кг кетамина, которые были спрятаны в поддельном бензобаке и под пассажирским сиденьем.

Ляо рассказал следователям, что он и его сообщники основали фармацевтическую компанию за границей, а затем воспользовались ею для покупки прекурсоров и химикатов для производства синтетических наркотиков. Готовые наркотики доставляются во Вьетнам автомобильным транспортом и хранятся в Тхайбинь, а затем доставляются в Хайфон для вывозки в третьи страны, добавил он.

По данным следствия, компания подозреваемых имела лицензию на импорт в течение года 64 видов прекурсоров, химикатов и растворителей общим объемом почти 9 тысяч тонн на сумму более 5,7 млн долларов США.

По данному делу ведется дальнейшее расследование

ИЖВ/ВИА

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