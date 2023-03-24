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Переход на экологически чистую энергию во Вьетнаме происходит быстрыми темпами
В статье, озаглавленной «Переход к чистой энергетике во Вьетнаме: возможности и вызовы», недавно опубликованной на веб-сайте IDSA, говорится, что Вьетнам обладает крупнейшими в Юго-Восточной Азии установленными мощностями солнечной и ветроэнергетики, превзойдя Таиланд в 2019 году. За последние 4 года Вьетнам увеличил свои солнечные и ветряные мощности, при этом доля солнечной энергии в производстве электроэнергии выросла практически с нуля 4 года назад до 11% в 2021 году. Общая мощность солнечной энергетики в стране к 2020 году достигнет 16.500 МВт, что намного выше официального целевого показателя в 850 МВт. Он стал 10-м по величине генератором солнечной энергии в мире. В то время как наиболее значительный рост наблюдался в солнечной энергетике, установленная мощность ветроэнергетики также быстро увеличивалась, достигнув 600 МВт к концу 2020 года, что ставит ее на второе место после Таиланда среди стран Юго-Восточной Азии. Страна обладает огромным потенциалом в области гидроэнергетики, которая в настоящее время составляет 33% от общего объема производства энергии.
По словам автора, вьетнамское правительство реализовало различные планы и политику, направленные на ускорение процесса перехода на экологически чистую энергетику. К числу наиболее заметных политических стимулов относятся Национальная стратегия развития, схема льготных тарифов (FiT) и Национальные энергетические планы развития.
Национальный план энергетического развития, прогноз развития первичной энергетики страны, публикуемый раз в 10 лет, описывает, как страна будет производить энергию. Недавний план, который вступил в силу в 2021 году и действует до 2030 года, уделяет приоритетное внимание развитию возобновляемых источников энергии, особенно морской ветроэнергетики. План предусматривает перечень стимулов для ускорения перехода на экологически чистую энергетику, таких как налоговые льготы на импорт сырья, оборудования и готовой продукции из экологически чистой энергии. Кроме того, он также снизил процентную ставку по кредитованию и инвестициям в сектор возобновляемых источников энергии.
Другие важные политические стимулы включают отмену или снижение налогов на аренду и землепользование для солнечных и ветряных проектов. Также были отменены тарифы на импортные товары, необходимые в качестве сырья для установки солнечных электростанций. В декабре прошлого года Вьетнам заключил партнерство Just Energy Transition на сумму 15,5 млрд. долл. США с иностранными партнерами, включая Великобританию, США, ЕС и Японию. Партнерство направлено на ускорение сокращения выбросов углекислого газа и расширение использования возобновляемых источников энергии. Согласно партнерскому плану по справедливому энергетическому переходу, ожидается, что Вьетнам достигнет пиковых выбросов в 2030 году и чистых нулевых выбросов к 2050 году, с целью выработки 60 ГВт возобновляемой энергии в 2030 году.
Однако энергетические системы Вьетнама также часто сталкиваются с климатическими опасностями, такими как тайфуны и наводнения. За последнее десятилетие Вьетнам превратился из экспортера энергоносителей в импортера, что вызвало опасения по поводу его энергетической безопасности. Чтобы Вьетнам продолжал лидировать в Юго-Восточной Азии в области устойчивой энергетики, он должен эффективно решать эти проблемы.