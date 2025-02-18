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Пересмотренный закон об организации правительства будет принят 18 февраля
Заметным нововведением в пересмотренном законе является установление единого государственного управления во всех отраслях и сферах. Кабинет министров будет определять сферу государственного управления для министерств и ведомств министерского уровня, делегируя полномочия их руководителям.
Пересмотренный закон позволяет правительству определять политику отраслевого, регионального и местного развития, за исключением тех, которые находятся в ведении Национального собрания и местных администраций. Эта политика должна соответствовать директивам партии, национальным стратегиям социально-экономического развития, а также основным целям и задачам, уже утвержденным законодательным органом.
Что касается вопросов, переданных местным органам власти, то эти органы управления будут самостоятельно принимать решения, реализовывать программы и нести ответственность за результаты в рамках своей компетенции.
Во время утреннего заседания законодатели проведут отдельные обсуждения по нескольким организационным вопросам, включая структуру правительства, количество членов кабинета, организацию законодательных органов, состав Постоянного комитета (пересмотренный) и кадровую работу.
Делегаты обсудят в группах проекты резолюций, касающиеся организации органов Национального собрания, пересмотра числа членов Постоянного комитета и кадровой работы.
Затем НС выслушает отчет о проверке проектов резолюций и приступит к голосованию по обоим документам. Послеобеденное заседание будет посвящено исключительно кадровым вопросам.