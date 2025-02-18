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Пересмотренный закон об организации правительства будет принят 18 февраля

Пересмотренный закон об организации правительства должен быть утвержден на 9-й внеочередной сессии Национального собрания (НС) 15-го созыва 18 февраля.
  Пересмотренный закон об организации правительства будет утвержден на 9-й внеочередной сессии Национального собрания 15-го созыва. Фото: ВИA  
Согласно предложению Правительства, законопроект разъясняет обязанности кабинета министров по нескольким ключевым аспектам, таким как представление фундаментальных и важнейших вопросов на решение Национального собрания, представление вопросов, относящихся к компетенции Постоянного комитета Национального собрания, представление Президенту решений об амнистии в соответствии с регламентом и выполнение обязанностей в рамках власти правительства.

Заметным нововведением в пересмотренном законе является установление единого государственного управления во всех отраслях и сферах. Кабинет министров будет определять сферу государственного управления для министерств и ведомств министерского уровня, делегируя полномочия их руководителям.

Пересмотренный закон позволяет правительству определять политику отраслевого, регионального и местного развития, за исключением тех, которые находятся в ведении Национального собрания и местных администраций. Эта политика должна соответствовать директивам партии, национальным стратегиям социально-экономического развития, а также основным целям и задачам, уже утвержденным законодательным органом.

Что касается вопросов, переданных местным органам власти, то эти органы управления будут самостоятельно принимать решения, реализовывать программы и нести ответственность за результаты в рамках своей компетенции.

Во время утреннего заседания законодатели проведут отдельные обсуждения по нескольким организационным вопросам, включая структуру правительства, количество членов кабинета, организацию законодательных органов, состав Постоянного комитета (пересмотренный) и кадровую работу.

Делегаты обсудят в группах проекты резолюций, касающиеся организации органов Национального собрания, пересмотра числа членов Постоянного комитета и кадровой работы.

Затем НС выслушает отчет о проверке проектов резолюций и приступит к голосованию по обоим документам. Послеобеденное заседание будет посвящено исключительно кадровым вопросам.

ВИА/ИЖВ

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