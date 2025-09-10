Перерабатывающая промышленность становится основным фактором роста экспорта Вьетнама

Впечатляющие цифры



В августе 2025 года внешняя торговля Вьетнама продемонстрировала значительный рост, общий оборот достиг 83,06 млрд долларов США, что на 16% больше, чем годом ранее. Совокупный объем торговли за первые восемь месяцев вырос до 597,93 млрд долларов США, увеличившись на 16,3% и сохранив стабильный профицит. Экспортная выручка достигла 306,4 млрд долларов США, превысив целевые показатели роста, установленные ранее в этом году. Ежемесячный объем экспорта составлял в среднем 38,2 миллиарда долларов США, причем только в июле и августе он превысил 42 миллиарда долларов США каждый, что является историческим максимумом.



Этому способствовали две основные группы товаров: сельскохозяйственные и рыбные продукты, а также переработанные промышленные товары. Вместе они служат “золотыми опорами”, сочетая природные преимущества Вьетнама и традиционные ноу-хау с инвестициями предприятий в технологии и брендинг. Сельское хозяйство и рыболовство используют природные преимущества



Сельское хозяйство продолжает процветать: экспорт кофе достиг 1,4 млн тонн на сумму 6,5 млрд долларов США, что подтверждает позицию Вьетнама как крупнейшего в мире поставщика робусты. Рис также выделялся на общем фоне, сохраняя высокие темпы роста в течение нескольких месяцев подряд. Премиальные сорта, такие как ST24 и ST25, не только увеличили поставки высококачественного фирменного риса, но и обеспечили выход на требовательные рынки, такие как США, ЕС и Япония. Это ознаменовало ключевой переход от простой продажи риса к созданию узнаваемого национального бренда. Экспорт морепродуктов также показал хорошие результаты, в том числе креветок, крабов, кальмаров и морской рыбы, что способствовало устойчивому росту. Эти результаты свидетельствуют о способности Вьетнама превратить свои природные преимущества в конкурентные преимущества.



Перерабатывающая промышленность – золотой ключик к успеху Вьетнама



Хотя сельское хозяйство и рыболовство обеспечивают естественные преимущества, именно перерабатывающая промышленность стала настоящим “золотым ключом” к успеху вьетнамского экспорта. По данным Министерства промышленности и торговли, оборот компьютеров, электроники и комплектующих составил 66,9 млрд долларов, машин и оборудования - 37,4 млрд долларов, текстиля и одежды - 26,5 млрд долларов, обуви - 16,1 млрд долларов.



Особо следует отметить, что экспорт пластмасс, игрушек, спортивного инвентаря и запчастей вырос на 121,8% и составил около 5,5 млрд долларов США, что подчеркивает разнообразие и жизнеспособность этого сектора. Предприятия больше не ограничиваются контрактным производством, а все активнее продвигаются вверх по глобальной цепочке создания стоимости, выпуская фирменную продукцию, ориентированную на высококлассные и экологически чистые потребительские рынки.



Благодаря таким соглашениям о свободной торговле, как CPTPP, EVFTA и RCEP, Вьетнам получил более широкий доступ к рынкам, снижение тарифов и повышение конкурентоспособности, что способствует росту сектора.



Проблемы сочетаются с возможностями



Заместитель министра промышленности и торговли Нгуен Шинь Нят Тан отметил, что, хотя поддержание ежегодного роста экспорта на уровне 12% уже является сложной задачей, Вьетнам только за первые восемь месяцев добился роста более чем на 16%. Чтобы сохранить этот темп, ежемесячный экспортный оборот страны должен составлять в среднем 37,9 миллиарда долларов США, что является амбициозным, но недавно превзойденным порогом.



Тем не менее, проблемы сохраняются. Сельское хозяйство сталкивается с фрагментарным производством и низким качеством, в то время как экспортеры морепродуктов сталкиваются с ужесточением международных стандартов устойчивости и прослеживаемости. Перерабатывающая промышленность, несмотря на свой быстрый рост, по-прежнему сильно зависит от импорта сырья и, следовательно, уязвима к волатильности мировых цен. Конкуренция со стороны крупных поставщиков, таких как Таиланд, Индонезия и Индия, усиливает давление.



Для решения этих проблем Вьетнам уделяет приоритетное внимание разработке национальных брендов для ключевых экспортных товаров, таких как рис, кофе, морепродукты и древесина. Инвестиции в логистику, холодильное хранение и цепочки поставок имеют решающее значение для снижения издержек и повышения конкурентоспособности. В то же время инициативы по переходу к "зеленой" экономике, начиная от экологичных стандартов и сокращения выбросов углекислого газа и заканчивая соблюдением требований ЕС, США и Японии, будут иметь важное значение для долгосрочной устойчивости.



Развитие высококвалифицированных кадров в области управления, исследований и дизайна также рассматривается как краеугольный камень, позволяющий перерабатывающим предприятиям Вьетнама продвигаться вперед в глобальной цепочке создания стоимости.



Достижения за первые восемь месяцев не только продемонстрировали значительный рост экспорта, но и подтвердили динамику преобразований во Вьетнаме. Продукция “Сделано во Вьетнаме” - от риса, кофе и морепродуктов до текстиля, обуви, электроники, машин и изделий из дерева - становится все более конкурентоспособной во всем мире.



Перед лицом как возможностей, так и вызовов продолжение инноваций и технологической модернизации будет иметь жизненно важное значение для Вьетнама, чтобы полностью раскрыть свой потенциал, укрепить свою роль надежного глобального поставщика и продвинуться по пути устойчивого развития.