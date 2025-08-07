НОВОСТИ
Переосмысление национального туристического бренда на системной и профессиональной основе
Продолжать решительно обновлять мышление, повышать всестороннее и глубокое осознание роли и позиции туристической отрасли; переосмыслить национальный туристический бренд на системной и профессиональной основе; чётко определить выдающийся потенциал, возможности и конкурентные преимущества туризма Вьетнама для их эффективного использования на основе политической стабильности, безопасности, уникальных культурных и исторических ценностей и разнообразных природных ресурсов.
Осуществлять руководство и надзор за решительной и эффективной реализацией задач и решений, связанных с развитием туризма, согласно Резолюциям Центрального комитета и Политбюро, особенно Резолюции №57-NQ/TW от 22.12.2024 Политбюро о прорыве в развитии науки, технологий, инноваций и цифровой трансформации страны; Резолюции №59-NQ/TW от 24.01.2025 Политбюро о международной интеграции в новых условиях; Резолюции №66-NQ/TW от 24.01.2025 Политбюро о реформировании законодательства и правоприменительной практики в целях развития страны в новую эпоху; Резолюции №68-NQ/TW от 04.05.2025 Политбюро о развитии частной экономики.
Одновременно сосредоточиться на эффективной реализации Резолюций Политбюро, Правительства и Указов Премьер-министра о всестороннем, быстром и устойчивом развитии туризма в ближайшее время: Резолюции №08-NQ/TW от 16.01.2017 Политбюро о развитии туризма как ведущей отрасли экономики; Резолюции №82/NQ-CP от 18.05.2023 Правительства о ключевых задачах и решениях по ускоренному восстановлению и эффективному, устойчивому развитию туризма; Указе №08/CT-TTg от 23.02.2024 Премьер-министра о всестороннем, быстром и устойчивом развитии туризма в ближайшее время и Телеграмме №34/CD-TTg от 10.04.2025 Премьер-министра о содействии развитию туризма; обеспечить реализацию двухзначного экономического роста; реструктуризировать туристические рынки, расширить потенциальные рынки с высоким уровнем расходов и длительным пребыванием; активизировать прогнозирование, исследование рынка и подготовку высококвалифицированных кадров.
Кроме того, срочно провести пересмотр, консультирование и завершение институциональных основ, политики и законодательства о туризме, сосредоточив внимание на внесении поправок и дополнений в Закон о туризме 2017 года и соответствующие подзаконные акты, в соответствии с требованиями и реальной ситуацией в новом этапе. Глубоко усвоить принцип, согласно которому население является субъектом, предприятия — движущей силой, а турист — в центре внимания; все политики и действия должны быть направлены на создание наилучших продуктов, услуг и впечатлений для туристов, с обеспечением баланса интересов государства, бизнеса и граждан. Решительно реформировать методы государственного управления от центрального до местного уровня, продвигать цифровую трансформацию, формировать умную туристическую экосистему, обеспечивать прозрачность информации о направлениях на цифровой платформе.
Министерство культуры, спорта и туризма — постоянно действующий орган Руководящего комитета — осуществляет координацию с соответствующими министерствами, ведомствами и членами Комитета для срочного пересмотра, завершения и представления на утверждение Руководителю Комитета Регламента работы и плана деятельности Комитета до 15 августа 2025 года.