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Перелет в Аделаиду и Перт теперь стоит всего 0 VND с Vietjet
Рейсы, соединяющие Хошимин с Пертом и Аделаидой, официально начнут обслуживать пассажиров с 21 ноября 2023 года с пятью обратными рейсами в неделю. Рейсы из Хошимина будут вылетать в 6:35 (по местному времени), приземляться в Перте в 14:20 (по местному времени) и продолжать полет в Аделаиду, приземляясь там в 21:10 (по местному времени) по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и воскресеньям. В обратном направлении рейсы будут вылетать из Аделаиды в 7:25 (по местному времени), приземляться в Перте в 8:55 (по местному времени) и вылетать из Перта в 9:55 (по местному времени), и также приземляться в Хошимине в 15:40 (по местному времени) по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и пятницам.
Перт - четвертый по величине город в «Стране кенгуру», а также столица штата Западная Австралия, с благоприятной погодой почти в любое время года, экономическим развитием и культурным разнообразием. Между тем, Аделаида является столицей Южной Австралии и пятым по величине городом Австралии, с территорией, простирающейся от побережья до холмов, известной своими многочисленными фестивалями и спортивными мероприятиями, кухней и вином, оживленными пляжами и крупными производственными зонами...
Новые маршруты Vietjet сделают поездки между самым динамично развивающимся городом Вьетнама и крупными городами Австралии более удобными, чем когда-либо.
Авиабилеты из Хошимина в Перт и из Хошимина в Аделаиду открыты для продажи на веб-сайте www.vietjetair.com и в мобильном приложении Vietjet Air, кассах бронирования и у агентов по всему миру. Таким образом, Vietjet предлагает возможность открыть для себя прекрасную «Страну кенгуру» по цене билета всего за 0 VND (без учета налогов и комиссии) со 2 по 10 октября 2023 года на веб-сайте www.vietjetair.com и в мобильном приложении Vietjet Air для всех маршрутов, соединяющих Хошимин с Пертом, Аделаидой, Брисбеном, Мельбурном, Сиднеем (Австралия) и других международных маршрутов от компании Vietjet с расписанием полетов с сегодняшнего дня и вплоть до 29 марта 2024 года.
Во время вашего путешествия в Австралию вас ждут выгодные перелеты на новом, современном и экологичном самолете Vietjet, свежие и питательные горячие блюда, приготовленные профессиональным летным экипажем. А также, при перелете с Vietjet пассажиры получают бесплатную страховку Sky Care и могут присоединиться к программе лояльности SkyJoy, где они могут бесплатно накапливать баллы и получать подарки.
С Vietjet Австралия стала еще ближе!
Новый авиаперевозчик Vietjet не только произвел революцию в авиационной отрасли Вьетнама, но и стал авиакомпанией-новатором в регионе и во всем мире. Уделяя особое внимание способности управлять затратами, эффективной эксплуатацией и производительностью, применяя новейшие технологии во всех видах деятельности и лидируя в этом направлении, Vietjet предлагает возможности для полетов по экономичным и гибким тарифам, а также разнообразные услуги для удовлетворения потребностей клиентов.
Vietjet является полноправным членом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) с сертификатом аудита эксплуатационной безопасности IATA (IOSA). Являясь крупнейшим частным перевозчиком Вьетнама, авиакомпания получила наивысший рейтинг безопасности полетов - 7 звезд - на единственном в мире веб-сайте рейтинга безопасности и продуктов airlineratings.com и много лет подряд входит в число 50 лучших авиакомпаний мира по качеству финансирования и операционной деятельности по версии журнала Airfinance. Авиакомпания также была названа лучшим лоукостером такими известными организациями, как Skytrax, CAPA, Airline Ratings и многими другими.