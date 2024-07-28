Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Передовые технологии помогают швейной и текстильной промышленности адаптироваться к вызовам: инсайдеры

Передовые технологии помогают швейной и текстильной промышленности адаптироваться к вызовам: инсайдеры

 

По словам инсайдеров, швейные и текстильные предприятия должны обновить технологии, перейти на "зеленое" производство и усилить продвижение торговли, чтобы преодолеть неблагоприятные факторы.

Несмотря на то, что с начала года в секторе наблюдалось оживление, а доходы от экспорта в январе-апреле выросли на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 12,5 млрд долларов США, проблемы остаются, включая риски в цепочке поставок, цифровизацию, циркулярную экономику и экологичное производство, заявила Национальная группа текстильной и швейной промышленности Вьетнама.

Заместитель председателя Вьетнамской ассоциации текстиля и одежды (VITAS) Чыонг Ван Кам заявил, что в 2022 году Вьетнам получил 44 миллиарда долларов США от экспорта одежды и текстиля, тогда как в трудном 2023 году этот показатель снизился всего до 39,5 миллиардов долларов CША.

В этом году сектор стремится вернуться к уровню 2022 года, сказал он, добавив, что к 2030 году он будет стремиться к устойчивому развитию на основе цифровой трансформации и зеленого роста.

Председатель и генеральный директор Viet Thang Jean Company Limited Фам Ван Вьет отметил, что для достижения поставленных целей предприятия должны сосредоточиться на реструктуризации и применении передовых технологий для повышения производительности и качества продукции, а также на расширении многостороннего сотрудничества и увеличении продаж товаров оригинальных производителей оборудования и товаров, поставляемых бесплатно на борт (OEM/FOB), среди прочего.

Он особо подчеркнул важность применения новейших технологий в производстве и цифровизации, отметив, что такие требовательные рынки, как Европа и США, предъявляют строгие требования к экологичности производства.

По его словам, компания Viet Thang Jean перешла на "зеленые" технологии, чтобы улучшить свою работу и защитить окружающую среду. Компания инвестировала 12,5 миллионов долларов в производство конвейерной ленты, которая не оказывает негативного воздействия на окружающую среду.
Кроме того, в компании применяются автоматические станки для раскроя ткани, технология нанокрасок, турецкая технология стирки и т.д., что помогло ей получить сертификат Oeko-Tex, который гарантирует, что продукция Viet Thang не содержит вредных веществ, подчеркнул он.

Другие компании в отрасли перешли на современные модели производства, не наносящие вреда окружающей среде, чтобы получить преимущества при участии в глобальных цепочках поставок. По словам директора компании Нгуен Хыу Фука, компания Fadatech, занимающаяся крашением и печатью тканей, применяет технологию цифровой печати для защиты окружающей среды.

По его словам, компания Viet Thang Jean перешла на "зеленые" технологии, чтобы улучшить свою работу и защитить окружающую среду. Компания инвестировала 12,5 миллионов долларов в производство конвейерной ленты, которая не оказывает негативного воздействия на окружающую среду.
Кроме того, в компании применяются автоматические станки для раскроя ткани, технология нанокрасок, турецкая технология стирки и т.д., что помогло ей получить сертификат Oeko-Tex, который гарантирует, что продукция Viet Thang не содержит вредных веществ, подчеркнул он.

Другие компании в отрасли перешли на современные модели производства, не наносящие вреда окружающей среде, чтобы получить преимущества при участии в глобальных цепочках поставок.

Вьетнам считает, что в условиях экономических проблем отрасли требуется больше времени для поиска заказов, чтобы увеличить свою прибыль и инвестировать в технологии для повышения эффективности производства.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял госсекретаря США Энтони Блинкена

Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял госсекретаря США Энтони Блинкена

Премьер-министр Фам Минь Тьинь 27 июля вечером принял госсекретаря США Энтони Блинкена, который приехал выразить соболезнования правительству и народу Вьетнама, а также семье Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга в связи с кончиной лидера партии.
ПОДРОБНЕЕ

Top