Передовые технологии помогают швейной и текстильной промышленности адаптироваться к вызовам: инсайдеры

По словам инсайдеров, швейные и текстильные предприятия должны обновить технологии, перейти на "зеленое" производство и усилить продвижение торговли, чтобы преодолеть неблагоприятные факторы.



Несмотря на то, что с начала года в секторе наблюдалось оживление, а доходы от экспорта в январе-апреле выросли на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 12,5 млрд долларов США, проблемы остаются, включая риски в цепочке поставок, цифровизацию, циркулярную экономику и экологичное производство, заявила Национальная группа текстильной и швейной промышленности Вьетнама.



Заместитель председателя Вьетнамской ассоциации текстиля и одежды (VITAS) Чыонг Ван Кам заявил, что в 2022 году Вьетнам получил 44 миллиарда долларов США от экспорта одежды и текстиля, тогда как в трудном 2023 году этот показатель снизился всего до 39,5 миллиардов долларов CША.

В этом году сектор стремится вернуться к уровню 2022 года, сказал он, добавив, что к 2030 году он будет стремиться к устойчивому развитию на основе цифровой трансформации и зеленого роста.



Председатель и генеральный директор Viet Thang Jean Company Limited Фам Ван Вьет отметил, что для достижения поставленных целей предприятия должны сосредоточиться на реструктуризации и применении передовых технологий для повышения производительности и качества продукции, а также на расширении многостороннего сотрудничества и увеличении продаж товаров оригинальных производителей оборудования и товаров, поставляемых бесплатно на борт (OEM/FOB), среди прочего.



Он особо подчеркнул важность применения новейших технологий в производстве и цифровизации, отметив, что такие требовательные рынки, как Европа и США, предъявляют строгие требования к экологичности производства.



По его словам, компания Viet Thang Jean перешла на "зеленые" технологии, чтобы улучшить свою работу и защитить окружающую среду. Компания инвестировала 12,5 миллионов долларов в производство конвейерной ленты, которая не оказывает негативного воздействия на окружающую среду.

Кроме того, в компании применяются автоматические станки для раскроя ткани, технология нанокрасок, турецкая технология стирки и т.д., что помогло ей получить сертификат Oeko-Tex, который гарантирует, что продукция Viet Thang не содержит вредных веществ, подчеркнул он.



Другие компании в отрасли перешли на современные модели производства, не наносящие вреда окружающей среде, чтобы получить преимущества при участии в глобальных цепочках поставок. По словам директора компании Нгуен Хыу Фука, компания Fadatech, занимающаяся крашением и печатью тканей, применяет технологию цифровой печати для защиты окружающей среды.



По его словам, компания Viet Thang Jean перешла на "зеленые" технологии, чтобы улучшить свою работу и защитить окружающую среду. Компания инвестировала 12,5 миллионов долларов в производство конвейерной ленты, которая не оказывает негативного воздействия на окружающую среду.

Кроме того, в компании применяются автоматические станки для раскроя ткани, технология нанокрасок, турецкая технология стирки и т.д., что помогло ей получить сертификат Oeko-Tex, который гарантирует, что продукция Viet Thang не содержит вредных веществ, подчеркнул он.



Другие компании в отрасли перешли на современные модели производства, не наносящие вреда окружающей среде, чтобы получить преимущества при участии в глобальных цепочках поставок.



Вьетнам считает, что в условиях экономических проблем отрасли требуется больше времени для поиска заказов, чтобы увеличить свою прибыль и инвестировать в технологии для повышения эффективности производства.