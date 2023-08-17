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Передовое рекламное оборудование, технологии, представленные в городе Хошимин
Мероприятие проводится в выставочном и конференц-центре Сайгона в 7-м районе, Вьетнамской рекламной ассоциацией, Рекламной ассоциацией города Хошимина и «Донг Нам Реклама и коммерческое продвижение».
На выставке, которая продлится до 18 августа, будет представлено 300 стендов, демонстрирующих современную рекламную технику и оборудование.
Нгуен Тхань Дао, председатель Рекламной ассоциации города Хошимин, отметил, что рекламный сектор тесно связан с рядом видов экономической деятельности, а технологический бум стимулирует развитие рекламы.
В связи с этим VIETAD зарекомендовала себя как крупнейшая специализированная рекламная выставка во Вьетнаме и была признана Всемирной ассоциацией выставочной индустрии (UFI) как мероприятие международного уровня.
Выставка дает возможность ведущим специалистам и поставщикам напрямую встречаться и обсуждать текущие вопросы друг с другом, а предприятиям - быть в курсе новейших рекламных технологий, добавил Нгуен Тхань Дао.