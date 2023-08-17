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НОВОСТИ

Передовое рекламное оборудование, технологии, представленные в городе Хошимин

16 августа в Хошимине стартовала Вьетнамская международная выставка рекламного оборудования и технологий (VIETAD 2023). 16 августа в Хошимине стартовала Вьетнамская международная выставка рекламного оборудования и технологий (VIETAD 2023).

Мероприятие проводится в выставочном и конференц-центре Сайгона в 7-м районе, Вьетнамской рекламной ассоциацией, Рекламной ассоциацией города Хошимина и «‎Донг Нам Реклама и коммерческое продвижение»‎.

На выставке, которая продлится до 18 августа, будет представлено 300 стендов, демонстрирующих современную рекламную технику и оборудование.

Нгуен Тхань Дао, председатель Рекламной ассоциации города Хошимин, отметил, что рекламный сектор тесно связан с рядом видов экономической деятельности, а технологический бум стимулирует развитие рекламы.

В связи с этим VIETAD зарекомендовала себя как крупнейшая специализированная рекламная выставка во Вьетнаме и была признана Всемирной ассоциацией выставочной индустрии (UFI) как мероприятие международного уровня.

Выставка дает возможность ведущим специалистам и поставщикам напрямую встречаться и обсуждать текущие вопросы друг с другом, а предприятиям - быть в курсе новейших рекламных технологий, добавил Нгуен Тхань Дао.

ВИА/ИЖВ

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